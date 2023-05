Tucumán: la oposición le pidió a la Corte que mantenga la suspensión de las elecciones y resuelva la situación de Manzur

Juan Manzur

La oposición de Tucumán se manifestó en contra del pedido del oficialismo para levantar la suspensión de las elecciones. En una presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia, Juntos por el Cambio planteó que Juan Manzur podría presentarse como candidato a vicegobernador si el máximo tribunal no se expide concretamente sobre su situación.

La semana pasada, el gobernador había anunciado que declinaba su postulación luego de que la Corte suspendiera los comicios.

Así lo hicieron el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, y los abogados José Toledo y Alberto Garay, en una presentación ante el máximo tribunal en la que solicitaron que los jueces de la Corte resuelvan si Manzur está habilitado o no para presentarse a pesar que se retiró de la postulación y que hasta tanto mantengan la suspensión de los comicios. Explicaron que si la causa queda abstracta -es decir, sin que se resuelva el caso- el dirigente podría volver a postularse alegando que la Corte Suprema no definió si puede ser o no candidato.

Alfaro, presidente del partido Por la Justicia Social, impugnó en la Corte la postulación de Manzur como candidato a vicegobernador de Tucumán en la fórmula con Osvaldo Jaldo. Explicó que viola la Constitución de la provincia Manzur iría por un quinto mandato en el binomio gobernador-vice.

El máximo tribunal suspendió la semana pasada las elecciones para analizar el caso. Lo mismo hizo con los comicios en San Juan donde la oposición también objetó la candidatura del gobernador Sergio Uñac por un nuevo período. En Tucumán ayer no se votó y en San Juan sí para el resto de las categorías que se elegían.

Ante la suspensión, Tucumán le pidió a la Corte que revea su decisión, lo que el máximo tribunal rechazó el jueves pasado y esa noche Manzur anunció que se retiraba de la fórmula y que su lugar como candidato a vice lo ocuparía Miguel Acevedo, actual ministro del Interior de la provincia.

Ante eso, la provincia se volvió a presentar ante el máximo tribunal y solicitó que, ante la decisión de Manzur de retirar su candidatura, levante la medida cautelar que suspendió las elecciones para con el nuevo postulante poder organizar los comicios. La Corte le pidió opinión a Alfaro, lo que contestó ayer a la noche,

La oposición pidió que se mantenga la suspensión hasta que la Corte resuelva si Manzur estaba o no habilitado para ser candidato. En su presentación de cinco páginas a la accedió Infobae, citó como antecedente el caso de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. En 2013, el entonces gobernador retiró su candidatura por una objeción similar y a pesar de eso la Corte Suprema trató el caso y resolvió que no estaba habilitado para hacerlo.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Alfaro, Toledo y Garay explicaron que cuando Tucumán pidió que se revoque el fallo que suspendía las elección defendieron la constitucionalidad de la postulación de Manzur. Así, entendieron que “si no existe un pronunciamiento sobre el fondo, existe la posibilidad fáctica de que en unos días (sí, literalmente en unos días) Manzur dijera que la acción no tuvo resolución de fondo y que pueda ser candidato a vicegobernador en estas elecciones de 2023″. “Quien intentó hasta el último instante violentar las reglas constitucionales es capaz de eso y mucho más”, agregaron.

La oposición también señaló que las elecciones no podrían convocarse en lo inmediato, como Manzur señaló los últimos días. El funcionario sostuvo que la intención es que se vote en la primera quincena de junio.

En su presentación, Alfaro y sus abogados señalaron que la ley establece que debe ser con dos meses de anticipación. “Dados los antecedentes de las personas involucradas y el manejo autocrático del poder provincial que ellos vienen ejerciendo, resulta verosímil que, en caso de levantarse la cautelar, se convocará a elecciones sin respetar los plazos constitucionales y sin otorgar tiempo suficiente para realizar las eventuales impugnaciones. Lamentablemente no se puede descartar que Manzur, frente al levantamiento de la medida cautelar y la ausencia de un pronunciamiento de fondo, insista con ser el candidato a vicegobernador”, concluyeron.

