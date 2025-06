Ruta del dinero K: Fabián Rossi fue el primero de los condenados que se presentó en Comodoro Py para quedar detenido

Fabian Rossi (DyN)

Los seis condenados en la causa de lavado por la “Ruta del dinero K” que deben comenzar a cumplir sus condenas de prisión comenzaron a presentarse esta mañana en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenidos. El primero en hacerlo fue Fabián Rossi, con una pena de cuatro años y seis meses de prisión, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido deIliana Calabró.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Rossi se presentó cerca de las 9 horas en el Tribunal Oral Federal 4, en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py. Lo hizo una hora y media antes del horario en el que había sido convocado. Ingresó al tribunal para cumplir con los trámites de detención y luego será trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).

Además de Rossi quienes deberán presentarse hoy para quedar detenidos son Rossi,Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-,Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado,César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, el empresario Carlos Molinari y de Eduardo Castro.

Lo tienen que hacer a las 10:30 horas. Así lo dispuso el viernes el juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel luego del pedido del fiscal federal Abel Córdoba. Se trata de los condenados del caso que nunca estuvieron detenidos y que tienen penas de cumplimiento efectivo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la semana pasada las condenas de todos los condenados por el lavado de 55 millones de dólares del empresario de Lázaro Báez que se hizo mediante empresas y bancos en el extranjero.

Las defensas de los seis condenados que hoy deben quedar detenidos ya pidieron sus prisiones domiciliaria por razones de salud o de edad, ya que tienen más de 70 años varios de ellos. Sobre esos planteos, el juez resolvió analizarlo en legajos apartes. Es un proceso que lleva la realización de estudios médicos y determinar si en prisión sus patologías pueden ser atendidas. Hasta que eso ocurra quedará detenidos en una dependencia policial o del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Tras el fallo de la Corte Suprema, la justicia también deberá analizar la situación de Báez, condenado a 10 años de prisión, y de otros acusados. Se trata de los que ya estuvieron detenidos o lo están -como el caso del empresario que tiene un régimen de detención domiciliaria en Santa Cruz- sobre los que se debe hacer el cómputo de la pena: determinar si ya la cumplieron con el tiempo que estuvieron detenidos.

Chueco, Báez y Pérez Gadín

Lázaro Báez estuvo preso en la causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019 cuando quedó en libertad. Sin embargo, el empresario siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.

Sobre el tiempo que Báez lleva preso en la causa de la “Ruta del dinero K” se puede plantear una discusión. Su defensa entiende que se debe tomar todo el tiempo que lleva preso. Tanto los tres años que estuvo en la cárcel federal de Ezeiza, como los cinco años y medio que lleva en domiciliaria. Eso es nueve años y seis meses, por lo que condena de 10 años ya estaría cumplida. Ahora deberá opinar el fiscal y luego resolver el tribunal.

Pero hay fallos de la Cámara Federal que establecieron que para el caso de Báez en la “Ruta del dinero K” se debe tomar solo los tres años que estuvo en la cárcel porque luego en ese expediente fue excarcelado y la prisión domiciliaria lo cumplió en otro.

Martín Báez, hijo del empresario y también condenado en la causa, estuvo cuatro años y medio (desde enero de 2019 hasta que fue excarcelado en junio de 2023). Por su parte, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín tienen una situación similar a la de Lázaro Báez: estuvieron en prisión por esta causa hasta que fueron liberados, pero siguieron detenidos en domiciliaria por la causa del campo “El Entrevero”. Chueco quedó en libertad en junio de 2020 y Pérez Gadín en noviembre del año pasado. En esos casos el tribunal deberá analizar si con los cómputos ya cumplieron las condenas y así no deben ser detenidos nuevamente.