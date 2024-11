Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: detuvieron a una testigo por mentir

Lidia Alejandra Benítez, la testigo que quedó presa tras declarar en el juicio por el atentado a Cristina Kirchner

Imprevistamente, el Tribunal Oral Federal 6 ordenó la detención de una testigo que declaraba en el juicio oral por el atentado a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata de Lidia Alejandra Benítez, una joven amiga de Nicolás Gabriel Carrizo, el llamado jefe de los copitos y acusado en el caso, quien ya quedó presa.

En su declaración, la fiscalía y la querella denunciaron una serie de contradicciones entre lo que había declarado en la instrucción y lo que sostenía ante los jueces en el debate público en torno a si Fernando Sabag Montiel y Carrizo hablaban de política y de matar a la ex jefa de Estado.

Fue la culminación de una audiencia extraña que se inició con el abogado de Brenda Uliarte Alejandro Cippolla pidiendo llamar de nuevo a declarar a la ex presidenta para que diera cuenta sobre si se “autopercibía” mujer, ante la nueva acusación de violencia de género que impulsa la fiscalía. El pedido no solo generó la sorpresa e incomodidad de la jueza Sabrina Namer sino el inmediato repudio de los otros participantes del debate.

Luego fue el turno de escuchar a Agustina Díaz, la amiga de Brenda que estuvo presa al inicio de la causa y que terminó sobreseída. Ella era “amor de mi vida” en el teléfono de Uliarte, a la que la hoy detenida le confiaba que iba a convertirse en “San Martin” y que iba a mandar a matar a Cristina Kirchner en los días previos al atentado. La joven la trató de una persona “fantaseosa” y aseguró que nunca la tomó en serio. También aseguró que Brenda era “manipuladora” y “manipulable” y que tras la muerte de su bebé, en plena pandemia, buscaba encontrar un sentido a su vida. Brenda, aislada del resto desde que buscó pegarle a un abogado, tuvo que retirarse de la sala llorando.

Y más tarde una vecina de Carrizo que terminó esquivando las preguntas de la defensa del jefe de los copitos, cuando quedó expuesta por haber intentado venderle a la periodista Nancy Pazos la captura del estado de whatsapp del acusado en las horas posteriores al atentado diciendo que el próximo iba a ser el entonces presidente Alberto Fernández. La joven, en la audiencia, dijo que no había pedido dinero, pero aparecieron las capturas que aportó la periodista en la instrucción de la causa.

Fernando Sabag Montiel en el primer día del juicio con un cartel diciendo "me tienen secuestrado". Atrás, Nicolas Carrizo (Buenos Aires, Argentina June 26, 2024. REUTERS/Tomas Cuesta)

El 1 de septiembre del 2022, Cristina Kirchner llegaba a su casa, en el barrio porteño de Recoleta, donde un nutrido grupo de militantes la esperaba para saludarla, como hacían desde hacía días luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera condenarla a 12 años de cárcel por corrupción en la causa Vialidad. Entre los militantes estaba Fernando Sabag Montiel, que sacó un arma y gatilló. No había bala en la recámara y el disparo no salió. De inmediato fue golpeado y apresado por los simpatizantes de la ex jefa de Estado. Desde entonces está preso de ser coautor del intento de homicidio agravado por alevosía y la partipación de más de tres personas.

Acusada de la misma figura está presa su entonces novia Brenda Uliarte, en cuyo teléfono aparecieron mensajes con su amiga Agustina Díaz que hablaban de la planificación del atentado que había comezado a inicios de abril de ese año. El último acusado es Nicolás Carrizo, para quien la pareja trabajaba vendiendo copitos de azucar. Carrizo quedó preso el 13 de septiembre del 2022, luego de que en el teléfono que había entregado como testigo encontraran mensajes suyos diciendo que él tenía que terminar el trabajo que no habia completado Sabag y en donde se hablaba de un arma que nunca apareció. Durante toda la causa aseguró que era todo una broma.

En las últimas semanas la fiscal Gabriela Baigún amplió un agravante en la acusación que hablaba de violencia de género. Las defensas se opusieron a esta iniciativa porque no estaba basada en ningun hecho nuevo que surgiera de la causa, pero el tribunal, por dos a uno, aceptó el pedido que acompañó la querella. Hoy era el turno de las defensas para proponer prueba sobre este nuevo escenario.

La prueba que presentó la defensa de Carrizo en el juicio por el atentado a CFK

La defensa de Carrizo solicitó que se le hiciera una pericia psiquiátrica a su cliente para ver si tenía rasgos machistas y aportó a la causa una serie de tapas de revistas para refutar la violencia simbólica de género contra la ex presidenta. Y la defensora oficial Fernanda López Puleio insistió sobre lo absurdo de que se hubiera llegado a esta acusación cuando no hubo prueba nueva que lo justificara.

Pero lo insólito fue cuando el abogado Cippollla hizo su pedido: reclamó que se llamara a declarar nuevamente a Cristina Kirchner porque él no había tenido oportunidad de interrogar sobre la cuestión de género. Y aseguró que había que convocarla nuevamente para acreditar su autopercepción de mujer. La jueza Namer pareció no creer lo que acaba de oir y tuvo que repreguntar. El abogado insistió. El pedido generó indignación entre las partes. Los acusadores pidieron sanciones para el letrado, algo que el tribunal no avaló por considerarlo una medida extrema pero sí hizo saber: “como mujer que está presidiendo este debate en el cual hay una víctima mujer, no se puede poner en duda la condición de quien resulta victima en este debate”.

El abogado de Brenda Uliarte pide citar a Cristina Kirchner para acreditar su condicion de mujer

noticia en desarrollo