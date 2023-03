Citaron a declarar a Federico Sturzenegger por sus dichos sobre la expropiación de C5N

Citaron a testimonial a Federico Sturzenegger tras sus dichos en los que admitió que durante el gobierno de Macri se evaluó expropiar C5N

La jueza federal María Servini citó a prestar declaración testimonial a Federico Sturzenegger para el próximo 23 de marzo a las 14 en la causa iniciada por Cristóbal López y Fabián de Sousa en la que los empresarios denuncian que fueron hostigados por el gobierno de Mauricio Macri.

La convocatoria a declarar bajo juramento surgió a raíz de una columna de opinión publicada por el ex presidente del Banco Central en Perfil en la que admitió que durante la gestión macrista se evaluó la posibilidad de expropiar el canal C5N.

Sus dichos generaron la inmediata reacción de De Sousa y López —dueños del medio a través del grupo empresario Indalo—, y quienes impulsan desde hace varios años una denuncia contra el gobierno de Juntos por el Cambio por persecución para quedarse con el canal de noticias.

A través de sus letrados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, De Sousa hizo solicitó que el ex funcionario durante la administración de Cambiemos sea citado a declarar. En el escrito señalaron que es “de gran importancia para el desarrollo de esta investigación que el nombrado Federico Sturzenegger sea citado en el marco de esta causa, a fin de que ratifique y eventualmente amplíe la información que relatara en el artículo de referencia”.

Federico Sturzenegger, primer presidente del BCRA de la gestión Cambiemos (Guille Llamos)

En su columna, Sturzenneger reveló: “Recuerdo que, a mediados de 2015, un amigo me arrastró a una cena con la promesa de que sería interesante. Al llegar, me sorprendió ver a Roberto Dromi, alguien de quien había oído hablar mucho, pero no conocía personalmente. Sí sabía que había sido el estratega jurídico de las reformas de la primera presidencia de Menem. En esa época, yo era un diputado de Juntos por el Cambio convencido de que ganaríamos las elecciones ese año y de que cambiaríamos el país”.

“Durante la cena, Dromi monopolizó la conversación —continuó en el segundo párrafo Sturzenegger. Comentó que pensaba ‘que este muchacho Macri podía ganar’, lo cual me resultó esperanzador porque, incluso después de que María Eugenia (Vidal) hubiera ganado la provincia de Buenos Aires, nadie en el establishment creía que ‘el muchacho’ pudiera ganar. Y ahí mismo Dromi se despachó con lo que consideraba eran las diez primeras cosas que la nueva administración debía hacer”.

Luego, señaló “Recuerdo que el primer ítem en su lista fue ‘expropiar C5N’; el segundo, “intervenir los hoteles de Cristina”, y así. La lista de Dromi no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno”.

Los hechos contados por el ex funcionario de Macri en la mencionada columna provocó la reacción del empresario de De Sousa. “Cuando leo la nota, lo primero que hace es estrujarme el corazón y me duele la vida, porque me acuerdo cuando casi violan permanentemente a mi madre, esposa e hija cuando iban a verme a la cárcel”, afirmó.

El otro dueño del grupo Indalo, López, también se refirió a la nota de opinión firmada por Sturzenegger. “Por si faltaba alguna prueba de que el gobierno de Mauricio Macri tuvo un plan para quedarse con C5N y las empresas del Grupo Indalo, Federico Sturzenegger lo contó explícitamente en una columna de opinión en el diario Perfil”, indicó en el primer tuit de un pequeño hilo que emitió a través de su cuenta oficial en Twitter.

En la citación a Sturzenegger a prestar declaración testimonial la jueza Servini dispone que “las partes que podrán participar de manera remota, a través de la plataforma digital Zoom”. En esta causa la magistrada también ordenó el llamado a indagatoria de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay prófugo de la Justicia argentina y con un pedido de extradición solicitado por la jueza Servini.

