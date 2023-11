Mauricio Macri también pidió ser querellante en la causa por el espionaje ilegal

Mauricio Macri (Franco Fafasuli)

El ex presidente Mauricio Macri pidió este lunes ser querellante en la causa que investiga el espionaje a jueces de la Corte Suprema y Comodoro Py 2002, por la que fue detenido el ex policía Ariel Zanchetta. Precisamente, los archivos encontrados en los dispositivos del ex sargento, que aún no terminaron de ser analizados, abrió una vía en la causa que sostiene que el espionaje alcanzó a también a dirigentes políticos, sociales, sindicales y periodistas.

En un escrito, al que accedió Infobae, Macri se presentó con el abogado Pablo Lanusse y reclamó tener acceso al expediente para asumir el rol de querellante. “A partir de la difusión pública que ha tenido el trámite de la presente investigación tomé conocimiento de que sería víctima de las acciones ilícitas aquí investigadas. Dado que esta investigación ya se ha iniciado, y que cuenta con cabal y oportuno impulso y circunscripción de los hechos por parte del Ministerio Público Fiscal representado por el Sr. Fiscal Federal Dr. Gerardo Pollicita”, sostuvo.

“Solo a modo ilustrativo, y para evitar estériles y dilatorios planteos, sucintamente expongo que sería víctima de injerencias ilícitas que surgirían a partir de un listado de abonados telefónicos ilegalmente intervenidos mencionado en supuestos informes de inteligencia, que contarían con membrete de Presidencia de la Nación - Secretaría de Inteligencia, donde se reconoce mi condición de LÍDER PRO, que datarían del año 2014, lo que acredita que el accionar delictivo desarrollado en mi perjuicio por estructuras estatales o paraestatales de inteligencia tendría su motivación, como mínimo, en cuestiones políticas”, afirmó.

Ariel Zanchetta (Gentileza: La Verdad)

En su presentación, Macri agregó: “Dada la escueta información que tomó estado público no me encuentro en condiciones actuales de poder identificar fehacientemente a los autores materiales o mediatos, partícipes y encubridores de los hechos que me damnifican, sin perjuicio de señalar la expresa mención que se efectuara en la imputación fiscal dirigida, cuando menos, contra la persona de Ariel Pedro Zanchetta de quien desconozco de momento mayores datos de filiación”.

En ese contexto es que le pidió al juez que lo habilite a ser querellante, “permitiéndome el acceso a la presente causa, y sus conexas y a toda la documentación reservada”.

De esta manera, Macri se sumó a la lista de distintos políticos que se consideraron afectados por las carpetas que tenía en su poder Zanchetta y que se descubrieron en el marco de la causa por la que hackearon a jueces de Comodoro Py y crearon líneas a nombres de ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Esta mañana, fue Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta y diputado nacional, quien también pidió tener acceso al expediente como particular damnificado. En la fila de miembros o afines del Gobierno que también pidieron ser querellantes aparecen el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, el diputado Rodolfo Tailhade, el senador Martín Doñate y el dirigente social Juan Grabois. Además también están el candidato a presidente y ministro de Economía Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini.

Conu Rodríguez (Adrián Escándar)

En la causa quedó imputado un miembro del Gobierno: Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, un hombre clave en la comunicación de La Cámpora que hoy ocupa un puesto estratégico en la AFIP. Según un diálogo de Telegram encontrado, en foto, en el celular de Zanchetta, “Conu” Rodríguez le encargó una operación contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.

Hace una semana, el escándalo por esos mensajes salió a la luz por un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que revelaba la existencia de estos 1196 archivos del ex policía y pedía el allanamiento de las oficinas y la casa de “Conu” Rodríguez para secuestrar sus computadoras y su celular. No lo encontraron. A los tres días, Pollicita pidió su detención a los fines de indagarlo. El funcionario presentó abogados. El juez rechazó el pedido de Pollicita aunque le prohibió a Rodríguez la salida del país. El viernes pasado, “Conu” se presentó en Comodoro Py para entregar su teléfono y su pasaporte. Hasta que sus dispositivos sean analizados, el juez no lo llamaría a indagatoria.

Del arco opositor, también solicitaron su rol de querellante el candidato a presidente por la Libertad Avanza Javier Milei y su ex candidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo. En la lista también aparecen el ex presidente de Boca Junior y clave para el mundo macrista Daniel Angelici, el diputado del PRO Fernando Iglesias -quien pidió acusó y pidió el desafuero de Tailhade por sus diálogos con Zanchetta; y ahora el propio Macri. A la lista se sumaron el ex juez Eduardo Freiler y en las próximas horas se presentará el fiscal Carlos Stornelli.

Tal como indicó Infobae, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi le ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que elabore un informe técnico sobre la información que recolectó el ex policía Ariel Zanchetta, sobre cada una de las personas que se presentaron en el expediente pidiendo ser querellante, revelaron a Infobae fuentes del caso. En base a ese informe, que será exhibido a las partes, el juez decidirá a quiénes acepta como particulares damnificados en esta megacausa.