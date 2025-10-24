Judiciales

Casación confirmó la condena a la cocinera de Julio De Vido por lavado de activos

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la pena de tres años de prisión impuesta a Nélida Caballero, ex empleada doméstica del exministro de Planificación Federal, al declarar inadmisibles los recursos presentados por su defensa y por la Unidad de Información Financiera

Guardar
La Cámara Federal de Casación
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por lavado de activos contra Nélida Caballero, ex cocinera de Julio De Vido, y ratificó la pena, la multa y el decomiso de bienes (@diarioveloz)

La Cámara Federal de Casación confirmó este viernes la condena a tres años de prisión impuesta a Nélida Caballero, ex cocinera y empleada doméstica del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por su defensa y por la Unidad de Información Financiera (UIF). La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, ratificó por unanimidad la pena, la multa y el decomiso de bienes obtenidos mediante maniobras de lavado de activos.

En rigor, el máximo tribunal penal del país resolvió declarar inadmisibles" los planteos interpuestos por la defensa particular de la ex empleada y por la Unidad de Información Financiera. La decisión, de esa manera, ratificó la sentencia dictada el 5 de diciembre del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 porteño, que había condenado a Caballero a tres años de cárcel en suspenso, multa de dos veces el monto de la operación y costas del proceso.

Esa sentencia incluyó el decomiso de un inmueble rural en Colonia Ex Misión Laishí, provincia de Formosa, y de cinco vehículos: un Tibo Hunter 250, una Toyota Hilux 4x4 SRV, un Peugeot RCZ Tiptronic, un Fiat Strada Working y un Toyota Etios XLS. También dispuso que que los bienes en cuestión “sean puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de la Acordada N° 2/18”.

La Sala IV de Casación
La Sala IV de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, confirmó la condena contra Caballero, quien trabajó varios años al servicio de Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli (Adrián Escandar)

De acuerdo a las actuaciones, entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de julio de 2016, la mujer "convirtió, transfirió, administró, vendió y disimuló bienes provenientes de ilícitos penales”. Durante ese período su patrimonio creció de manera “exponencial” mientras trabajaba al servicio del matrimonio De Vido-Minnicelli. En ese marco, la sentencia condenatoria tuvo por acreditado que la imputada se valió de su vínculo laboral con el entonces ministro para recibir un flujo de dinero que dio lugar al delito de lavado de activos a través de una serie de depósitos bancarios y la adquisición de vehículos y de un inmueble rural.

Caballero había alegado que su patrimonio provenía de la explotación de distintos emprendimientos comerciales, tales como una agencia de venta de pasajes de micros, un lavadero de micros de larga distancia y agencias de quiniela, pero, llegado el caso a la Sala IV de Casación, los camaristas concluyeron que “la inexistencia de documentación que avale la presencia de empleados en los comercios permite concluir que el giro comercial no tenía la magnitud aludida por la defensa”. También descartaron la versión que atribuía el origen de los fondos al “supuesto ejercicio de la prostitución”.

Los bienes de la imputada fueron vinculados con los delitos cometidos por Sergio Claudio Cirigliano, condenado a nueve años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por la Tragedia de Once, y con la condena a cuatro años impuesta a Julio De Vido en esa misma causa.

Según la sentencia, Caballero incrementó
Según la sentencia, Caballero incrementó su patrimonio de forma “exponencial” mientras trabajaba para el matrimonio De Vido–Minnicelli, mediante maniobras de lavado de dinero (@Desdemona_jna)

La resolución condenatoria de Casación también había rechazado el reclamo de la UIF, que pretendía administrar los bienes individualizados”. En esa oportunidad, los camaristas recordaron que era la Corte Suprema la encargada de administrarlos conforme a la Acordada Nº 2/18, que reguló los efectos secuestrados en causas penales.

Así las cosas, a la hora de evaluar este viernes la admisibilidad de los recursos extraordinarios presentados contra el fallo de la Sala IV, que confirmó la condena y le atribuyó al Máximo Tribunal los bienes decomisados, los magistrados señalaron que las apelaciones no cumplían los requisitos de la Ley 48, al no demostrar que la resolución fuera “contraria a los derechos federales invocados”.

Además, advirtieron que ambos planteos para llegar a la Corte “remiten al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho común que resultan ajenos a la instancia extraordinaria, salvo supuesto de arbitrariedad (...), extremo que en el caso no fue demostrado”.

De este modo, y en línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, los camaristas declararon inadmisibles los dos planteos, dejando firme la condena por lavado de activos contra Nélida Caballero en calidad de autora.

Temas Relacionados

Lavado de activosLavado de dineroJulio de VidoNélida CaballeroMinisterio de Planificación FederalCasaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Casación rechazó los planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez y avaló el decomiso en la causa Vialidad

El fallo, firmado por unanimidad, convalidó el avance del proceso de ejecución de los bienes llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2

Casación rechazó los planteos de

Servini le ordenó al Gobierno informar qué medidas adoptó contra los eventuales “deepfakes” en las elecciones

La jueza federal instruyó a la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, a detallar en 24 horas las acciones tomadas para prevenir la difusión de contenidos falsos generados con inteligencia artificial durante los comicios del próximo domingo

Servini le ordenó al Gobierno

Costa Salguero: la Corte eximió al Gobierno de la Ciudad de pagar una indemnización de más de $300 millones

El fallo revocó una decisión de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que había responsabilizado al GCBA a raíz de la demolición de ciertas obras en ese predio

Costa Salguero: la Corte eximió

La Corte Suprema ratificó el secreto fiscal y limitó el acceso a los datos tributarios de los contribuyentes

El tribunal revocó sentencias previas y sostuvo que la divulgación de datos sobre beneficiarios de reembolsos fiscales sólo puede autorizarse por ley

La Corte Suprema ratificó el

La plata de los cuadernos de las coimas: todos los caminos conducen a Carolina Pochetti

La viuda del secretario de Néstor Kirchner, acusada de ser la continuadora del esquema del lavado de los sobornos registrados por el chofer Oscar Centeno, fue detenida en 2019 y se convirtió en arrepentida de la Justicia. El juicio en su contra sigue pendiente

La plata de los cuadernos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rod Stewart fue declarado Huésped

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Mosquito del metro en Londres: un hallazgo científico desmiente el mito sobre su aparición urbana

Chocó y murió un hincha de Belgrano que regresaba a Córdoba tras ver la derrota por Copa Argentina en Rosario

“American peronist”: Scott Bessent caricaturizó como Eva Perón a la senadora que se opone al plan de rescate de EEUU

Facundo Moyano volvió al puesto máximo en el Sindicato de Peajes y se meterá en la interna de la CGT

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN logró disuadir sabotajes

La OTAN logró disuadir sabotajes submarinos en el mar Báltico: “No hemos visto ninguna actividad maliciosa”

Mosquito del metro en Londres: un hallazgo científico desmiente el mito sobre su aparición urbana

Guatemala solicitó apoyo a Estados Unidos para recapturar a 16 pandilleros fugados de prisión

Hamas y facciones palestinas acordaron crear un comité independiente para la administración de Gaza en la posguerra

Los aliados europeos presionan para usar los activos rusos congelados para Ucrania

TELESHOW
Rod Stewart fue declarado Huésped

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Florencia Peña mostró cómo la tatúan en un lugar particularmente doloroso: “Hermoso va a quedar”

Camilota se defendió tras ser acusada de usar el dinero recaudado para Thiago Medina en un spa: “No necesito justificarme”

La silenciosa lucha de la mamá de Lourdes Fernández para rescatarla de su novio: “El miedo le da el poder a otro”

La pícara pregunta de Wanda Nara y la fría respuesta de Valentina Cervantes: el contraste que marcó la gala de MasterChef