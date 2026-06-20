Juicio Cuadernos: los vuelos presidenciales, las valijas de Daniel Muñoz y la incógnita sobre los controles de equipaje

La figura del fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz ocupó el centro de la escena en los interrogatorios a pilotos de la flota presidencial

El juicio oral por la causa Cuadernos transitó las últimas audiencias intentando reconstruir cómo funcionaban los controles de equipaje en los vuelos presidenciales que unían Buenos Aires con Río Gallegos y El Calafate durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El trasfondo de la cuestión está puesto en una hipótesis que sobrevuela el expediente desde hace años: que parte del dinero en efectivo proveniente de los sobornos pagados por empresarios pudo haber sido trasladado hacia Santa Cruz utilizando aeronaves oficiales. En concreto, en bolsos y valijas que no pasaban por control alguno.

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Entre 2018 y 2019, durante la investigación que llevaron adelante el fallecido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se citó a todos los tripulantes de esos vuelos. Ahora, años más tarde, vuelven a desfilar ante el Tribunal Oral Federal 7. Se trata de una extensa lista de expilotos, tripulantes, mecánicos y personal de apoyo de la flota presidencial.

Las preguntas se concentran en determinar quién controlaba los equipajes, si las valijas pasaban por escáneres de seguridad y qué participación tenían los organismos encargados de la custodia presidencial. También en la figura del exsecretario de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz y sus viajes en solitario con valijas que se negaba a despachar.

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Los que vieron y los que no

Algunos testigos aseguraron haber observado equipajes que ingresaban directamente a los aviones sin ser revisados. El expiloto del Tango 01 Domingo Zelaya declaró que en varias oportunidades vio valijas que no pasaban por los escáneres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Vi cuando llegaba el equipaje y no pasaba por el escáner”, afirmó. Incluso relató que esa situación le generó preocupación y que llegó a comunicarla a sus superiores.

En la misma línea, el exintegrante de la tripulación Claudio Sacch sostuvo que existía un tratamiento diferenciado para determinados pasajeros. “Había equipaje que sí se controlaba y otro que no se controlaba. No se controlaba el del Presidente y los secretarios”, declaró ante el tribunal.

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Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner

También el piloto Roberto Muller señaló que el equipaje que transportaba la comitiva presidencial no era controlado dentro de la aeronave y reconoció desconocer si era sometido a revisiones antes de llegar al avión. “Si pasaba por el escáner de la PSA lo desconozco”, sostuvo.

Otros declarantes recordaron la utilización de escáneres móviles. Carlos Nicolucci, ex tripulante del Tango 10, ratificó que en algunas oportunidades se acercaba un escáner móvil para revisar equipajes y en otras no. Incluso recordó un episodio ocurrido en Rosario cuando funcionarios regresaron al avión con numerosas bolsas y regalos. Según relató, la tripulación pidió que todo fuera sometido a controles de seguridad antes del embarque.

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José Luis Bustos, otro expiloto presidencial, también declaró haber observado la presencia de personal de la PSA operando escáneres móviles para revisar equipajes antes de algunos vuelos.

Un tercer grupo de testigos directamente afirmó no poder precisar cómo se realizaban los controles. Claudio Trerotola sostuvo que no le constaba si existían revisiones de equipaje. Gabriel Falaschi explicó que la tripulación no tenía acceso a esa información, porque el equipaje era manejado por personal de Ceremonial y los organismos de seguridad. Hugo Balmaceda, despachante de aeronaves, señaló que los controles estaban a cargo de Ceremonial y Protocolo.

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El rol del ex secretario presidencial

En medio de esas diferencias, la fiscalía dirigió buena parte de sus preguntas hacia el rol de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, señalado en la investigación como uno de los principales recaudadores de dinero de empresarios contratistas del Estado. Varios testigos recordaron vuelos protagonizados exclusivamente por Muñoz y situaciones que, según dijeron, les llamaron la atención.

Uno de los relatos más relevantes fue el del expiloto José Videla. Recordó un vuelo realizado únicamente por Muñoz entre Aeroparque y Río Gallegos. “Recuerdo un vuelo donde fue él solo”, declaró. Según explicó, el entonces secretario llevaba una valija mediana de aproximadamente 23 kilos que, por sus dimensiones, debía ser despachada en la bodega. Sin embargo, se negó. “No dejó que la pusiéramos en bodega. Dijo ‘no, no, la llevo yo’ y la dejó al lado de su asiento durante todo el vuelo”, relató. Videla también recordó que, una vez aterrizado el avión, Muñoz abandonó el aeropuerto por un sector lateral de la pista donde ya lo esperaban vehículos que recogieron tanto al pasajero como a su equipaje.

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El episodio no fue el único mencionado durante el juicio. El expiloto Luis María Sismondi recordó una situación similar. Según relató, un auxiliar intentó guardar un bolso de Muñoz en la bodega del Tango 10, pero el funcionario respondió: “No, esto lo llevo yo” y lo mantuvo consigo durante todo el trayecto.

A esos testimonios se sumó lo declarado por Sergio Velázquez, un piloto civil coordinador de la flota presidencial incorporado durante el kirchnerismo. Hasta entonces la tripulación era en su totalidad de la Fuerza Aérea. Ratificó que realizó vuelos en los que transportó únicamente a Muñoz hacia Santa Cruz y que viajaba con valijas cerradas con candado. Otros pilotos también evocaron vuelos en los que Muñoz viajaba solo hacia Río Gallegos o El Calafate y regresaba el mismo día.

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Con este conjunto de testimonios, el equipo fiscal encabezado por Fabiana León intenta reconstruir las condiciones de seguridad y control que regían en los vuelos oficiales durante los años investigados. El objetivo es determinar si existieron mecanismos que permitieran trasladar dinero en efectivo hacia Santa Cruz sin controles, una de las hipótesis que busca probar en el juicio por los cuadernos de la corrupción.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli con el cuarto juez suplente Néstor Costabel el 17 de marzo pasado, cuando se indagó a Cristina Kirchner Fotografía: Maximiliano Luna

Los diarios del fin de semana

El interrogatorio a los testigos reflotó además la intensa actividad aérea que conectaba regularmente la Casa Rosada con Santa Cruz, donde vivían los Kirchner. Pilotos y tripulantes describieron los viajes hacia Río Gallegos y El Calafate durante fines de semana y feriados. Varios también confirmaron la existencia de vuelos sin pasajeros destinados exclusivamente al traslado de diarios, síntesis de prensa y documentación hacia el sur.

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Los tripulantes describieron además el transporte de cargas de todo tipo en los aviones presidenciales: muebles, sillones, televisores, motocicletas, cables, veladores e incluso importantes cantidades de mobiliario cargadas directamente desde camiones.

Esta línea de preguntas generó fuertes cruces entre la fiscalía y las defensas porque estas últimas sostienen que no tienen nada que ver con lo que se está juzgando: la existencia de una presunta asociación ilícita que cobró sobornos por miles de dólares en efectivo para adjudicar obra pública nacional entre 2003 y 2015, de cuyos pasos dejó testimonio en sus “cuadernos” el remisero Oscar Centeno, quien manejaba para uno de los supuestos recaudadores, el exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta.

El Tribunal integrando por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero permitió el interrogatorio en línea con la amplitud de criterio que viene sosteniendo en relación a cómo se interroga a los testigos. Hubo preguntas sobre el costo del combustible para esos viajes sin pasajeros y su duración.

El traslado de diarios y mobiliario fue objeto ya de una investigación judicial aparte, que años atrás tuvo como protagonista a Cristina Kirchner y que terminó anulada por la Cámara Federal de Casación Penal. Se trató de un expediente que derivó del caso Cuadernos y que en su momento fue conocido como el de los “vuelos canillita”. Allí se investigó si durante los gobiernos kirchneristas se habían utilizado aeronaves oficiales para trasladar diarios, síntesis informativas, muebles y otros bienes particulares hacia Santa Cruz.

La causa fue investigada por el fallecido juez Claudio Bonadio, quien llegó a procesar a Cristina Kirchner por presunta malversación de caudales públicos. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló todo lo actuado por irregularidades en la instrucción hecha por el mismo juez que denunció los hechos.