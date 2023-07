La Justicia pidió informes sobre los fondos y aportes de campaña de La Libertad Avanza

Javier Milei (Juan Vargas)

El fiscal electoral nacional, Ramiro González, pidió informes sobre fondos públicos y los aportes de campaña del partido La Libertad Avanza que lleva como candidato a presidente de la Nación a Javier Milei, actual diputado nacional. Lo hizo en la investigación preliminar que inició de oficio la semana pasada por los dichos públicos de distintas personas de que se cobraban las candidaturas.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que González le pidió a la Dirección Nacional Electoral que le informe si La Libertad Avanza tanto a nivel nacional, como en los distritos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, “han informado sus cuentas bancarias y si se han depositado fondos públicos en ellas”. Y a la Cámara Nacional Electoral le solicitó que le envíe “la totalidad de los aportes y aportantes registrados en la Plataforma de Aportantes a Agrupaciones Políticas” en base a la ley de financiamiento de los partidos políticos.

En tanto, el fiscal citó nuevamente a Juan Carlos Blumberg a declarar como testigo para el próximo 15 de agosto, después de las elecciones primeras que se realizarán dos días antes. Blumberg había sido convocado para este martes pero no se presentó.

González inició la semana pasada una investigación preliminar tras los dichos públicos de Blumberg y de otras personas, como Carlos Maslatón, economista y ex aliado de Milei, que hicieron referencia a que en La Libertad Avanza se pedía plata para obtener candidaturas. El fiscal abrió la causa “en atención la importancia que reviste la transparencia de las organizaciones partidarias en sus acciones durante el proceso electoral” y citó a los primeros testigos.

El primero en declarar fue Maslatón el viernes pasado y ratificó en tribunales lo que había contado públicamente: que mediante redes sociales distintas personas le contaron que referentes del partido de Milei, como Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, hermana del candidato, pedían plata para estar en las listas de candidatos en distintos distritos. Y dio algunos ejemplos. Dijo que el abogado de Morón Pablo Bonapelch le contó que el candidato a intendente por ese distrito de La Libertad Avanza, Ariel Diwan, le paga a Pareja $300 mil por semana. También que Silvia Soria le contó que le pidieron USD 60 mil para ser candidata en Avellaneda.

“Me escribió un ex militante de la Libertad Avanza en Chaco que es periodista de Radio Futuro, Martin Piccato, me dijo que ahí también estuvieron vendiendo las candidaturas. Otro caso, María Laura Montenegro habló de ventas de candidaturas por 30.000 dólares y mencionó a un dirigente de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio, como el recaudador. Otro caso, Liliana Salinas, de Entre Ríos, habla 10.000 a 40.000 dólares por candidatura. Me da la impresión de que alguien le puso precio a las candidaturas”, declaró Maslatón.

Este martes declararon Mila Zurbriggen y Rebeca Fleitas. Zurbriggen, presidenta de la agrupación La Generación Libertaria, declaró que escuchó por terceras personas que en el partido de Milei se pedía plata para estar en las listas y dio los nombres de esas personas. Pero aclaró que lo que sabía no era de manera directa sino mediante terceros. Sí estuvo en reuniones en las que escuchó a Karina Milei pedirle plata a candidatos para las campañas electorales.

Públicamente, Zurbriggen había hablado de favores sexuales en la Libertad Avanza a cambio de lugares en las listas. Ante la justicia señaló que en el partido se “priorizaban a mujertes por cuestiones estéticas” pero no hizo a referencias a cuestiones de favores sexuales. Y ante el fiscal relató que tenía miedo por su integridad física ya que cuando habló publicamente recibió amenazas y hostigamiento por redes sociales. Hizo una denuncia que fue archivada y una segunda que está en trámite.

Por su parte, Fleitas es legisladora de la ciudad de Buenos Aires e ingresó en 2021 por la lista de Milei cuando compitió como diputado nacional. Públicamente Fleitas contó que le pidieron los 18 contratos de su despacho para nombrar a la gente del partido. Ante la justicia Fleitas dijo que en eso no está involucrado Milei ni La Libertad Avanza, sino el Partido Libertario que ella integra y que dijo que no forma parte del partido.

“Los que me requirieron los contratos fueron las autoridades de la junta promotora del Partido Libertario, presidida por Nicolás Emma. Incluso me pasaron un listado de nombres para designar. Todo esto pasó después de las PASO, me convocaron al bunker y me entregaron una lista con nombres”, relató.

Tras esas declaraciones, el fiscal volvió a citar a Blumberg -quien en radio La Red dijo que hubo personas que pagaron hasta 50.000 dólares por una candidatura- y pidió informes sobre los fondos públicos y aportes de campaña del partido de Milei. Luego de esas medidas de prueba González analizará cómo proseguir con la causa, por ejemplo si cita a las personas que fueron nombradas en las declaraciones.

El mismo día que Zurbriggen y Fleitas declararon Milei y sus candidatos se presentaron en la justicia. El diputado nacional le envió esta semana una nota al procurador general de la Nación, Eduardo Casal -jefe de los fiscales-, en la que criticó la investigación que calificó de una “ilegítima intromisión” en las elecciones.

“La realidad es que la real ‘gravedad institucional’ es la ilegítima intromisión del Dr. Ramiro González en el proceso eleccionario mediante la apertura de una investigación preliminar que no es otra cosa que una ‘incursión de pesca’, cuyo único objetivo es menoscabar mi imagen, la de mis colaboradores y de la Alianza La Libertad Avanza”, sostuvo Milei que en declaraciones periodísticas negó las acusaciones y sostuvo que en su partido cada candidato se paga su campaña.

Y 120 candidatos de “La Libertad Avanza” en la provincia de Buenos Aires se presentaron en la causa y negaron que en el partido se cobre por estar en las listas. “Jamás se nos peticionó dinero alguno en miras de ser propuestos en el cargo”, señalaron y pidieron que la causa se archive por inexistencia de delito.

