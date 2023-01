Comienza el juicio por el atentado en Nueva York en el que fueron asesinados cinco argentinos

El terrorista Sayfullah Habibullahevic Saipov, el conductor que mató a ocho personas e hirió a otras 12

Este lunes, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, comenzará el juicio al uzbeco Sayfullo Saipov; acusado de ser el autor del atentado terrorista del 31 de enero de 2017 en el que hubo fueron asesinadas ocho personas. Entre las víctimas fatalaes había cinco argentinos, todos oriundos de la ciudad de Rosario, que habían viajado a Nueva York para festejar los 30 de egresados del Colegio Politécnico: Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi.

El ataque tuvo lugar en Manhattan, a las 15.05. Ese día, el terrorista uzbeko de 29 años irrumpió en una ciclovía del Sur de la ciudad, atropelló a un grupo de ciclistas y mató a ocho. Dijo que lo hizo en nombre de ISIS y las autoridades encontraron 90 videos y miles de fotos de propaganda de ese grupo terrorista en su teléfono celular.

Según los fiscales, Saipov eligió el día de Halloween porque pensó que habría más gente en la calle y revelaron que, además, también tenía planeado atacar el puente de Brooklyn. Así, el uzbeko enfrenta ocho cargos de asesinato, 12 de intento de homicidio y uno por proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por los Estados Unidos.

Este es el primer juicio por pena de muerte que se lleva a cabo durante la administración del presidente Joe Biden. Mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revisa la aplicación de este tipo de condena, las ejecuciones se reanudaron en 2020 luego de un intervalo de 17 años.

Los rosarinos fallecidos en el atentado (Télam)

Infobae dialogó con Juan Félix Marteau, experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y abogado de Ana Evans, la viuda de Hernán Mendoza. “Este inmigrante uzbeco alquiló un camión en Home Depot en New Jersey. De ahí, cruzó por el puente George Washington, que conecta con Manhattan, y se dirigió a la zona que se conoce como Lower Manhattan, cercana al Memorial del atentado del 11 de septiembre. En esa avenida, que corre al lado del río Hudson, hay un parque, una ciclovía. En ese contexto estaban los amigos de la escuela Politécnica que habían viajado desde Rosario”, detalló.

Y siguió: “Alquiló el auto cerca de las 14 y 45 minutos después estaba produciendo este ataque”. Marteau explicó que “Saipov tenía la intención -como declaró después- de matar a todas las personas que pudiese, y terminó chocando contra un ómnibus escolar”. Luego del impacto, que implicó la detención del vehículo, el experto detalló que el terrorista “se bajó con dos pistolas, que eran de juguete, se puso a caminar por la zona y fue reducido por un policía de la ciudad de Nueva York, quien lo hirió en el estómago”.

Para Marteau, se trata de “un hecho tremendamente relevante en términos de lo que significa un ataque terrorista con la modalidad que propuso ISIS y, además, porque se trata de un caso donde están involucrados ciudadanos argentinos en uno de los episodios más graves que conocemos con relación a lo que sucedió en la Argentina con el ataque de AMIA”.

Juan Félix Marteau, abogado de la viuda de una de las víctimas

-¿Qué significa que le imputen haber dado soporte material a una organización terrorista designada?

-Esto es interesante porque la legislación argentina no conoce este tipo penal. Los legisladores de Estados Unidos decidieron incriminar como delito a quien ofrezca cualquier tipo de soporte o recurso material a una organización terrorista que ha sido previamente designada por el gobierno. En este caso, quien se ofrece como elemento de apoyo a ISIS es él mismo con su cuerpo, con su voluntad. Hay que destacar que esta organización había sido previamente designada como organización terrorista extranjera por parte del Secretario de Estado, dentro de un marco legislativo que opera en los Estados Unidos desde hace muchos años, que es el listado de terroristas para su incriminación o para el congelamiento de sus bienes.

-Saipov se radicalizó en los Estados Unidos, ¿cómo fue este proceso?

-Saipov había obtenido la Green Card en el 2010, con un sistema que funciona con una distribución multiétnica de los cupos de inmigración: fue beneficiado por este sistema de lotería de otorgamiento de visas de radicación. Parecía que no formaba parte de ningún grupo radicalizado, venía de una familia que no parecía tener demasiadas privaciones y llegó a los Estados Unidos con el sueño de poder integrarse a la sociedad, y trabajar. Comenzó a hacerlo de camionero, se casó con una inmigrante uzbeca también y tuvo familia con ella. Pero las frustraciones deben haber llegado, supongo. No conozco los detalles. Espero que el juicio pueda revelar un poco más estos detalles. Es importante para entender cómo opera la cabeza de un terrorista. Según el relato de algunos testigos, no era alguien aparentemente violento. Sin embargo, la cercanía que tuvo, aparentemente, con grupos que ya tenían una orientación más extremista lo llevaron a una rápida radicalización en los años previos al atentado. Entre 2015 y 2016 se produce este proceso, extremo que lo llevó al atentado. De alguna manera, cumplió con los objetivos del programa de radicalización que había montado de un modo muy ingenioso ISIS.

Juan Félix Marteau, abogado de Ana Evans, viuda de una de las víctimas del ataque terrorista

- ¿Cómo es este programa?

-ISIS fue una organización terrorista que innovó de manera relevante en lo que implica el uso de la comunicación, y el uso de internet y de las redes sociales como un eslabón esencial para su objetivo de producir terror en la sociedad occidental. En la lucha contra los “cruzados y los herejes”, en el lenguaje de ISIS, lo que debían hacer todos los fieles del islamismo es causar daño en cualquier lugar donde estén. Por lo tanto, ISIS entendió que la comunicación, el mundo virtual, permitía convertir a soldados de la organización a quienes no formaban parte estructuralmente de ella, o que no tenían siquiera ningún vínculo, o habían pasado por un sistema de entrenamiento físico, como sucedía tradicionalmente. Inventó una serie de mecanismos de comunicación, que son videos esencialmente; revistas que pueden circular rápidamente en las redes sociales, y que llegan a toda una audiencia que está orientada a tomar estos videos y comprender el mensaje de la Jihad global que proponía este grupo extremista suní.

Y detalló el experto: “En este caso en particular, es interesante ver cómo ISIS había programado el uso de lo que se llaman las tácticas de ataques terroristas de baja intensidad, pero que generan una herida tremenda en la sociedad en la que se producen. Eso implicó decirles cómo se debe usar un cuchillo, cuál es el cuchillo que hay que conseguir, cómo hay que utilizarlo, en qué momento hay que sacarlo frente a un objetivo, de modo tal que está muy explicado de esta manera, con videos y con revistas. Lo mismo sucede con la confección de bombas caseras, se ve a los instructores armando la bomba en una cocina diciéndoles ‘no necesitás ir siquiera a un lugar especial’”.

También llegó el momento de los tutoriales para el caso del uso de camiones o camionetas. Esto fue lo que hizo Saipov. Los allanamientos en su casa de la ciudad de Patterson permitieron ver que él había adoptado este modus operandi de recepción de la radicalización para el extremismo violento.

Juan Félix Marteau, abogado de la viuda de Hernán Mendoza, una de las víctimas del atentado

- ¿Está conforme con la investigación del FBI?

-Estoy conforme en el sentido de que vi que los oficiales del FBI y los responsables de la fiscalía federal del distrito Sur de Nueva York actuaron con profesionalismo, conocen la materia y puedo decir que estuvieron comprometidos con el caso. El único interés que defendemos los abogados es el de nuestros clientes. En este caso, mi único interés es que los derechos de Ana Evans y sus tres hijos estén debidamente cubiertos y satisfechos en el curso de estos juicios. En ese sentido, quisiera conocer y espero poder conocer en el juicio ante un jurado popular qué pasó en la ciudad de Patterson.

-¿Por qué?

-Es una ciudad problemática, con una inmigración problemática. Es un lugar de recepción de mucha inmigración islámica moderada, pero hay antecedentes de que tiene una tasa de homicidios muy significativa en los Estados Unidos, es un lugar violento. O sea, Patterson es un lugar que hay que examinar en el sentido de entender qué significó para el atacante. Por qué, previamente al ataque, fue a vivir a esta ciudad y qué sucedió en ese lugar. Si en ese lugar, como yo creo, como me permite pensar mi experiencia y lo que entiendo sobre esta materia, este programa de radicalización virtual siempre necesita finalizarse con un contacto físico, con un entorno de contención física que finalmente permite dar orientaciones tácticas sobre el ataque, y también de contención emocional, particularmente, en lo que respecta a qué va a suceder con la familia. Por lo tanto, las teorías famosas sobre el lobo solitario son teorías que pueden ser aplicables a algunos casos en concreto, pero no a todos. No creo que sean lobos ni que sean solitarios.





