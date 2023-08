Causa Cuadernos: Casación volvió a ratificar la validez de la declaración del empresario Aldo Roggio

Aldo Roggio declaró como imputado colaborador y luego pretendió la nulidad de su declaración.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por los abogados del empresario Aldo Benito Roggio y, de esa forma, ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 que no hizo lugar al pedido de nulidad de una parte de la declaración indagatoria prestada por Roggio ante el juez de instrucción, luego de haber pactado con la fiscalía para brindar información como imputado colaborador, donde admitió haberle pagado coimas al secretario de Transporte de los Kirchner, Ricardo Jaime. Es uno del ramillete de expedientes que integra la megacausa.

A su vez, el máximo tribunal penal del país declaró también la competencia de la justicia federal de Mar del Plata para investigar la presunta evasión del impuesto a las ganancias del empresario textil Sergio Esteban Todisco en el año 2013 respecto a un departamento de la ciudad de Miami, cuya adquisición es objeto de investigación en el marco de la presunta maniobra sistemática de lavado de activos conocida como la “Causa cuadernos”.

La sentencia por el planteo de Aldo Roggio estuvo a cargo de la Sala III de Casación, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Daniel Antonio Petrone y Guillermo J. Yacobucci. Fue dictada en el marco de la causa CFP 13820/2018, que es un desprendimiento de la investigación comenzada por el juez Claudio Bonadio en torno a la presunta asociación ilícita del caso de “Los cuadernos de las coimas”.

Allí se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex Ministro de Planificación Julio De Vido, y a otros funcionarios del Estado Nacional y empresarios cuya finalidad habría sido organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015. Este expediente en particular, acumulado a la causa principal “cuadernos”, se formó para profundizar la pesquisa respecto del sistema de recaudación ilegal antes aludido en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional, vinculado concretamente a las cuestiones de transporte.

En el anterior planteo de Roggio ante el Tribunal Oral y luego en Casación, los cuestionamientos de la defensa se centraron en atacar la declaración indagatoria brindada en su momento por el empresario ante el juez Bonadío, principalmente aseverando que el magistrado realizó preguntas que excedían el objeto procesal atribuido al imputado, y que de esa forma, amplió la investigación a asuntos no contemplados, tales como los supuestos retornos por subsidios al transporte. También indicó que, en el particular contexto en que se dieron las indagatorias, si él no colaboraba en su declaración, corría riesgo de quedar detenido.

La Fiscalía de Juicio consideró en su momento que el pedido no podía prosperar. Entre otros motivos, expuso que la defensa no demostró una “afectación precisa” que dé lugar a la violación de garantías constitucionales. En la misma tónica, el Tribunal desestimó la pretensión, destacando que la parte arremetió “contra los actos propios, poniendo en crisis la estrategia defensiva que se adoptó al prestar la declaración que ahora cuestiona”.

En esta nueva intervención, los magistrados de Casación evaluaron, en línea con el fiscal federal Mario A. Villar, que el recurso extraordinario pretendido por los defensores de Roggio para llegar hasta la Corte Suprema no podía ser autorizado en tanto “la resolución que se pretende impugnar no constituye sentencia definitiva ni es equiparable a tal categoría”. Ahora quedó abierta la posibilidad de plantear un recurso en queja directamente ante el Máximo Tribunal.

En agosto de 2018, cuando explotaba mediáticamente la causa cuadernos y empresarios y ex funcionarios habían quedado detenidos, Aldo Roggio, titular de una de las constructoras más grandes del país, admitió haberle pagado coimas extendidas en el tiempo al secretario de Transporte de los Kirchner, Ricardo Jaime, al presentarse como imputado arrepentido.

Roggio admitió haberle pagado coimas al secretario de Transporte de los Kirchner, Ricardo Jaime. (Juan Vargas)

El empresario constructor admitió haberle pagado cinco por ciento de los subsidios correspondientes al Ferrocarril Urquiza al ex secretario de Transporte y también por la explotación del subte. A partir de la información ofrecida por Roggio quedó al descubierto otro de los esquemas de recaudación que había en el Ministerio de Planificación, es decir, del área de Transporte.

Roggio primero declaró como imputado colaborador ante el fiscal Carlos Stornelli, donde reveló haber hecho aportes de campaña de forma ilegal para el kirchnerismo de manera personal. Sin embargo, esas declaraciones no convencieron a los investigadores del caso y se dispuso un cuarto intermedio de su indagatoria. En su nueva exposición, el juez Claudio Bonadio aceptó homologar el acuerdo para sumar a Roggio al expediente como imputado arrepentido.

El empresario textil Sergio Todisco, investigado por evasión fiscal

El empresario textil Sergio Todisco, sospechado de ser uno de los testaferros de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, será investigado por la justicia federal de Mar del Plata por presunta evasión del impuesto a las ganancias en el año 2013 en relación con un departamento ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, cuya adquisición está sindicada de formar parte de la maniobra de lavado de activos bajo la trama que involucra la megacausa de corrupción de los cuadernos pertenecientes a Oscar Centeno.

Así lo resolvió la Sala III de Casación, que por la unanimidad de sus jueces decidió declarar competente al Juzgado Federal 3 de Mar del Plata para intervenir en la causa FMP 3706/2021, donde se investiga la supuesta evasión fiscal llevada a cabo por medio de la presentación de una declaración jurada engañosa correspondiente al ejercicio 2013 del dueño marplatense de Textilana SA. Para decidir de esa forma, los camaristas se alinearon con los “fundamentos” y “conclusiones” del dictamen del fiscal Villar.

El empresario textil Sergio Todisco, investigado por evasión fiscal.

De acuerdo a las actuaciones del caso, en la declaración jurada se omitió consignar la titular de la mitad indivisa de un departamento ubicado en 3951 Ocean Drive Street, Unidad 1002, Apogee Beach Condominium, en la zona céntrica de Miami, adquirido a través de la sociedad off shore West Golden INC. La evasión fue calificada como agravada por la interposición de persona, en los términos del art. 2 inc. b) de la ley 24.769, por un importe presuntamente evadido de $989.139.

Por otro lado, Todisco está imputado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado por haberse realizado con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza en una causa que actualmente está en trámite ante el Tribunal Oral Federal 7 porteño. Tanto él como su ex mujer, Elizabeth Ortiz Municoy, fueron procesados y arrepentidos en el marco de la causa de corrupción por los cuadernos.

