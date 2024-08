A la espera de declaraciones clave, cómo avanza la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

El ex presidente Alberto Fernández y quien era su pareja Fabiola Yañez

“Venís golpeándome hace tres días seguidos”, dice uno de los mensajes que salieron a la luz en el marco de la investigación por la causa de los Seguros, lo que complicó aún más al ex presidente Alberto Fernández. Días después, la ex primera dama Fabiola Yañez denunció por violencia de género a Fernández y reveló algunos detalles sobre sus días en la Quinta de Olivos en un diálogo con Infobae. Desde entonces, la Justicia avanza en una nueva causa contra el antiguo jefe de Estado, que se pasa sus días encerrado en un departamento de Puerto Madero.

En esta semana, se espera una instancia clave para la investigación, puesto que está previsto que declare María Cantero, secretaria del ex mandatario y quien recibió en su teléfono celular los mensajes y las fotos que demostrarían los golpes y las intimidaciones contra Yañez.

El 2 de agosto fue el día en que por primera vez el país se enteró de la existencia de unos chats que formaban parte del expediente del escándalo de los seguros y que contenían pruebas contundentes de la existencia de maniobras para beneficiar a amigos con el negocio de las pólizas.

Sin embargo, las pericias realizadas en los celulares de Fernández, Cantero y su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, revelaron conversaciones en los la ex primera dama le reclamaba a Fernández por hechos de violencia doméstica. Además, se descargaba con la secretaria de su esposo, a quien le confió todo lo que sucedía, ya que en algún punto se había convertido en su confidente.

María Cantero declarará este jueves al mediodía ante el fiscal Ramiro González

Por esto mismo, Cantero está citada como testigo en la causa de violencia de género y tiene la obligación de decir la verdad. Declarará cerca del mediodía luego de que la periodista Alicia Barrios haga lo propio tras haber sido mencionada por Yañez en su declaración testimonial.

En ese sentido, también está previsto que declare el intendente de la Quinta de Olivos durante la gestión de Fernández, Daniel Rodríguez, quien fue citado para el 26 de agosto a las 10. Se trata de una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández y se cree que si hubo alguien que vio lo que sucedía era Rodríguez. Además, era el único que tenía acceso total al primer piso del chalet principal de Olivos, donde residía la pareja, y era quien controlaba a todo el personal: de mozos a médicos, de limpieza a seguridad.

Las conversaciones con Cantero fueron el principio de algo mucho más grande. Al poco tiempo de que se conocieran estos chats, se difundió una imagen de Yañez golpeada: tenía un ojo morado y moretones en los brazos.

“Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, le reclamó la ex primera dama a Fernández en esa oportunidad.

Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

Tiempo después, Yañez habló por primera vez con Infobae, en la que confesó haber sufrido “acoso telefónico, terrorismo psicológico”, por parte de Alberto Fernández. “Esta persona estuvo durante dos meses —están todos los chats y muchas personas lo saben —amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito”, expresó en una entrevista exclusiva.

En ese diálogo, Yañez apuntó también contra Ayelén Mazzina, ministra de la Mujer durante la gestión de Fernández, al indicar que le informó lo que sucedía en la Quinta de Olivos y no recibió ayuda de su parte.

Todo esto fue ratificado en la ampliación de su primera declaración ante la Justicia argentina. En ella, relató tres episodios de violencia física con detalle. Inclusive, en uno de ellos aportó que Fernández la tomó del cuello para sujetarla. También dio más detalles de los golpes que recibió en el ojo y en el brazo. Según pudo saber Infobae, la lesión en el ojo y el brazo fueron previos al escándalo de la fiesta de Olivos. Además, contó que ella quedó embarazada en 2016, pero lo abortó. “El me decía ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’”, contó Yañez.

Fabiola Yañez en su entrevista con Infobae

La ex primera dama también hizo mención a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, al ratificar lo que había declarado previamente:: que ante una de las agresiones de físicas de Fernández, Saavedra le dio globulitos de árnica y le dijo que se le iba a ir con el tiempo. Y sumó que Saavedra supo de otras agresiones y que no quiso preguntarle por lo que había ocurrido.

Después de la declaración de Yañez ante el fiscal González, junto a la encargada de Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Malena Derdoy, y la titular de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozetta, y tras la imputación del Ministerio Público contra Fernández por el supuesto delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama por nueve hechos.

Una de las últimas medidas tomadas en la causa se encuentra el envío de un exhorto a Madrid para tomarle declaración a la madre de Yañez, Miriam Verdugo. A su vez, en los próximos días, el fiscal fijará la fecha de las otras dos declaraciones pendientes: Federico Saavedra y Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos.

Esta última habría sido abordada por Alberto Fernández para tener relaciones sexuales y, cuando Fabiola se lo recriminó a su pareja, Fernández la habría zamarreado y tomado del cuello. La entonces amiga de la primera dama —de la que luego se distanció— habría sido testigo.

Sofía Pacchi fue una de las invitadas a la fiesta en Olivos

También pidió informes a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei: quiere detalles de todos los viajes realizados por Fabiola Yañez a Misiones en 2021, ya que la ex primera dama dijo que viajó a esa provincia luego de haber sido golpeada por el ex presidente.

Por lo pronto, el juez Julián Ercolini ordenó conocer las llamadas entrantes y salientes que se realizaron el ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yañez, desde el inicio del 2016 hasta fines del año pasado. El magistrado además rechazó hacer una inspección judicial a la Quinta de Olivos.

La palabra de Alberto Fernández y cómo pasa sus días

Fernández intentó defenderse de las acusaciones que recayeron en su contra en un diálogo con Horacio Verbitsky. “El ex Presidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas”, dice la nota publicada en el blog El Cohete a la Luna.

El artículo también afirma que “ya estaría establecido que los golpes que denuncia Yáñez ocurrieron el 12 y el 13 de agosto de 2021″, fechas que coinciden con la publicación de la foto de la fiesta de cumpleaños de la ex primera dama, durante la cuarentena.

Luego, en una entrevista publicada por el diario El País, consideró que la ex primera dama no inició la acción penal por decisión propia, sino que “hay alguien que la ha incentivado”.

El ex presidente se encuentra alojado hace más de dos semanas en un departamento en Puerto Madero (EFE/ Sofia Torres)

“Yo sigo diciendo lo mismo. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, afirmó el ex mandatario.

Estas fueron las únicas veces que se refirió a las denuncias que recaen en su contra, puesto que desde que todo salió a la luz permanece recluido en un departamento que su amigo Enrique “Pepe” Albistur le presta en el complejo River View de Puerto Madero. En línea con las palabras de uno de sus amigos, se encuentra “quebrado” y, por momentos, se derrumba. “¡Ustedes no me creen!”, repitió durante días a parte de su entorno, molesto por la incredulidad de algunos de sus ex colaboradores.

Mientras con su abogada analizan la posibilidad de dar alguna entrevista pública, la Justicia continúa con las actuaciones en la causa para poder recolectar material probatorio contra el ex presidente por la denuncia presentada por Yañez, quien se comprometió en su última declaración a aportar más material probatorio.