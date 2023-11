La Asociación de Fiscales solicitó trabajar “sin intimidación” tras las agresiones contra el fiscal a cargo del caso Rafael Nahuel

El fiscal Rafael Vehils Ruiz sufrió agravios durante el juicio por la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel

Ante las agresiones y amenazas que sufrió este miércoles el fiscal Rafael Vehils Ruiz al intentar salir de los tribunales de General Roca, luego de realizar su alegato acusatorio en la causa que investiga la muerte del joven mapuche Rafael Nafuel, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) emitió un comunicado donde instó a las autoridades de las fuerzas de seguridad a que garanticen que los fiscales “puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas”.

Te puede interesar: Se conocerá hoy el veredicto en el juicio político al juez de Mendoza Walter Bento

Las tensiones que se vivieron el miércoles adentro y afuera del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca suscitaron el documento que publicó este jueves la AFFUN. En dicha sede se tramita la etapa final del juicio por la muerte del mapuche Rafael Nahuel -de 22 años- en Villa Mascardi, ocurrida el 25 de noviembre de 2017. Cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina se encuentran acusados de haber matado de un tiro -que ingresó en su glúteo izquierdo- al joven.

En ese marco, durante su alegato acusatorio el fiscal Vehils Ruiz solicitó cinco años de prisión para los prefectos por el “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” tras considerar que la muerte se dio bajo un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y gente de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Ese pedido provocó el enojo de los familiares de Nahuel dentro del recinto, en tanto las querellas exigen prisión perpetua para todos los imputados.

Te puede interesar: Pidieron que se implemente el Código Procesal Penal Federal y se cubran las vacantes en la Justicia

Terminada la jornada de forma abrupta, el fiscal intentó salir junto a su auxiliar Manuel García Barrese por la puerta delantera del edificio judicial, pero un grupo de alrededor de 50 personas, que se manifestaba en contra de los prefectos y de la acusación planteada en el debate, los detuvo entre gritos e increpaciones. “Nos gritaron asesinos y nos dijeron un montón de insultos”, relató Vehils Ruiz en diálogo con Infobae.

“Un muchacho me cruzó, me escupió y me dijo: ‘te voy a matar, facho de mierda’”, comentó el fiscal. “Todos están en su derecho de estar en desacuerdo con la valoración que hacemos de la prueba, pero no de faltarnos el respeto así”, agregó. Luego indicó que la denuncia por estas agresiones quedó a cargo del fiscal Matías Oscar Zanona.

Te puede interesar: Condenaron a un veterinario rural a cinco años de prisión por tráfico de drogas

Bajo ese contexto, la AFFUN publicó un documento este jueves a la tarde donde señaló: “La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación viene advirtiendo en reiteradas oportunidades y con profunda preocupación que en los procesos judiciales, donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas, se ha pretendido cercenar las capacidades investigativas y de litigación del Ministerio Público, mediante amenazas a los fiscales, sus colaboradores y a sus familias”.

“Recientemente, se conocieron varios casos de ataques a fiscales durante las audiencias de juicio o a la salida de las audiencias públicas, generalmente de parte de los imputados, que disconformes con la tarea del magistrado, ejercida por mandato legal, no trepidan en poner en riesgo su integridad física”, continuó el texto firmado por el presidente de la AFFUN, Ricardo Rafael Toranzos, la Vicepresidenta 1° Susana Marta Pernas y la Vicepresidenta 2° Virginia Miguel Carmona, entre otros representantes del Ministerio Público Fiscal.

Rafael Nahuel tenía 22 años al momento de su muerte

A su vez añadió: “Dichas acciones, no solo constituyen delitos graves, sino que además conforman una afectación inadmisible a la autonomía e independencia del Ministerio Público y a la ‘seguridad jurídica’ que debe regir en un Estado de Derecho, siendo una obligación de la República adoptar todas las medidas necesarias que aseguren que la función jurisdiccional se ejerza sin ningún tipo de injerencias indebidas de cualquier sector de poder”.

“En este contexto, queremos repudiar enérgicamente las agresiones y amenazas que sufriera, el día de ayer, el Fiscal General Rafael Vehils Ruiz, al concluir sus alegatos acusatorios, en la audiencia pública donde se trata el homicidio de Rafael Nahuel, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, Provincia de Río Negro”, señaló el comunicado de la AFFUN.

“Por todo ello, -concluyó- exigimos que profundicen las investigaciones a fin de responsabilizar a los autores, para evitar que estos ilícitos queden impunes, instando nuevamente a las autoridades de las fuerzas de seguridad que garanticen a los fiscales ‘que puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas’”, según se estableció en las “Directrices sobre la Función de los Fiscales” acordadas en un congreso de las Naciones Unidas.