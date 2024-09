Un ex militar condenado por delitos de lesa humanidad mostró los genitales en pleno juicio oral

El exsuboficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, exhibió los genitales durante el desarrollo de una audiencia oral

En el marco de un juicio oral vinculado a delitos de lesa humanidad, el ex suboficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, Juan Carlos Vázquez Sarmiento dio la nota durante el desarrollo de un proceso judicial que lo tiene como imputado por la privación ilegítima de la libertad de tres personas. “El Colorado”, prófugo de la Justicia durante 19 años, y condenado por crímenes cometidos durante la última dictadura militar a 11 años de prisión, exhibió los genitales de frente a su cámara desde el Penal de Ezeiza mientras se realizaba la audiencia.

El video, publicado por el sitio La Retaguardia, muestra el desarrollo de una audiencia del juicio Mansión Seré IV/Riba II, llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°5 de San Martín, donde se juzgan 127 casos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y tres homicidios durante la represión militar en el circuito clandestino ubicado en el oeste del conurbano bonaerense. En ese marco se ve cómo Vázquez Sarmiento, de 77 años, se para frente a la cámara, da una especie de media vuelta, se acomoda sus prendas y se baja el pantalón para quedar desnudo. El fiscal de la causa, que estaba elaborando un planteo, fue interrumpido en el acto por otro orador con el fin de dirigirse a la presidenta del TOCF, María Claudia Morgese Martín.

Juan Carlos Vázquez Sarmiento, alias “El Colo”, asistió de manera virtual al debate oral por delitos de lesa humanidad, donde exhibió sus genitales en vivo. Crédito: (Instagram / La Retaguardia)

En 2022, el ex suboficial mayor fue condenado a 15 años de prisión por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, el nieto restituido N° 102 por Abuelas de Plaza de Mayo en 2010. Después su pena resultó morigerada y se fijó en 11 años de cárcel. Un año antes había sido detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras permanecer 19 años prófugo -desde marzo de 2002- en ese expediente. Se escapó cuando desde tribunales requirieron su captura para tomarle declaración indagatoria. Cuando los detectives lo encontraron al salir de la casa de su esposa y dirigirse a otra vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó, le pidieron su DNI. “El Colorado” se negó a entregarlo. Argumentó que no tenía documento y además no lo recordaba, por lo cual fue demorado. Una vez en la dependencia policial, Vázquez Sarmiento confesó que era un militar retirado y que estaba prófugo de la Justicia. Quedó detenido. Hoy cursa su condena en el penal de Ezeiza.

Durante el juicio oral que lo encontró culpable, se comprobó que el ex suboficial crió como propio a un hijo de María Graciela Tauro y Jorge Rochistein, secuestrados el 15 de mayo de 1977 en Hurlingham y llevados a la Mansión Seré. Al momento del cautiverio, ella cursaba el embarazo y meses después fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), para dar a luz dentro de la maternidad clandestina que funcionó allí.

Por otro lado, Vázquez Sarmiento fue uno de los represores condenados por delitos de lesa humanidad que aparecieron en la foto con los diputados de la Libertad Avanza en la visita que generaría un parte aguas en la política nacional. En esa imagen también estaban Mario “El Cura” Marcote; Alfredo Astiz; Miguel Britos; Honorio Carlos Martínez Ruíz; Raúl Guglielminetti; Julio César Arguello; Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo); Gerardo Arraez; Adolfo Donda y Antonio Pernías.