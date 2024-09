El “unicornio azul”: la mascota digital que usó una jueza de Familia para comunicarle un fallo a una menor

Una jueza de Familia se comunicó con una menor, cuya guarda dejó en manos de su hermano mayor, a través de una carta ilustrada con la "mascota digital" del Juzgado (Imagen ilustrativa Infobae)

En el marco de un proceso de revinculación familiar, donde una menor fue autorizada a dejar el Hogar donde residía para empezar a vivir con su hermano y su pareja, la titular del Juzgado de Familia N°5 de La Matanza, Maite Herrán, apeló a una “mascota digital” para comunicarse con la niña. El dibujo de un unicornio azul fue creado para comunicarse con los chicos que transitan los pasillos de los tribunales sometidos a algún proceso judicial. En diálogo con Infobae, la magistrada explicó el origen de una iniciativa que intenta “empatizar” con “los más chiquitos” por medio de “una comunicación sencilla” y un “lenguaje que puedan entender”.

El fallo en cuestión resolvió la “guarda temporal” de A.A.F. en favor de su hermano mayor F.G.F. y su pareja, K.D.S., por un lapso temporal de seis meses. La decisión se produjo dentro de un procedimiento revinculatorio iniciado tras la declaración de abandono y adoptabilidad de la niña, cuando aún no se contaba con los datos del hermano para que pudiera responsabilizarse de ella.

La jueza Maite Herrán dictó la resolución que permitió a la menor dejar el Hogar donde permanecía acogida para trasladarse al domicilio de F.G.F. y K.D.S. Este proceso, que comenzó el 5 de diciembre de 2023, fue seguido de cerca por el equipo técnico auxiliar del Juzgado, cuyo monitoreo concluyó que el vínculo entre A.A.F. y su hermano era positivo y que ambos mostraban un “genuino deseo” de pasar más tiempo juntos.

La jueza Maite Herrán, titular del Juzgado de Familia N°5 de La Matanza, encargada del proceso de revinculación familiar entre los hermanos (Gentileza: Radio Universidad/ Red X)

En el informe elaborado el 7 de agosto de 2024 por la licenciada M.L.G., se destacó que el contacto entre la joven, su hermano y la pareja de este resultó “favorable”. Ese documento remarcó que F.G.F. mostró una actitud receptiva ante las recomendaciones y observaciones de los profesionales interdisciplinarios encargados de velar por las condiciones necesarias que aseguren el “desarrollo integral” de la chiquita. Ese aval, en efecto, permitió catalogar como adecuada y pertinente la “guarda familiar”.

La resolución también incluyó la prohibición de contacto de la niña con sus padres biológicos como parte de una medida de protección con sustento en el principio del “interés superior del niño”. En ese marco, al tomar la decisión de otorgar el cuidado de la chiquita a su hermano más grande, la jueza Herrán decidió incorporar dentro del fallo una carta ilustrada por un unicornio azul, debajo del cual redactó: ”Querida A.: Soy Maite, la Jueza que intervino en tu carpeta. Estamos muy felices -todo el Juzgado- por tu egreso del Hogar con tu hermano, tu cuñada y tus primitos”.

“Sos una niña hermosa por dentro y fuera. Te queremos mucho. Conjuntamente con este unicornio -dibujo que nos regaló un peque como vos- y que nos acompaña en las cartas para niñas y niños, esperamos que tu vida esté plagada de sonrisas de ahora en más y para siempre. Gran abrazo y feliz vida princesa luchadora”, concluyó la magistrada dentro de una resolución que publicó Diario Judicial.

La carta de la jueza con el "unicornio de las sonrisas" dibujado por un chiquito de 10 años para ilustrar las comunicaciones judiciales coon los menores (Gentileza: Jueza Maite Herrán)

La jueza explicó a este medio que la iniciativa surgió ni bien accedió a su cargo como consecuencia de la inquietud que percibió en los niños y niñas que llegaban a su Juzgado para tener una audiencia con ella. “Entonces -explicó- el destino me jugó una carta hermosa, y fue una niña -vamos a llamarle ‘N’, pero la historia es real-, que fue una de las primeras cuya adopción se concretó en mi gestión, me vino a visitar tiempo después ya muy feliz en su nueva familia y me trajo de regalo un pequeño pony azul. Me explicó que ella ya no lo necesitaba más porque ahora tenía sonrisas, y que lo regalaba para los nenes que estuvieran esperando familia o estuvieran tristes”.

“En base a ese pony azul, creamos nuestra mascota digital para las comunicaciones de los más peques”, precisó la titular del Juzgado de Familia N°5 de La Matanza, y agregó: “Nos ayudó una profesional de Legal Design -Cecilia Ferrari-: la dibujó su hijo de 10 años, porque nos parecía importante que sea algo para niños hecho por niños”.

Al describir el resultado que apunta a alcanzar desde la sede judicial con esta clase de ideas, la magistrada dijo: “El efecto que buscamos es acercarnos a los destinatarios del servicio de justicia, en este caso los más chiquitos, mediante una comunicación sencilla, con dibujos y lenguaje que puedan entender. Buscamos empatizar y llegar a ellos/as poniendo una sonrisa en la experiencia del Juzgado, que suele estar impregnada de preocupación e inquietud”.

El unicornio que sirvió como inspiración para crear el dibujo virtual (Gentileza: Jueza Maite Herrán)

Luego detalló: “Estamos tratando de utilizarla cada vez más. No es fácil, suelen existir resistencias ante estas nuevas herramientas, y es todo a pulmón, elaborado por mí y algunos colaboradores muy comprometidos del equipo que guardan amor y vocación por las infancias. Hemos realizado también un video animado para comunicar una sentencia de adopción y un cuento con imágenes virtuales para comunicarle a una niña que habíamos encontrado familia para su vinculación. Tenemos un Instagram del Juzgado y lo usamos para mantener a la ciudadanía, a los profesionales del derecho y a todo aquel que nos siga informados de cuestiones de interés de derecho de familia (@juzfam5_lamatanza)”.

Y añadió: “Tenemos feedback de todo tipo acerca de estas acciones. Hay profesionales del derecho que nos han criticado y hay profesionales que nos expresan su alegría por el cambio en la Justicia y la valentía por animarnos a algo distinto. Sin embargo, a quienes nos dirigimos, los peques, se sienten muy contentos de recibir al ‘unicornio de las sonrisas’. Ha habido emoción, lágrimas y risas... Ellos y ellas son los que importan”.

La magistrada se mostró satisfecha al considerar que “la niña a la que le escribí la carta luego de una historia superdura está nuevamente en familia”. También porque la menor que “inspiró el unicornio me mandó un Whatsapp diciendo ‘gracias jueza’”. “Todo es por y para ellos”, señaló. Y afirmó: “Mirar el derecho con anteojos de infancias y ponerlo al servicio del amor. Por eso soy jueza de Familia”.