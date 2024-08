Daniel Rodríguez describió la Quinta de Olivos por dentro y contó cómo vivía Fabiola Yañez cuando se mudó a la casa de huéspedes

En el marco de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, el ex intendente de la residencia presidencial, Daniel Rodríguez, describió cómo es la Quinta de Olivos por dentro y reveló detalles sobre cómo vivía la ex primera dama Fabiola Yañez tras mudarse a la casa de huéspedes.

Rodríguez prestó declaración en los tribunales de Comodoro Py. Infobae tuvo acceso a su testimonial, que se extendió durante unas seis horas, en la que asegura no haber visto golpes, pero sí sostuvo que la pareja estaba rota.

En un momento de su declaración, el fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación, le presentó un mapa de la plataforma Google Earth de la Quinta de Olivos con el objetivo de que referencie los edificios y lugares precisos que mencionó en su relato ante la Justicia.

Así, enumeró al menos 10 lugares que son clave para el desarrollo de los hechos que fueron denunciados por la ex primera dama; sobre todo, los puntos 1 y 2: el Chalet presidencial y el de huéspedes, respectivamente —que se señalan en la infografía que encabeza esta nota—. “Hay 70 u 80 metros entre uno y otro”, precisó.

“En la casa de huéspedes hay dos suites, dos dormitorios principales, en frente hay 3 habitaciones más chicas, en la punta hay un pequeño lugar para los mozos. Cuando terminan las habitaciones, hay un living grande, con un lugar para estar como para 16 personas y un hogar. El edificio de huéspedes no tiene cocina pero tiene cafetería, heladera y otras cosas”, describió.

El ex presidente Alberto Fernández (EFE/ Sofia Torres)

Allí, se mudó la ex primera dama definitivamente en el 2023 una vez que la relación ya estaba rota. Rodríguez agregó que “varias veces antes de la mudanza definitiva ella ya se había ido en algunas oportunidades”.

Sobre lo que la llevó vivir en el chalet, Rodríguez precisó: “Creo que se dio por lo del teléfono de Francisquito, no recuerdo con precisión quién me contó, pero me dijeron eso. Yo quiero que quede claro que yo no les preguntaba sí se peleaban o no, yo podía tener la presunción de que había discusiones”.

Fernández, por su parte, permaneció “siempre” en el chalet presidencial, cuya entrada diaria es la de enfrente del espejo de agua. “La limpieza del sector del presidente las hacían las chicas de la limpieza asignadas a ese lugar. Fueron cambiando pero no muy asiduamente. El personal de limpieza adentro del chalet principal están bajo supervisión del ama de llaves. Una trabaja una semana completa y luego la otra, es decir una semana por medio”, sostuvo.

Fabiola Yañez en una entrevista con Infobae tras conocerse la denuncia

Sin embargo, aclaró que, tras la foto de la Fiesta de Olivos, todo cambió. “Estaban caldeados los ánimos, entre los dos eh. Fabiola estaba de una manera, como era su actividad antes del famoso hecho de la comida en la quinta de Olivos y que marcó un antes y un después en la relación entre ellos”, relató y señaló que la ex primera dama “quedó sola, no salía, no tenía trato alguno con casi nadie”.

“Una vez que se radicó en la casa de huéspedes el personal que la asistía era el mismo, con excepción del ama de llaves. Si necesitaba algo para Francisco, le pedían a mi secretaria y se encargaba del pedido. El ama de llaves se instalaba en el Chalet, pero sí la primera dama a veces le requería alguna ayuda y así lo cumplía”, comentó en su declaración.

En línea con su testimonio, Fernández atravesaba el jardín, rumbo a la casa de huéspedes “por la mañana para ver a Francisquito, antes de salir de Olivos y hacía lo mismo cuando volvía”.

Los otros puntos claves en la investigación

El croquis que se menciona en la declaración de Rodríguez, a la que tuvo acceso Infobae

Además de relatar cómo fueron los días de Fabiola en la Quinta de Olivos, Rodríguez refirió a otros lugares claves, que permiten entender cómo era la dinámica en la residencia presidencial.

“El punto 3 —que figura en el mapa incluido en la declaración a la que tuvo acceso este medio y en la infografía que encabeza esta nota— es el de sistemas y toda la gente de administración”, explicó el ex intendente de la Quinta de Olivos y agregó: “Donde está sistemas y administración, en la parte de arriba la usan las chicas de limpieza de toda la quinta. Del chalet presidencial lo más directo y cerca es el sistema”.

Por otro lado, el punto 4 corresponde al lavadero, mientras que el 5 refiere a la zona en la que se encuentra el microcine, comedor, economato y la cocina. Se encuentra a unos 40 metros del chalet de huéspedes.

El sexto lugar que fue señalado corresponde a la zona en donde se realizan las videoconferencias y las reuniones grandes, puesto que se encuentra el quincho de la Quinta de Olivos.

A unos 10 metros de la residencia del Presidente, hay unas habitaciones externas (punto 7), en las que se alojan las amas de llaves. A su vez, mencionó que en las inmediaciones del chalet se encuentra la Capilla (punto 8), desde donde una persona de Granaderos vigilaba los movimientos de Fernández y Yañez.

El punto 9 es donde funciona la Jefatura de Gabinete, donde “tiene una oficina el presidente y hay otras oficinas. Hay otra al lado del secretario general”, tal como indicó Rodríguez. Por último, está la unidad médica (punto 10), que dependía de Federico Saavedra, jefe de la unidad médica presidencial quien también fue llamado a declarar por haber sido señalado por Yañez como quien la atendió tras ser golpeada por Fernández. “La unidad médica atendía a la pareja presidencial y su hijo. Podía atender una emergencia del personal de la quinta, incluso recetaba al personal”, precisó Rodríguez.

En ese sentido, la expectativa está puesta en la declaración de Saavedra, que fue citado por González a brindar testimonio el próximo 5 de septiembre.