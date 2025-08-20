Judiciales

Pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner

La Fiscalía los acusó por intento de homicidio agravado por alevosía, violencia de género y empleo de arma. Además, solicitaron la absolución de Nicolás Carrizo, jefe de los “Copitos”

Iago Vieyra

Por Iago Vieyra

Guardar
Fernando Sabag Montiel, principal acusado
Fernando Sabag Montiel, principal acusado por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner (Fotos: Maximiliano Luna)

Por el intento de magnicidio de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la fiscal Gabriela Baigún pidió condenas de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y 14 años para Brenda Uliarte, a quienes acusó de haber planeado y ejecutado el atentado del 1 de septiembre del 2022. Para Nicolas Carrizo, señalado como jefe de los “Copitos”, solicitó su absolución y quedó en libertad.

Asesinar a la entonces vicepresidenta fue “una decisión adoptada previamente por ambos” con la finalidad de “impedir que siga desarrollando su vida política”, y en la que existió una carga de “violencia de género”, expusieron la Fiscalía General N° 3 y la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que presentaron este miércoles sus alegatos en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 6.

El Ministerio Público Fiscal pidió condenarlos por tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego. A Brenda Uliarte la calificaron de partícipe necesaria, mientras que Sabag Montiel lo consideraron autor. Además, sobre él pesan los delitos de receptación ilegítima y portación ilegal de arma de guerra.

En cuanto a Carrizo, había quedado involucrado en el caso porque en las primeras horas creyó que la pistola que se usó en el atentado era suya. En varios mensajes de WhatsApp dijo haberle prestado una a Uliarte. Sin embargo, independientemente de esos chats, durante el debate no se pudo comprobar que alguna vez haya tenido un arma ni que tuviera conocimiento previo del plan criminal. En el mismo sentido que la fiscalía ya se había pronunciado la querella en la audiencia pasada. La defensa del tercer acusado pidió su excarcelación, y el TOF N° 6 está en condiciones de resolverla.

La pareja “se infiltró entre la multitud que se había congregado frente al domicilio de Cristina, simulando ser simpatizantes de la misma”. Según reconstruyó la fiscal Baigún, el principal acusado portaba esa noche “sin la debida autorización legal” una pistola semiautomática de acción simple, calibre 32, marca Bersa, cargada con cinco proyectiles y apta para disparar.

“Una vez que se encontraba a escasos centímetros de la doctora Fernández de Kirchner, -Sabag- apuntó contra su rostro y gatilló en una oportunidad. El hecho no se consumó por motivos ajenos a su voluntad, ya que pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió, y cuando se disponía a recargar nuevamente fue interceptado por la multitud que se encontraba en el lugar”, dio por probado la acusación.

Fernando Sabag Montiel y Brenda
Fernando Sabag Montiel y Brenda Agüero escucharon los alegatos de la fiscalía en la sala de audiencias

Con las pruebas recabadas durante la investigación, la Fiscalía sostuvo que Sabag Montiel fue al menos dos veces a Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, los días previos al atentado “para evaluar cómo era la llegada” de la expresidenta a su domicilio y “cómo era el contacto que tenía con los simpatizantes desde que bajaba del auto hasta que entraba a su vivienda”.

El propio acusado reconoció durante una declaración indagatoria que la idea no fue espontánea, y admitió haber estado en las inmediaciones del departamento de la expresidenta “para vender copitos y estudiar el panorama”. De acuerdo a la interpretación fiscal, en ese momento estaba definiendo la forma en la que iba a perpetrar el atentado, el cual habría decidido cometer al menos dos semanas antes del 1 de septiembre.

Una de las muestras de esto son los mensajes de WhatsApp que envió Sabag Montiel al grupo “I am Juan”. En la noche del 15 de agosto expresó por ese medio: “Yo quisiera conocer a Cristina, hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo”. “Voy a ir con el fierro a la casa de Cristina y le voy a meter un corchazo ahí si voy a salir en Crónica en serio”, insistió una semana más tarde.

Brenda Uliarte, en los pasillos
Brenda Uliarte, en los pasillos de Comodoro Py durante la jornada de alegatos

Al referirse a las pruebas digitales, la fiscal Baigún lamentó que se haya perdido “la mayor parte de la información que contenía” el celular del acusado, que se reseteó a sus valores de fábrica antes de que lograran peritarlo, “por lo que se desconocen gran parte de las conversaciones que mantuvo Sabag en fechas cercanas al hecho”.

Sobre el cierre del alegato, Baigún pidió unificar las eventuales condenas de los acusados con las penas que ya recibieron en otras causas paralelas.

De esta manera, la fiscal pidió que Sabag Montiel reciba una sentencia condenatoria total de 19 años de prisión -ya purga otra por 4 años y 3 meses- y para Uliarte 14 años y dos meses -le habían dado un año por falsificación de DNI-.

Fallos en la cadena de custodia

La Fiscalía hizo una minuciosa recapitulación de todo lo que ocurrió con el teléfono de Fernando Sabag Montiel. Según expuso Baigún, llegó a Juncal y Uruguay con el dispositivo apagado porque no tenía batería. Se lo secuestró la Policía Federal Argentina pasada la medianoche y lo colocaron en un sobre papel madera, y este a su vez dentro de otro sobre Faraday, diseñado específicamente para impedir cualquier transmisión de ondas electromagnéticas.

Las fiscales Gabriela Baigún y
Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta estuvieron a cargo de los alegatos del Ministerio Público Fiscal

Entre otros presentes, el jefe de la División de Cibercrimen de la PFA trasladó el celular a Comodoro Py 2002 “sin desprenderse del bolso en ningún momento”, dijo la fiscal, y se lo entregó en mano al perito Alejandro Heredia, de la misma fuerza.

La extracción forense se realizó esa misma madrugada en el Juzgado Federal N° 5, de la jueza María Eugenia Capuchetti y se dejó registro fílmico de todo el procedimiento.

El perito Heredia encendió el teléfono y la pantalla prendió normalmente, pero tenía 0% de batería y se apagó. Lo enchufó para cargarlo, y mientras tanto siguió con el análisis del chip y la tarjeta de memoria, siempre de acuerdo a la reconstrucción de la acusación.

Una vez encendido, el dispositivo funcionaba normalmente. El software Cellebrite UFED no logró desbloquearlo y tampoco se conocía el patrón de seguridad.

Ante ese primer intento fallido, el secretario del Juzgado puso el celular en un sobre de papel madera abrochado y lo metió en una caja fuerte. “Quedó bajo la esfera del personal del Juzgado y luego fue entregado a la cabo Priscila Santillán, custodia de la magistrada”, estableció la Fiscalía.

Santillán llevó durante la noche del 2 de septiembre del 2022 el sobre a las oficinas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza. Cuando declaró ante la Justicia, “negó que el sobre estuviera abierto, dijo que a simple vista parecía cerrado”.

Aseguró además haber dejado el paquete en una mesa, lo perdió de vista y luego todos los presentes notaron que el sobre estaba abierto, con el teléfono afuera.

El Tribunal Oral Federal N°
El Tribunal Oral Federal N° 6, que lleva adelante el juicio, está integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg.

Contrariamente, tres funcionarios de la PSA declararon que Santillán entró “con el sobre doblado debajo de su brazo, y que cuando lo entregó inmediatamente se dieron cuenta de que se encontraba abierto, el celular encendido y con un ‘error’ que aparecía en la pantalla”, continuó la fiscal Baigún.

Desde entonces el dispositivo nunca volvió a prender, ni se pudo acceder a la información que contenía.

“No cabe duda de que existió una irregularidad en la cadena de custodia desde que el celular sale del Juzgado”, alegó la titular de la Fiscalía General N° 3.

Expertos de la Gendarmería Nacional Argentina peritaron el teléfono, pero no lograron establecer la causa del error irreversible. Un perito de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende del Ministerio Público Fiscal, aportó que “el reseteo pudo obedecer a la manipulación del teléfono durante la pericia o a la interacción con la herramienta UFED”.

“En cada peritaje los expertos juegan al límite para intentar sortear las medidas de seguridad, y eso puede derivar en un reseteo a los valores de fábrica”, afirmó la fiscal de juicio.

Temas Relacionados

Fernando Sabag MontielBrenda UliarteNicolas CarrizoBanda de los copitosAtentado a Cristina KirchnerCristina Fernández de KirchnerFiscal Gabriela Baigúnúltimas noticiasCristina Kirchner

Últimas Noticias

El Tribunal Superior de Justicia confirmó que Chocobar tendrá un nuevo juicio oral

De esta forma, dejó firme la decisión de la Cámara de Casación Penal, que había anulado la condena de primera instancia y ordenado un nuevo proceso oral. El nuevo juicio comenzará el 27 de agosto

El Tribunal Superior de Justicia

El fiscal Luciani reclamó la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner

El encargado de la acusación se pronunció en contra de los pedidos de la expresidenta para frenar el decomiso del dinero reclamado por el caso de obras públicas en Santa Cruz

El fiscal Luciani reclamó la

Confirman la continuidad de las investigaciones contra el ex juez federal Marcelo Bailaque, acusado por vínculos con el narcotráfico

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó un recurso que buscaba frenar uno de los procesos que involucra al exmagistrado

Confirman la continuidad de las

La Casación porteña le negó a Aníbal Lotocki el acceso a la Corte para revisar su condena a prisión por lesiones y estafa

Fue una decisión de la Sala II del máximo tribunal penal de la Ciudad en el marco de los casos de Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi, quienes denunciaron al cirujano plástico por mala práxis

La Casación porteña le negó

Un peritaje confirmó que el principal cliente de los hoteles de los Kirchner era Lázaro Báez

Contrató el 45 por ciento de las habitaciones y se sospecha que no las ocupaba

Un peritaje confirmó que el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inminente renuncia del titular de

Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

Los mosquitos que preocupan a la ciencia: un virus se expande a nivel global por el cambio climático

La respuesta de Aquarium de Mar del Plata por el estado de los animales tras las imágenes de los delfines en agua turbia

El Senado sancionará mañana la emergencia pediátrica y el refuerzo de los presupuestos universitarios

La Justicia investigará a la constructora responsable de la obra donde murieron cinco operarios en San Lorenzo

INFOBAE AMÉRICA
La policía federal acusó a

La policía federal acusó a Jair Bolsonaro por “coacción” en el caso del golpe de Estado: planeaba pedir asilo político en Argentina

Jon Batiste sorprende con un álbum íntimo y minimalista

Los 32 jefes de Defensa de la OTAN remarcaron su apoyo a Ucrania y abogaron por una paz “justa y duradera” con Rusia

Así cayó la votación por el Movimiento Al Socialismo en Bolivia los últimos 20 años

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

TELESHOW
Las exorbitantes cifras del divorcio

Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

Cuándo se reencontrará la China Suárez con sus hijos y quién estará a cargo de llevarlos a Turquía

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”