Tras entregarse, Ricardo Jaime busca que le den arresto domiciliario: le quedan 4 años y 7 días de condena

Con gorra en la cabeza, Ricardo Jaime llegó esta mañana a los tribunales de Comodoro Py para entregarse

La defensa de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte del kirchnerismo que pasó casi siete años en la cárcel, solicitó ante el Tribunal Oral Federal 2 la prisión domiciliaria, luego de que quedar nuevamente preso para cumplir condena por su responsabilidad en la Tragedia de Once en donde murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, le quedan por purgar cuatro años y siete días de la pena. El 16 de enero de 2025, el ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner cumplirá 70 años.

“El imputado se encuentra transitando una enfermedad y problemas de salud de distinta índole, las que requieren un seguimiento y tratamiento permanente de personal médico calificado”, afirmó su defensa. Esta mañana, había llegado a los tribunales de Comodoro Py 2002 para entregarse con una venda en la cabeza, fruto de una reciente intervención que le dejó varios puntos de sutura.

El abogado Eduardo Gómez Caminos, defensor de Jaime, se presentó en la causa a los fines de solicitar la prisión domiciliaria en base a “su avanzada edad” y “por sobre todas las cosas” cuestiones de salud, “lo cual torna imposible su encierro dentro de un establecimiento penitenciario sin que exista un riesgo cierto y concreto para su integridad física por las patologías que sufre”.

El escrito, al que accedió Infobae, hace hincapié en “el imputado Ricardo Jaime tiene la edad de 69 años y cumplirá la edad de 70 años requerida por el inc. d) de la ley de ejecución penal, el día 16/01/2025″. De esa manera, dijo, no resulta “razonable una detención efectiva inmediata, solo por el periodo de 2 meses si además tenemos en cuenta que el imputado ya estuvo privado de su libertad 6 años, 11 meses y 16 días, en la totalidad de sus procesos”.

La imagen de la presentación de la defensa de Ricardo Jaime

Tras invocar a la Convención Interamericana sobre protección de los Derechos Humanos de la tercera edad, la defensa ahondó en las patologías médicas y documentadas de su cliente. “Carcinoma basocelular lobulado, lo cual en definitiva es un cáncer de piel que se desarrolla en forma de tumor en las partes blandas del cuero cabelludo; hipertensión arterial esencial (HTA); hipotiroidismo subclínico; hiperglucemias; nódulo en pulmón; patología crónica severa de la columna cervicodorsolumbar con indicaciones específicas de tratamiento ya en curso lo cual le causa incapacidades severas para su desenvolvimiento en el desarrollo de sus tareas cotidianas”.

El defensor informó además que el último 28 de octubre Jaime fue intervenido en la Clínica Reina Fabiola de la Ciudad de Córdoba para que se evaluara su carcinoma, que “se había acrecentado, al punto tal que tuvo que realizar una extirpación para que sea sometido el material extraído nuevamente a biopsia”. “Lo que queremos significar aquí, es que la prisión domiciliaria es el medio de materialización de la pena más adecuado para Ricardo Jaime, toda vez que la situación necesita un seguimiento necesariamente extramuros”, añadió el abogado.

El ex funcionario había intentado que se frenara la orden de detención en su contra a la espera de evaluar esta solicitud. Eso fue rechazado por el Tribunal Oral, tal como reveló Infobae el 1 de noviembre. Ahora, el pedido tramita por un incidente aparte. El TOF ordenó peritajes médicos y deben opinar tanto la fiscalía como los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once.

Ricardo Jaime cuando se presentó ante el Tribunal Oral Federal 2 (Maxi Luna)

Jaime está en libertad desde el 18 de marzo del 2023. “Siempre estuvo a derecho y a disposición de las distintas medidas dispuestas por la justicia federal, habiéndose presentado cada 15 días en sede de la Policía Federal de la provincia de Córdoba, razón por la cual podemos inferir que el efecto suspensivo de la resolución, en nada cambiará su clara y evidente intención de someterse a los procedimientos judiciales llevados en su contra”, había dicho la defensa.

Por la tragedia de Once -el choque del tren de la línea Sarmiento en la estación de Once ocurrido el 22 de febrero de 2012 donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas- Jaime estuvo preso dos años, de 2018 a 2020. Por ese hecho fue condenado por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2015 a seis años por administración fraudulenta. También fueron condenados otros ex funcionarios, el maquinista y los directivos del grupo Trenes de Buenos Aires (TBA). Todos ellos ya tienen la condena firme y cumplieron la pena de prisión.

El único cuya condena no había sido cumplida era Jaime. Su situación fue distinta porque su condena fue revisada por la Cámara Federal de Casación Penal que le sumó el delito de estrago culposo y nueva pena de ocho años. Pero luego hubo segunda revisión de Casación que dejó solo el delito de administración fraudulenta y una pena de seis años. Esa decisión fue confirmada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.