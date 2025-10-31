Judiciales

Causa Cuadernos: la fiscalía reveló un informe con detalles de la acusación contra los 87 imputados

El juicio comenzará el próximo 6 de noviembre y se desarrollará de forma virtual. Se espera que el debate se extienda durante al menos tres años

Guardar
Los cuadernos de Centeno
Los cuadernos de Centeno

La Fiscalía General Nro. 5 ante los Tribunales Orales porteños, a cargo de Fabiana León, publicó un informe detallado con el contenido de la acusación contra la expresidenta Cristina Kirchner y el resto de los imputados, que la semana que comienza llegarán a juicio en la causa “Cuadernos”.

“Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, definió la fiscal León en un documento de 40 páginas difundido en los canales oficiales del Ministerio Público Fiscal.

La causa tuvo 126 imputados, de los cuales 91 fueron elevados a juicio, aunque cuatro de ellos fallecieron. Entre los acusados hay 19 exfuncionarios, 65 empresarios y 2 choferes.

Entre las figuras penales principales investigadas se encuentran la asociación ilícita, el cohecho pasivo, el cohecho activo y, en procesos vinculados, el lavado de activos y la administración fraudulenta.

El caso es un entramado de causas conexas que comenzaron a llegar al Tribunal y a la Fiscalía en diferentes fechas, siendo la primera radicada el 25 de septiembre de 2019, y la última el 27 de febrero de 2023.

En cuanto al ofrecimiento de evidencia, la Fiscalía presentó una lista extensa de elementos para el debate oral, que comenzará el 6 de noviembre. Por ejemplo, se ofrecieron 899 testigos, 13 pericias y 139 medidas de instrucción suplementarias.

Oscar Centeno, redactor de las
Oscar Centeno, redactor de las anotaciones que dieron origen a la investigación por corrupción

Al inicio de la radicación de la causa, ocho personas se encontraban bajo prisión preventiva. Los acusados solicitaron recuperar su libertad, pero la fiscalía se opuso a estos requerimientos y el Tribunal inicialmente avaló esta postura. Sin embargo, a raíz de la implementación de nuevas normas por una comisión parlamentaria, y tras una decisión de la Cámara de Casación, se dispuso la excarcelación de seis personas detenidas, ajustándose a las nuevas medidas de coerción.

En el ámbito económico, se aplicaron medidas cautelares de tipo patrimonial cuyo fin es garantizar que los individuos no se beneficien de los efectos del delito. Se decretaron embargos, inhibiciones de bienes, intervenciones de sociedades y secuestro de elementos relevantes para la causa.

Estas acciones buscaron asegurar el reintegro de los daños económicos al Estado a través del eventual decomiso y la cobertura de los costos del proceso.

El inicio del juicio

La estructura del juicio comprenderá varios momentos esenciales. Primero, se efectuará la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, donde es obligatoria la presencia de los acusados. Todas las audiencias será por Zoom, dada la magnitud del debate.

Luego, se declarará formalmente abierto el proceso, permitiendo a las partes plantear cuestiones preliminares. Finalmente, se recibirán las declaraciones de los acusados, una oportunidad que tienen para realizar su defensa material, y que la Fiscalía pidió que se rindan en forma presencial.

De acuerdo al cronograma fijado por el TOF N° 7, está previsto que, en lo que resta de 2025, las audiencias se realicen todos los jueves de 9.30 a 13.30 mientras que, desde marzo del año que viene, se añadirá una segunda jornada semanal.

La causa Cuadernos tuvo su origen en los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó durante años supuestos traslados de coimas desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

Las copias de esos cuadernos, junto con declaraciones de arrepentidos, derivaron en una investigación que alcanzó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a decenas de empresarios de distintos sectores.

La exmandataria es señalada por la acusación como la jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del Poder Ejecutivo Nacional, al menos, entre los años 2003 y 2015.

Temas Relacionados

Causa CuadernosCoimasCristina Fernández de KirchnerCorrupciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Los cuadernos de las coimas: la intimidad del poder K según Víctor Manzanares

El contador de los Kirchner, procesado y embargado en la trama del lavado de los sobornos, se presentó seis veces en Comodoro Py para declarar como arrepentido

Los cuadernos de las coimas:

Ruidos de crossfit y zumba en un gimnasio obligaron a su dueño a indemnizar a un vecino

Deberá abonarle una suma por daño moral. Las clases y demás actividades en el local se desarrollaban casi todo el día, de lunes a sábado. Los reclamos por el volumen de la música venían desde el año 2018

Ruidos de crossfit y zumba

Una pelea en un partido intercountry terminó en condena judicial

Un futbolista amateur deberá ser indemnizado tras recibir el puñetazo de un rival que le provocó una fractura en la mandíbula. El tribunal consideró al agresor único responsable y eximió de culpa al club y a los organizadores del torneo

Una pelea en un partido

Ordenan reabrir una causa contra ex directivos de Aguas Santafesinas por la contaminación del río Paraná

La Cámara Federal de Casación Penal revocó un fallo de la Cámara Federal de Rosario. La empresa habría volcado 350 unos millones de litros de efluentes tóxicos por día

Ordenan reabrir una causa contra

Comando Vermelho: condenaron a cinco brasileños que lavaban dinero para la organización desde Buenos Aires

En un juicio abreviado ante el TOF N° 7, los acusados admitieron el delito, fueron sentenciados a penas en suspenso y recuperaron la libertad. Ya había ocurrido lo mismo con tres cómplices hace dos semanas. Los líderes del grupo están prófugos

Comando Vermelho: condenaron a cinco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Es perito de autos robados

Es perito de autos robados y se llevaron el suyo a metros de su lugar de trabajo: “Es tragicómico”

El dólar bajó 3% en la semana posterior a las elecciones y se estabilizó cerca del techo de la banda cambiaria

Horas de definiciones en el Gabinete: Francos le pidió una reunión a Milei y hay expectativa por los cambios

Sin los Sena y con custodia, declaran la madre y la abuela de Cecilia Strzyzowski

Jubilados desaparecidos en Chubut: buscan conseguir un georradar que permite detectar objetos hasta 10 metros bajo tierra

INFOBAE AMÉRICA
El regreso de la Virgen

El regreso de la Virgen con el Niño: un robo sin resolver, la búsqueda internacional y el misterio de las páginas perdidas del Renacimiento

Xi Jinping y Mark Carney se reunieron para relanzar la relación entre China y Canadá

Un hallazgo japonés explica por qué algunas hortalizas absorben contaminantes

Una renovación reluciente para un ícono del Rockefeller Center

Revés para el Gobierno de Sébastien Lecornu: legisladores francese rechazaron la propuesta de impuesto sobre el patrimonio

TELESHOW
La China Suárez presumió del

La China Suárez presumió del costoso regalo que Mauro Icardi mandó a hacer para ella: “Moría por ese bolso”

Wanda Nara vivió un día escolar completo con sus hijas y Martín Migueles: rutina, juegos y apoyo en familia

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto criticaron la música de L-Gante y hablaron de la relación con los representantes

La China Suárez y sus hijos celebraron Halloween con juegos y disfraces

Se conocieron las primeras imágenes de “Glaxo”, la película que protagonizará Lali Espósito