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Cómo se prepara el transporte pesado para responder a las demandas del sector energético

Mercedes-Benz Camiones y Buses participa de AOG Patagonia 2026 con Actros 2651 S/36 y Arocs 4848 K/45 como modelos de alta potencia, servicios integrales y alternativas de financiación para las empresas del sector hidrocarburífero

Mercedes-Benz Camiones y Buses para uso de Inhouse
La compañía participa de AOG Patagonia 2026 con vehículos diseñados para responder a las demandas del sector hidrocarburífero (Mercedes Benz Camiones y Buses)
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La Patagonia argentina concentra buena parte del presente y el futuro energético del país. En sus yacimientos, cada jornada de trabajo depende de una cadena logística capaz de resistir caminos de ripio, distancias extensas y condiciones climáticas extremas.

En ese escenario, el transporte pesado ocupa un rol estratégico. Sin unidades confiables, ninguna operación hidrocarburífera puede sostener los niveles de productividad que exige el sector.

Con esa premisa, Mercedes-Benz Camiones y Buses dice presente en una nueva edición de Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia), que se desarrolla del 19 al 22 de octubre en Neuquén. La compañía ocupa un stand de 140 metros cuadrados ubicado en una posición central del predio.

Tecnología para la industria energética

Organizado cada dos años por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el encuentro reúne a los principales actores de la industria energética. Se trata de una de las citas más relevantes del calendario regional.

Mercedes-Benz Camiones y Buses para uso de Inhouse
El Actros 2651 S/36 incorpora el Pack Off Road, preparado para circular por caminos complejos y terrenos no asfaltados (Mercedes Benz Camiones y Buses)

Allí, la marca de la estrella exhibe dos configuraciones seleccionadas para responder a los desafíos operativos del rubro. Ambas fueron elegidas por su capacidad para desenvolverse en entornos de máxima exigencia.

Por un lado, se destaca el Arocs 4848 K/45, pensado para aplicaciones fuera de ruta y movimiento de materiales. Cuenta con caja volcadora Baco, carrocería roquera y configuración 8x4.

Su motor Mercedes-Benz OM 460 LA entrega 476 CV y 2.300 Nm de torque, asociado a una transmisión automatizada MB G 340 PowerShift 3 de 12 velocidades. Además, ofrece una capacidad de tracción de hasta 120 toneladas.

Por su parte, el Actros 2651 S/36 completa la exhibición con el Pack Off Road, una versión preparada especialmente para el sector energético. Este modelo combina eficiencia en el transporte pesado con seguridad y confiabilidad.

Impulsado por un motor OM 460 LA de 510 CV y 2.400 Nm, incorpora la misma caja MB G 340 PowerShift 3 y una tracción 6x4 apta para arrastrar hasta 120 toneladas. A su vez, suma protecciones y refuerzos para circular por caminos no asfaltados y zonas de acceso complejo.

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Los camiones Arocs y Actros se destacan por su potencia y preparación para las condiciones más exigentes de la industria energética (Mercedes Benz Camiones y Buses)

Cercanía y respaldo en la región

“En Mercedes-Benz Camiones y Buses entendemos que cada operación tiene desafíos específicos”, señaló Roberto Faist, gerente de Producto y Marketing de la compañía. La propuesta combina productos, servicios y el respaldo de una red de concesionarios y talleres oficiales lista para estar cerca en el momento en que más se la necesita.

Asimismo, el ejecutivo remarcó que participar en AOG Patagonia permite fortalecer el vínculo con una industria que demanda eficiencia, disponibilidad y acompañamiento constante.

La firma comparte el espacio con Taraborelli, concesionario oficial de la marca, cuyos asesores brindan información comercial y atención personalizada. Su presidente, Fabián Taraborelli, aseguró que esta participación refleja el compromiso que tienen con la región y con el crecimiento de nuestros clientes.

En esa línea, el directivo destacó las inversiones realizadas para ampliar la capacidad de atención y soporte en uno de los polos productivos más importantes del país: “La cercanía y el servicio son fundamentales para la operación diaria”.

Mercedes-Benz Camiones y Buses para uso de Inhouse
El Arocs 4848 K/45 combina una configuración 8x4 con un motor de 476 CV para el movimiento de materiales (Mercedes Benz Camiones y Buses)

Una propuesta integral

Más allá de los vehículos, la presencia de la empresa se apoya en una visión 360°. Esta abarca financiamiento, posventa, contratos de mantenimiento, conectividad y repuestos genuinos y remanufacturados.

Ese esquema se completa con una red de concesionarios que suma 40 puntos de atención en todo el país. Se trata de un respaldo clave para operaciones alejadas de los grandes centros urbanos.

Por su parte, Mercedes-Benz Financiera presenta alternativas de financiación prendaria y leasing para adquirir unidades nuevas en condiciones competitivas. La entidad, referente en el crédito para camiones de la marca, adapta cada propuesta a las necesidades del cliente.

También se muestra MyCredit, la plataforma digital que permite obtener una preaprobación de manera ágil y sencilla. De este modo, el proceso de compra resulta más rápido para transportistas y empresas.

Con su participación en AOG Patagonia, Mercedes-Benz Camiones y Buses demuestra su compromiso con la industria energética. A través de productos robustos, servicios integrales y una red cercana, busca maximizar la disponibilidad operativa de las empresas que sostienen uno de los motores económicos de la Argentina.

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