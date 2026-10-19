Cáncer de mama metastásico: los avances científicos abren oportunidades para vivir más y mejor

Durante el seguimiento de la enfermedad, el bienestar integral y la calidad de vida forman parte de las decisiones terapéuticas (AstraZeneca)

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El cáncer de mama metastásico ocurre cuando la enfermedad se extendió desde el órgano de origen hacia otras partes del cuerpo. El diagnóstico suele abrir preguntas, temores e incertidumbre para las pacientes y su entorno, especialmente por tratarse de una etapa avanzada.

Patricia Biolchi, directora médica de AstraZeneca Cono Sur (MN 129.258), planteó que el escenario actual es diferente al de años anteriores por los avances en investigación y desarrollo. “La buena noticia es que la innovación en oncología continúa avanzando y está logrando que, para cada vez más pacientes, controlar la enfermedad sea una posibilidad real, incluso en estadios avanzados”, afirmó Biolchi.

En cáncer de mama, los progresos en el conocimiento de la patología, el diagnóstico y en las estrategias terapéuticas permitieron que, en muchos casos, las pacientes con metástasis vivan más años y mantengan el control de su enfermedad durante períodos prolongados. Para algunas personas, el abordaje puede considerar esta condición como crónica, con tratamientos y controles continuos adaptados a su evolución.

Bienestar y participación durante la atención

Diversos ensayos clínicos y la práctica médica evalúan también cómo preservar la calidad de vida durante el proceso terapéutico. “El objetivo ya no solo es prolongar la sobrevida, sino preservar el bienestar integral para que las personas con este diagnóstico puedan vivir mejor y mantener sus actividades cotidianas”, expresó Biolchi.

La medicina personalizada permite analizar las características de cada tumor y orientar el abordaje del cáncer de mama metastásico (AstraZeneca)

El tratamiento de la enfermedad requiere la participación coordinada de oncólogos, mastólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes, anatomopatólogos, enfermeros, psicólogos y profesionales de cuidados paliativos, entre otros. El trabajo entre estas disciplinas permite evaluar las dimensiones clínicas y personales de cada situación.

“El abordaje multidisciplinario es fundamental porque permite que especialistas de distintas áreas trabajen juntos y compartan sus conocimientos para acompañar mejor a cada paciente. La evidencia muestra que este modelo de atención coordinado se asocia con mejores resultados clínicos, incluida una mayor supervivencia”, explicó Biolchi.

A su vez, la medicina personalizada modifica el vínculo entre pacientes y equipos de salud. Conocer las alternativas disponibles, sus posibles beneficios y efectos adversos permite que las decisiones se tomen de forma compartida, de acuerdo con las necesidades, preferencias y objetivos de cada persona.

Para los especialistas, la información sobre cada caso resulta relevante al momento de definir las opciones de tratamiento y los controles posteriores. El acompañamiento de los equipos tratantes contempla, además, la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo.

Características que distinguen a cada tumor

Hoy, la investigación científica permite conocer con mayor profundidad las características biológicas y moleculares de los tumores. “Sabemos que no existe un único cáncer de mama: podemos diferenciar múltiples subtipos según estas características”, señaló Biolchi.

“El objetivo ya no es solamente que las personas con cáncer vivan más, sino que puedan vivir mejor”, afirmó Patricia Biolchi, directora médica de AstraZeneca Cono Sur (AstraZeneca)

Dos personas con un mismo diagnóstico pueden tener enfermedades con particularidades diferentes y requerir abordajes distintos. La identificación de determinadas alteraciones moleculares y biomarcadores brinda elementos para orientar la atención de una manera cada vez más precisa.

Décadas atrás, las alternativas terapéuticas tendían a ser más homogéneas. La evaluación de las características particulares de cada tumor permite que los especialistas seleccionen opciones adecuadas según cada paciente y la evolución de la enfermedad. “A este enfoque, que consiste en conocer mejor a cada paciente y las características de su tumor para orientar el diagnóstico y elegir el tratamiento más adecuado, lo llamamos medicina de precisión”, afirmó Patricia Biolchi, directora médica de AstraZeneca Cono Sur.

Esta transformación se vincula con una comprensión más amplia de la biología del cáncer. El órgano de origen de un tumor sigue siendo un dato central, aunque el conocimiento de sus características biológicas y moleculares amplió las herramientas disponibles para los equipos médicos.

Oncólogos, mastólogos, especialistas en diagnóstico, enfermeros, psicólogos y profesionales de cuidados paliativos integran el abordaje interdisciplinario (AstraZeneca)

El vínculo entre investigación y atención

Según la directora médica de AstraZeneca Cono Sur, la innovación en oncología incluye tanto el desarrollo de terapias como la articulación entre los sectores que intervienen en la atención. “La verdadera innovación no ocurre solo cuando descubrimos una terapia, sino cuando el ecosistema es capaz de conectar ciencia, diagnóstico y atención para que cada paciente acceda a la opción más adecuada en el momento oportuno”, indicó Biolchi.

Desde esa perspectiva, la compañía trabaja en colaboración con distintos actores del sistema de salud y promueve espacios de actualización e intercambio para la comunidad médica en diversas áreas terapéuticas. Estas instancias abarcan temas vinculados con la investigación, el diagnóstico, la innovación y los enfoques personalizados en la atención de las personas.

Como ejemplo de este trabajo, este año AstraZeneca lanzó en la Argentina el Breast Cancer Summit, un encuentro científico que reunió a más de 80 profesionales de la salud de distintas provincias. La jornada propició el intercambio con especialistas internacionales y el análisis de casos clínicos, con foco en los avances y desafíos de la investigación, el diagnóstico y la medicina personalizada en cáncer de mama.

“Nuestro compromiso es seguir acompañando la transformación de la atención oncológica, combinando ciencia, innovación y alianzas estratégicas para generar mejores oportunidades para todas las personas afectadas por esta enfermedad”, concluyó Biolchi.

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