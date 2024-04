Comienza el juicio contra Guillermo Moreno por la manipulación de datos en el INDEC

Guillermo Moreno

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 comenzará este miércoles el juicio oral contra el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la ex directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Beatriz Paglieri, y las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda por la manipulación de datos del organismo, ocurrida entre marzo de 2006 y agosto de 2007.

El debate, que iba a iniciarse a fines de marzo y fue postergado por razones de agenda, comenzará hoy a las 9.30 en los tribunales de Comodoro Py 2002. Estará a cargo de los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. La acusación estará a cargo del fiscal Diego Luciani -que intervino y pidió condenas en la causa Vialidad contra la ex presidenta Cristina Kirchner- y el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz.

Moreno y Paglieri llegan acusados como autor y coautora, respectivamente, de los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos reiterados en siete oportunidades. Por su parte, Cámpora Avellaneda y Filia deberán responder en calidad de partícipes primarias de los mismos hechos.

La causa se inició en 2007 por una denuncia de los entonces senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz. La investigación inicial era por más períodos de la estadística, pero fueron rechazados. En 2017, Moreno -que es defendido por el abogado Alejandro Rúa- fue indagado y negó la acusación. Dijo que Néstor Kirchner le pidió trabajar sobre la “descoordinación de decisiones empresariales” que hacía subir la inflación. El juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al ex funcionario que luego fue procesado por la Cámara Federal y enviado a juicio oral.

La fachada del INDEC (Adrián Escandar)

Según la acusación, Moreno le había exigido a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, que le revelara los datos de los comercios sobre los que se medía la inflación para ir a visitarlos. Bevacqua se negó porque se trata de información secreta y ante eso fue reemplazada por Paglieri.

Tal como reveló Infobae, el tribunal aceptó la declaración de 64 testigos. La mayoría son ex empleados y funcionarios del INDEC a cargo del relevamiento de datos para medir la inflación, como Paglieri. También fueron citados el ex presidente de la Nación Alberto Fernández y la ex ministra de Economía de la Nación Felisa Miceli. En principio, el proceso se hará todos los miércoles con la idea de sumar en el futuro más días de audiencia.

Fernández fue convocado por la defensa de Moreno. Cuando ocurrieron los hechos, el ex presidente era jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner. Fernández ya declaró como testigo en otro juicio. Fue en febrero del 2022 cuando lo hizo en el proceso de la obra pública contra la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner. Lo hizo en su calidad de ex jefe de Gabinete de la ex mandataria, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El del caso del INDEC será el cuarto juicio oral para Moreno. En octubre del 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”. Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme ya que fueron apelados y por lo tanto no se ejecutaron. En tanto, fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.