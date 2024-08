“Tal vez pasaba un mes sin salir”: los detalles que dio el ex intendente de Olivos sobre las peleas entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Fabiola Yañez impulsó la investigación por agresiones contra Alberto Ferández (Fuente)

El ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, corroboró ante la Justicia que existían fuertes discusiones verbales entre el ex presidente Alberto Fernández, y la ex primera dama, Fabiola Yañez, que provocaban que ella se recluyera durante periodos extensos en la casa de huéspedes de la residencia presidencial. No obstante, enfatizó que nunca presenció agresiones físicas ni vio golpeada a Yañez.

“Pasaba que Fabiola casi no salía, no se cuánto tarda un moretón, pero tal vez pasaba un mes sin salir, tal vez salía de noche, pero no teníamos contacto visual”, expresó Rodríguez ante la consulta específica del fiscal Ramiro González, quién le tomó declaración durante cinco horas.

González intentó indagar con precisión sobre la existencia de golpes, base de la acusación de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. “¿En alguna ocasión observó que hubiera presentado golpes, marcas o lesiones en alguna parte del cuerpo?”, fue la pregunta del fiscal. Ante ello, Rodríguez insistió, en ese pasaje de su testimonio: “Yo directamente no la vi con moretones, me hubiera llamado la atención”.

Más adelante, el testigo reveló un diálogo con el ama de llaves de la Quinta de Olivos, en el que ella le transmitió sobre una caída de Yañez. “Fue en el año 2023, no recuerdo el mes, que el ama de llaves me dijo que Fabiola se había caído en el baño, la señora se volvió a caer me dijo”, manifestó.

El ex intendente de Olivos es un testigo clave en la causa contra el ex jefe de Estado por violencia de género hacia su ex pareja. Se presentó este lunes 26 de agosto en los tribunales de Comodoro Py, citado por el fiscal González. Comenzó a brindar su testimonio a las 10 de la mañana y se retiró pasadas las 15.

Un fragmento de la declaración completa de Daniel Rodríguez, sobre el impacto que causó la difusión de la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en 2021

Durante su declaración Rodríguez contó cómo fue acercamiento con el ex presidente, a quién dijo conocer a través de su secretaria privada, María Cantero. Ingresó al entorno de Fernández cuando este se desempeñaba como jefe de Gabinete, durante la presidencia de Néstor Kirchner a principio de siglo.

Luego, cuando Alberto Fernández se convirtió en el candidato del Frente de Todos, fue convocado para dirigir las actividades en la quinta presidencial. “Como logré que la secretaría manejara las cuestiones de licitaciones y compras me designaron como intendente de la Quinta de Olivos”, dijo Rodríguez en un fragmento de la declaración a la accedió Infobae.

A lo largo de su testimonio, fue consultado acerca de qué información tuvo sobre la relación entre el entonces presidente y quien ahora se convirtió en su denunciante. Rodríguez fue reiterativo en responder que si bien nunca observó episodios de violencia explícita que involucraran golpes de él hacia ella, sí estaba al tanto de la crisis y discusiones fuertes entre ambos.

Por qué Fabiola Yañez se mudó a la casa de huéspedes de Olivos

Durante otro fragmento de la declaración a la que tuvo acceso Infobae, Daniel Rodríguez brindó una versión sobre los motivos que, según pudo comprender, habían llevado a la ex primera dama a vivir en un lugar distinto que el ex presidente. “Creo que se dio por lo del teléfono de Francisquito, no recuerdo con precisión quien me contó”, dijo.

Luego amplió: “Yo quiero que quede claro que yo no les preguntaba si se peleaban o no, yo podía tener la presunción de que había discusiones. A mí me lo decía el ama de llaves”, sostuvo Rodríguez.

Luego agregó lo que podría ser una referencia a los videos que circularon en donde se escucha al ex presidente mantener diálogos informales con otras mujeres. “Yo me entero que habían tenido una discusión, me cuentan que en el teléfono de Francisquito había una filmación de una mujer. Estaban caldeados los ánimos entre los dos”, señaló.

Noticia en desarrollo...