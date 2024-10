Denunciaron a Norman Briski por apología al terrorismo por su discurso en la ceremonia de los Martín Fierro

Discurso de Norman Briski en los Martin Fierro

El actor Norman Briski fue denunciado hoy penalmente en los tribunales de Comodoro Py por presunta apología del terrorismo por su discurso el domingo pasado en la entrega del premio Martín Fierro de Cine en el que dijo “Gaza jamás será vencido”.

La denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y por sorteo recayó en el juzgado federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, y de la fiscalía federal de Eduardo Taiano. La denuncia por es por presunto delito de instigación al terrorismo que tiene una pena de dos a seis años de prisión.

“Gaza jamás será vencido. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado”, dijo Briski en su discurso.

“En dicha disertación indudablemente el denunciado habría vanagloriado a extremistas internacionales que han cometido numerosos atentados y delitos espantosos dentro y fuera de la República Argentina, lo que además de merecer repudio y debido reproche moral entiendo que le cabe el tipo penal por instigación y apología del terrorismo previsto y reprimido en el Art. 209 del Código Penal”, sostuvo Sánchez Kalbermatten en su denuncia a la que accedió Infobae.

El abogado señaló que Briski sorprendió al auditorio con un mensaje político en el que abordó la situación en el Medio Oriente tras el ataque de Hamas al Estado de Israel el 07 de octubre de 2023, expresando su apoyo al pueblo de Gaza, afirmando textualmente.

“La apología del delito es un término jurídico que se refiere a la defensa o promoción de conductas delictivas, o a la justificación de acciones ilegales. Se considera un acto ilícito cuando se exponen ideas o doctrinas que enaltecen el crimen o a su autor, y que pueden incitar a cometer un delito. Este tipo de delitos suelen llevarse a cabo de manera pública, por medio de la difusión de ideas o doctrinas, o ante una concurrencia de personas, tal el caso que nos ocupa, donde el encartado no ha hecho otra cosa que reivindicar de manera pública y ante un auditorio multitudinario su defensa del terrorismo internacional, lo que sin dudas constituye un acto criminal”, sostuvo el abogado.

El repudio de la DAIA

Y concluyó en su denuncia: “Se entiende sin hesitación que esto no representa el ejercicio de la libertad de expresión y opinión, sino que constituye un delito que además resulta ofensivo para toda la comunidad que debe ser impulsado y condenado. Por su parte el hecho es gravísimo por cuanto además de los asistentes al evento, más de 1200 personas, el repudiable discurso del imputado fue televisado por todos los canales de la televisión argentina amplificando los efectos del delito que entiendo habría incurrido el enrostrado”.

Los dichos del actor en la entrega de los premios Martín Fierro de cine generaron el repudio de diferentes personas, entre actores, periodistas y dirigentes. También el de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que en un mensaje en su cuenta de la red social “X” sostuvo que Briski enunció su mensaje “pasando por alto las más de 1200 personas inocentes masacradas y las más de 250 secuestradas el 7 de octubre de 2023 en el Estado de Israel”. “Gaza libre, sí, pero libre de Hamás”, enfatizó la DAIA en el documento de repudio.

En este sentido, la DAIA señaló: “Briski parece ignorar que el mismo grupo terrorista al que exalta, lo mataría, torturaría, vejaría, incendiaría su casa o lo secuestraría en túneles oscuros e inmundos, solo por su condición de judío”. Y concluyó: “Dada la alta preocupación por el aumento del antisemitismo en nuestro país, estas expresiones no hacen más que alentar el odio judeofóbico y menoscabar la democracia”.

También generaron la reacción de reconocidas figuras como Miguel Wiñazki, Jonathan Viale, Chiche Gelblung, y Romina Manguel, entre otros.