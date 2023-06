Atentado a CFK: sin jueces titulares hay dudas sobre la integración del tribunal oral que hará el juicio

Brenda Uliarte y Sabag Montiel fueron enviados a juicio oral junto a Nicolás Carrizo por el intento de homicidio de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Py que ayer salió sorteado para hacer el juicio oral por el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, no tiene jueces titulares. Desde marzo de 2020, los magistrados subrogantes que lo integran van cambiando por plazos. Por eso, los tres que están actualmente no es seguro que sean los que hagan el proceso a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Carrizo, los tres detenidos y procesados por el caso.

La situación la atraviesa el TOF 6, uno de los ocho tribunales orales de Comodoro Py. Es el único que no tiene jueces titulares. Hoy está integrado por Sabrina Namer, Daniel Obligado e Fornari Fornari pero son suplentes con fecha límite de permanencia que podrían no ser los jueces que hacen el juicio oral. La única titular del caso es la fiscal Gabriela Baigún.

Los últimos jueces titulares del TOF 6 fueron María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo. Los tres renunciaron para jubilarse. La primera en abril de 2017 y Martínez Sobrino y Panelo en marzo de 2020. Hace tres años y tres meses que no tiene magistrados titulares.

Pero podría tenerlos. Es que desde febrero de 2022 el Consejo de la Magistratura de la Nación está en condiciones de aprobar el concurso para cubrir seis lugares vacantes en TOF de Comodoro Py, entre ellos los tres del tribunal 6. Pero una disputa política entre el oficialismo y la oposición en el Consejo impide que se pueda avanzar y para a las siguientes etapas.

Un juez subrogante tiene un plazo para cumplir esa función. La ley fija que es de un año prorrogable por otro más. Máximo de dos años. Fuentes judiciales informaron a Infobae que ese plazo se cumple para Obligado a fin de este año y para Fornari en febrero del año pasado. Por su parte, Namer cumplirá en agosto un año de subrogancia y podría ser extendida hasta agosto del año que viene.

Los tribunales de Comodoro Py Vacíos (Foto: Franco Fafasuli)

Cuando esas subrogancias venzan se deberán designar a otros jueces si antes no se designaron a sus titulares.

Los plazos son muy exiguos para que el juicio comience con la actual integración ya que la preparación de un juicio lleva un proceso. La causa llegó ayer al TOF luego de la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de enviarla a esa instancia. El tribunal oral debe estudiar el caso, pedirle a todas las partes -en este caso las defensas de los tres acusados, la querella de Cristina Kirchner y la Fiscalía- que presenten la prueba que quieren que se discuta, resolver cuál admite y cuál no y fijar la fecha de inicio de juicio. “Hoy es imposible especular con una fecha de inicio”, le dijo a este medio una fuente judicial.

Te puede interesar: Atentado a Cristina Kirchner: Capuchetti rechazó el planteo de la vicepresidenta y envió a juicio oral a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo

Además, la fecha de juicio tiene que ser consensuada entre las agendas de los jueces con los tribunales orales en los que son titulares. El TOF 6 actualmente está haciendo dos juicios grandes de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal establece que los jueces que hacen un juicio oral son los que firman la fecha de inicio. Puede pasar que un magistrado establezca la fecha y cuando el proceso comience esté en otro tribunal.

En ese contexto, es una incógnita quiénes serán los tres magistrados que juzguen el intento de homicidio de Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del año pasado. Un dato que puede acelerar el juicio es que los tres acusados están detenidos y los tribunales orales le dan prioridad a las causas en las que hay prisiones preventivas.

Namer y Obligado son jueces titulares de TOF de Comodoro Py. Namer del 8 y Obligado del 5. Por su parte, Fornari tiene su cargo en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1. Obligado intervino en dos causas de Cristina Kirchner pero en el rol de acusada. Fueron en la firma del memorándum de entendimiento con Irán y en “Los Sauces-Hotesur”. En ambos dictó el sobreseimiento de la ex presidenta, lo que está bajo revisión de la Cámara de Casación.

Cristina Kirchner

Por su parte, la fiscal Baigún tuvo juicios orales de impacto político. Pidió condena para el dirigente social Luis D´Elia por la toma de la comisaría 24 de la Boca; a los ex funcionarios del kirchnerismo Julio De Vido y Ricardo Jaime por la compra de trenes chatarra a España y Portugal; y al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la venta del predio de la Rural. Todos fueron condenados. En otro caso pidió el sobresemiento de ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner por el “Plan Qunita”.

La jueza Capuchetti dio por cerrado ayer un tramo de la investigación del intento de homicidio de Cristina Kirchner y envió a juicio oral a Sabag Montiel, a Uliarte y a Carrizo. Lo hizo con la aprobación del fiscal Carlos Rívolo y de las tres defensas. Los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, se habían opuesto. Señalaron que la causa no puede ir a juicio sin profundizar la pista sobre los autores intelectuales y apuntan a la llamada pista sobre el diputado del PRO Gerardo Milman y sus secretarias.

“La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar. La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones, se impone un rápido avance a la siguiente etapa”, sostuvo la magistrada y rechazó el planteo para enviar el caso a juicio oral.

Seguí leyendo: