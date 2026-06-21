El Consejo de la Magistratura avanza con las entrevistas de candidatos para cubrir 27 vacantes en el Poder Judicial

El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación

La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por la consejera María Fernanda Vázquez, avanza en la etapa de entrevistas personales a los postulantes para cubrir 27 vacantes en la Justicia Nacional y Federal, además de la realización de concursos anticipados.

Este año el organismo que controla a los jueces ya elevó al Poder Ejecutivo Nacional 32 ternas para la cobertura de juzgados vacantes, entre las que se destacan las destinadas a los Tribunales Orales Federales porteños -que llevan adelante los juicios por corrupción de la administración nacional-, los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los Juzgados Federales de Corrientes y La Plata, y cargos vinculados a la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe.

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Durante el Plenario celebrado el 15 de abril se aprobaron 17 ternas correspondientes a los concursos N° 389, 492, 477 y 474.

Por su parte, en la última sesión plenaria del 10 de junio se aprobaron 15 ternas correspondientes a seis concursos destinados a cubrir cargos de magistrados y magistradas en distintas jurisdicciones del país.

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Las entrevistas constituyen una de las etapas previstas en los procedimientos de selección de jueces y son realizadas por las subcomisiones designadas por la Comisión de Selección.

María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial

Hasta el momento, ya se llevaron adelante las instancias de entrevistas personales para los siguientes concursos:

Concurso N° 513: Para cubrir un cargo en el TOF de La Pampa; subcomisión integrada por los consejeros Alejandra Provitola y Santiago Viola .

Concurso N° 511: Para cubrir tres cargos de vocal en las Salas I, III y V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; subcomisión integrada por los consejeros Alberto Lugones y Gonzalo Roca .

Concurso N° 472: Para cubrir dos cargos en el TOF de Corrientes; subcomisión integrada por los consejeros Diego Barroetaveña y Vanesa Siley .

Concurso N° 498: Para cubrir un cargo de vocal en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia; subcomisión integrada por los consejeros Hugo Galderisi y Alberto Maques .

Concurso N° 481: Para cubrir cargos en el Juzgado Federal de Tartagal, provincia de Salta; subcomisión integrada por los consejeros Jimena De la Torre y César Grau .

Concurso Anticipado N° 508: Para cubrir cargos en Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Nros. 9, 15, 29 y 31; subcomisión integrada por los consejeros Galderisi y Maques.

Concurso N° 518: Para cubrir cargos en Cámara Federal de Apelaciones de Posadas; subcomisión integrada por los consejeros Galderisi y Maques.

Concurso N° 511: Para cubrir tres cargos de vocal en las Salas I, III y V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; subcomisión integrada por los consejeros Lugones y De la Torre.

El Consejo de la Magistratura es presidido por Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema de Justicia

Asimismo, hay entrevistas personales programadas para el corriente mes, julio y agosto en los siguientes concursos:

Concurso N° 471: Para cubrir ocho cargos de juez/a en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil N° 31, 35, 45, 67, 70, 75, 96 y 103. Entrevistas previstas para los días 18, 23, 25, 26 y 29 de junio de 2026, a las 10:00 horas. Subcomisión integrada por los consejeros De la Torre y Grau.

Concurso Anticipado N° 508: Para cubrir cargos de Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, 15, 29 y 31. Entrevista prevista para el 19 de junio, a las 10:00 horas. Subcomisión integrada por los consejeros Galderisi y Maques.

Concurso N° 497: Para cubrir tres cargos de juez/a de cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 (dos cargos) y 2 (un cargo) de Salta. Entrevistas previstas para los días 22 y 30 de junio, a las 10:00 horas. Subcomisión integrada por los consejeros Lugones y De la Torre.

Concurso N° 464: Para cubrir cargos en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, provincia de Buenos Aires. Entrevistas previstas para los días 2 y 6 de julio, a las 12:00 horas. Subcomisión integrada por los consejeros Barroetaveña y Siley.

Concurso N° 457: Para cubrir cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III. Entrevista prevista para el 3 de julio, a las 9:30 horas. Subcomisión integrada por los consejeros Barroetaveña y Siley.

Concurso N° 521: Para cubrir cargos en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Santa Fe. Entrevistas previstas para los días 11 y 13 de agosto, a las 12:00 horas. Subcomisión integrada por los consejeros Barroetaveña y Siley.