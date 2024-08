Todos los chats que revelaron el lado más oscuro del último gobierno peronista: Alberto Fernández, Fabiola Yañez y el escándalo de los seguros

Uno de los chats más impactantes que se conocieron en los últimos 15 días

Pasaron 15 días y parece que hubieran sido, más que meses, años. El 2 de agosto fue el día en que por primera vez el país se enteró de la existencia de unos chats que iban a lograr algo bastante difícil: empeorar la pésima imagen que dejó el gobierno anterior. Infobae reveló en exclusiva que los chats que estaban en el expediente del escándalo de los seguros exponían pruebas contundentes de maniobras para beneficiar a amigos del poder con el negocio de las pólizas.

Pero había más. Tanto que lo impensable se hizo realidad. Los mensajes capturados de esa aplicación no sólo revelaron gestiones espurias entre Alberto Fernández, su secretaria histórica María Cantero y su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, con las pólizas que decidía el Estado, sino que expusieron algo nunca visto en la historia: el ex presidente golpeando a su ex pareja y madre de su último hijo, Fabiola Yañez. También quedó expuesta una vida de excesos, infidelidades y comportamientos indecorosos para un primer mandatario.

Infobae reconstruyó los últimos hechos y los chats que se conocen hasta ahora, desde la primera nota que contó el contenido de los mensajes iniciales, hasta el día en que se conoció la violencia contra la ex primera dama. Desde las charlas entre Yañez y Cantero, a los correveidiles entre la secretaria y el marido en torno a la “pyme” del seguro que se quedó con los negocios más lucrativos del Estado. Hay protagonistas principales, secundarios, una trama escabrosa, y un desenlace que se está escribiendo en este tiempo.

Una foto. Un símbolo. Cristina Kirchner proyectó a Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación (Getty Images)

El escándalo de los seguros y la caja de Pandora

Fueron 424 páginas de chats, fotos y audios. La saga de mensajes se remontaba a la campaña presidencial y llegaba hasta febrero de este año, cuando explotó el escándalo de los seguros. Infobae accedió a la pericia oficial del teléfono de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández y esposa de Héctor Martínez Sosa, el broker que amasó fortunas en los últimos cuatro años. Los intercambios revelan que la pareja utilizó su cercanía con el poder para obtener contratos millonarios. La primicia del periodista Nicolás Pizzi se publicó en Infobae el 2 de agosto y fue la caja de Pandora que se abrió y mostró la peor cara del último gobierno peronista.

Infobae continuó publicando las distintas novedades que surgían en base a analizar el contenido de los chats que habían surgido de un teléfono Samsung. Ese celular fue secuestrado por la Policía Federal en marzo, durante un allanamiento a la casa de Cantero y Martínez Sosa en la localidad de Victoria, uno de los primeros procedimientos ordenados por el juez federal Julián Ercolini.

Fue el inicio de las revelaciones que expusieron lo peor del último gobierno kirchnerista. Donde se mezcló la corrupción, infidelidades y un acto impensable: chats, fotos y el testimonio de la ex primera dama de haber sido víctima de violencia de género.

Las fotos y los chats que mostraron un Alberto Fernández violento

Después de días de trascendidos, sospechas y la revelación de la existencia de una denuncia por violencia doméstica, Infobae tuvo acceso a las fotos y chats de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus. En las imágenes se podía ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le envió al ex mandatario con reproches sobre su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”. La noticia fue publicada en Infobae el 8 de agosto. Después de la difusión de las fotos, del testimonio de Fabiola Yañez en la única entrevista que brindó, se resolvió dejar de publicar las imágenes a fin de evitar una revictimización.

Todos los chats entre Fabiola Yañez y María Cantero

El teléfono de María Cantero, secuestrado en la causa por corrupción de los seguros, fue el disparador para que se conociera que Fabiola Yañez estaba siendo golpeada por el ex presidente Alberto Fernández. Parte de esos diálogos y las fotos de los moretones quedaron expuestos en los últimos días. Pero Infobae accedió al crudo de las conversaciones entre la entonces primera dama y la secretaria del ex mandatario que revelan en detalle cuál era el vínculo entre ambas y cómo llegó a pedir ayudar sobre lo que estaba pasando: desde las patadas cuando estaba embarazada hasta agarrarla del cuello porque le recriminó un intento de infidelidad con una amiga suya. Cantero deberá declarar como testigo en los próximos días bajo juramento de decir verdad. La noticia fue publicada en Infobae el 15 de agosto, por Patricia Blanco.

Las selfies del broker Martínez Sosa en Olivos

El 30 de abril de 2021, el broker Héctor Martínez Sosa ingresó a la quinta de Olivos y almorzó con Daniel Rodríguez, un hombre de estrecha confianza de Alberto Fernández. Comieron pollo con ensalada y brindaron con vino tinto. Esa visita no figura en los registros oficiales de la Casa Militar. No era la primera vez que el empresario lograba sortear los controles. Ni la última. La nota fue publicada el 3 de agosto en Infobae y contó también la indignación de la pareja ante los dichos del ex presidente.

Héctor Martínez Sosa con Daniel Rodríguez en la Quinta de Olivos

La selfie entre Héctor Martínez Sosa y Andrés Severino, jefe de Gendarmería

Los chats que comprometen a Alberto Fernández

Alberto Fernández repitió hasta el cansancio que nunca se involucró en los negocios de Héctor Martínez Sosa, el broker casado con su secretaria. “Jamás en mi vida hablé con Martínez Sosa de sus seguros”, dijo apenas estalló el escándalo. Sin embargo, el ex presidente tuvo conversaciones sobre esos negocios con su secretaria, María Cantero. Infobae accedió en exclusiva a esos mensajes, guardados en un legajo reservado de la investigación judicial. Hay conversaciones desde 2018 hasta 2023. Los chats revelan reuniones secretas en la quinta presidencial, gestiones por vacunas en plena pandemia, y hasta un pedido de dinero, cuando Fernández todavía no era presidente. La noticia se publicó en Infobae el 4 de agosto pasado, cuando empezaba a expandirse el escándalo.

La foto de Martínez Sosa en Olivos fue borrada pero se rescató.

Las gestiones del medio hermano de Alberto Fernández por los seguros

Pablo Galindez fue el primero en llegar al departamento de Puerto Madero el sábado a la tarde. Apenas unos minutos antes, Alberto Fernández se había enterado de los explosivos chats de Fabiola Yañez con María Cantero, su secretaria de toda la vida. El ex presidente entró en pánico y comenzó a mandar mensajes a su entorno. Algunos se asustaron y salieron corriendo. Además de su medio hermano, llegaron Julio Vitobello y Alberto Iribarne, dos amigos de toda la vida. Entre todos lograron calmarlo. Es parte de la investigación de Nicolás Pizzi, publicada en Infobae el 9 de agosto, sobre los personajes que orbitaban alrededor del ex presidente.

Los chats del broker Martínez Sosa sobre Alberto Fernández

Héctor Martínez Sosa estaba de los dos lados del mostrador. Era uno de los brokers más importantes del mercado, pero a su vez tenía llegada directa al Presidente y manejaba información reservada del Gobierno. Sus conversaciones con Alberto Pagliano, por entonces titular de Nación Seguros, dan cuenta de ese vínculo estrecho desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández. “Necesito más participación en una cobertura”, le llegó a pedir a mediados de 2020, según publicó Infobae el 14 de agosto pasado.

Las maniobras secretas para modificar el decreto de los seguros

El expediente de los seguros, que dio inicio a la denuncia de violencia de Fabiola Yañez, tiene una fecha clave: 2 de diciembre de 2021. Ese día se publicó en el Boletín Oficial el decreto 832/21, que le entregó el monopolio de todos los organismos públicos a la empresa Nación Seguros. Los chats encontrados en el celular del entonces presidente de esa firma, Alberto Pagliano, revelan una maniobra silenciosa para intentar imponer un artículo clave, referido a los productores de seguros: los famosos “intermediarios”. Los mensajes revelan que varios funcionarios participaron de esas gestiones, según se publicó el 12 de agosto en Infobae.

La reacción de Alberto Fernández ante la denuncia sobre los seguros

El teléfono de Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, también aportó mensajes del ex presidente Alberto Fernández. La sábana arranca en 2020, apenas había asumido el gobierno del Frente de Todos, y llega hasta marzo de este año. Los mensajes revelan la reacción del ex presidente cuando estalló el escándalo. Hay preguntas y afirmaciones sobre empresas de seguros y determinadas pólizas. La nota fue publicada por Infobae, con la firma de Nicolás Pizzi, el 5 de agosto.