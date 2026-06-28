Judiciales

Confirmaron el cierre de una causa contra empleados del Hospital Garrahan por disturbios en una protesta salarial

Las autoridades del centro de salud habían denunciado a trabajadores y dirigentes sindicales que tomaron las oficinas de la dirección durante una manifestación en octubre de 2025

Guardar
Google icon
Reclamo Hospital Garrahan
El acceso principal al Hospital Garrahan (Foto: Maximiliano Luna)

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa iniciada por las autoridades del Hospital de Pediatría Garrahan contra un grupo de empleados y delegados sindicales que protagonizaron una protesta salarial en la que hubo disturbios.

La Justicia determinó que los hechos no constituyeron un delito penal, sino que se encuadraron dentro del derecho constitucional a la protesta y la actividad gremial.

PUBLICIDAD

El episodio que originó la denuncia ocurrió el 31 de octubre de 2025 al mediodía. En esa oportunidad, cerca de 50 trabajadores, acompañados por representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación de Profesionales y Técnicos, tomaron las oficinas de la Dirección Médica Ejecutiva y la Dirección Administrativa Adjunta, ubicados en la planta baja del establecimiento.

El reclamo apuntaba a que les reintegren los descuentos de sueldo por días no trabajados por adherir a protestas anteriores.

Hospital Garrahan tomado
Una médica exhibe un cartel durante la protesta en las oficinas de la dirección

Según la acusación presentada por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Mariel Estela Sánchez, los manifestantes entraron por la fuerza, impidieron el acceso al personal y generaron desorden en los pasillos por donde circulan los pacientes y sus familias.

PUBLICIDAD

La denuncia original también señaló que la irrupción del grupo obligó a varios directivos y empleados administrativos a resguardarse en oficinas internas para proteger su integridad física. Durante la protesta, se escucharon gritos y expresiones “sumamente agresivas” hacia las autoridades del nosocomio.

“Garca”, “vaciador”, “chorro”, “fuera, sorete”, “rata” y “roñoso” fueron algunos de los insultos quedaron registrados en los soportes audiovisuales que las autoridades del hospital aportaron a la causa, obtenidos tanto de las cámaras de seguridad internas como de las transmisiones que los propios trabajadores realizaron en sus redes sociales.

La denuncia enfatizó que la manifestación provocó una alteración del orden en un hospital pediátrico de alta complejidad, donde la tranquilidad “es indispensable” para la recuperación de los niños internados.

Sin embargo, el personal policial que intervino en el lugar informó que los manifestantes entregaron un petitorio por los canales oficiales y se retiraron pacíficamente por la tarde, sin que se registraran personas heridas ni daños materiales en el mobiliario, más allá de la colocación de carteles y pegatinas en las paredes.

Al analizar el caso, el Ministerio Público Fiscal solicitó desestimar la denuncia de manera directa. La fiscalía argumentó que “de los hechos narrados en la denuncia no se desprenden situaciones delictivas ni surgen sospechas suficientes que habiliten el impulso de una investigación penal”.

Insultos hacia las autoridades del hospital pediátrico
Insultos hacia las autoridades del hospital pediátrico

Las conductas de los empleados “se inscriben en el ejercicio de derechos constitucionales de expresión, protesta y actividad sindical, orientadas al reclamo por la devolución de montos descontados de los haberes de las personas trabajadoras, aspectos directamente vinculados a su remuneración y a su situación socioeconómica”, dictaminó la fiscalía.

Anteriormente, en primera instancia y ante la Cámara Federal porteña, también se había rechazado abrir una investigación penal. La querella de la dirección del hospital insistió hasta llegar a Casación.

La Sala IV del máximo tribunal penal federal estableció en un fallo firmado este viernes que el derecho penal debe ser la última opción del Estado para resolver conflictos y que, en este escenario, no se constató violencia física, amenazas penalmente relevantes ni una interrupción real de los servicios médicos esenciales del hospital pediátrico.

Los abogados del Hospital Garrahan argumentaron que el cierre del caso resultó prematuro y que se omitió analizar videos clave y tomar declaraciones a los testigos.

Los jueces Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo conformaron la mayoría que rechazó el recurso de la querella, al entender que los hechos no superaron el umbral de lesividad necesario para ser considerados un delito. Por su parte, el juez Mariano Hernán Borinsky votó en disidencia, al considerar que la investigación se cerró de forma anticipada sin realizar las pruebas mínimas para reconstruir con precisión lo sucedido dentro del centro de salud.

Temas Relacionados

Hospital GarrahanProtesta salarialCámara Federal de Casación Penalúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una consulta por un plazo fijo en las redes de un banco terminó con una sofisticada ciberestafa: el fallo favoreció a una jubilada

La Justicia responsabilizó a la entidad bancaria por las fallas en sus sistemas de seguridad, le impuso una multa de $5 millones por no prevenir el engaño y anuló la deuda de la exdocente

Una consulta por un plazo fijo en las redes de un banco terminó con una sofisticada ciberestafa: el fallo favoreció a una jubilada

Debieron cancelar un viaje en crucero por razones de salud y la Justicia condenó a la aseguradora por rechazar el reintegro

Una pareja de 78 y 82 años tuvo que suspender el paseo por una urgencia médica. A pesar de haber contratado un seguro de cancelación, la compañía rechazó el pago. La Cámara Comercial fijó una indemnización en pesos y en dólares

Debieron cancelar un viaje en crucero por razones de salud y la Justicia condenó a la aseguradora por rechazar el reintegro

Le vendieron gasoil adulterado con agua, se le rompió la camioneta y la Justicia condenó a dos empresas

Una parada en una estación de servicio sobre una ruta transformó un viaje de descanso en una larga disputa por las graves fallas mecánicas que sufrió el vehículo. Tras un extenso proceso, la Justicia civil responsabilizó a dos compañías por el expendio de combustible adulterado

Le vendieron gasoil adulterado con agua, se le rompió la camioneta y la Justicia condenó a dos empresas

Sufrió un grave accidente en la puerta giratoria de un banco, demandó a la entidad, pero la Justicia rechazó el reclamo

Una mujer de 81 años sufrió severas lesiones tras quedar atrapada en el sistema de acceso de una sucursal del microcentro porteño. A pesar de la gravedad del cuadro médico, la Justicia eximió de toda responsabilidad a la entidad financiera

Sufrió un grave accidente en la puerta giratoria de un banco, demandó a la entidad, pero la Justicia rechazó el reclamo

Las maniobras de los empresarios del caso Cuadernos: desde contratar a Ricky Martin a proveedores inexistentes y retiros en efectivo

El equipo de la ex AFIP comenzó a detallar ante el Tribunal las maniobras que detectaron luego de millonarios cobros de anticipos, por obra pública en el kirchnerismo, y los millones de dólares a los que se les perdió el rastro

Las maniobras de los empresarios del caso Cuadernos: desde contratar a Ricky Martin a proveedores inexistentes y retiros en efectivo

DEPORTES

La fuerte autocrítica del director de Alpine luego de la difícil carrera que tuvieron Colapinto y Gasly en el GP de Austria

La fuerte autocrítica del director de Alpine luego de la difícil carrera que tuvieron Colapinto y Gasly en el GP de Austria

El gesto del Dibu Martínez cuando descubrió que le hablaban de un medio de Bangladesh

La increíble escena en la TV de Irán durante el vibrante final de Austria-Argelia: “¿Por qué juegan con nuestros sentimientos”

Del “completo desastre” en la largada al “balance terrible”: el diálogo de Colapinto con su ingeniero tras el GP de Austria

El alocado festejo de los hinchas de Argelia tras recibir el gol de Austria que los salvó de enfrentar a España en el Mundial

TELESHOW

Wanda Nara mostró un chat privado con Maxi López que encendió las redes y dejó una indirecta para Mauro Icardi

Wanda Nara mostró un chat privado con Maxi López que encendió las redes y dejó una indirecta para Mauro Icardi

Total-black y vestido corto, el look que eligió Juana Viale para su programa del domingo

Romina Gaetani habló de los últimos momentos de Ernestina Pais antes de su muerte: “Ella estaba muy feliz”

El funeral de Ernestina Pais: el último adiós de familiares y amigos durante la emotiva ceremonia en el cementerio

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

INFOBAE AMÉRICA

Un Rembrandt olvidado durante siglos sale a subasta con una historia familiar escondida en el lienzo

Un Rembrandt olvidado durante siglos sale a subasta con una historia familiar escondida en el lienzo

Irán amenazó a los buques que no respeten sus reglas en el estrecho de Ormuz: “Conducirá a situaciones más complejas”

La policía turca detuvo al menos a 50 personas en la marcha del Orgullo en Estambul: “No renunciamos; seguiremos saliendo a la calle”

República Dominicana: el 88% de la arena en ocho playas turísticas proviene de organismos marinos

Así operan los fraudes informáticos que afectan a adultos mayores en Costa Rica