El Salvador: detienen a hombre acusado de maltrato animal tras sostener a un perro por las patas desde un balcón

La PNC capturó a Héctor R. luego de que se difundiera un video en el que se lo ve sosteniendo a un perro suspendido desde un balcón. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de Héctor R., de 64 años, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a un hombre que sostenía a un perro por las patas desde el balcón de un apartamento. El detenido será remitido por un presunto caso de maltrato animal, según comunicó la institución.

Las imágenes circularon con rapidez y generaron reclamos de usuarios que exigieron la intervención de las autoridades. En el registro se observa al animal suspendido en el exterior del inmueble mientras aullaba, una situación que fue denunciada públicamente durante la tarde.

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De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, los agentes ubicaron y capturaron a Héctor R. tras conocer el contenido audiovisual. La institución señaló que el hombre será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal.

“No vamos a tolerar este tipo de acciones”, afirmó la PNC tras anunciar el procedimiento.

La institución policial comunicó que no tolerará acciones que vulneren a los animales. (Cortesía: PNC de El Salvador/Redes sociales)

La viralización de las imágenes llevó el caso al centro de la conversación en redes sociales. Varios usuarios compartieron el material y cuestionaron la conducta del hombre, mientras solicitaron sanciones por el trato al animal.

La difusión de denuncias a través de plataformas digitales se ha convertido en una vía frecuente para alertar sobre posibles episodios de violencia contra animales. En estos casos, las autoridades deben verificar la autenticidad del contenido, identificar a los involucrados y reunir elementos que permitan establecer si existió una infracción o un delito.

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Por su parte, la Alcaldía de San Salvador Centro informó que rescató al canino que presuntamente era víctima de maltrato animal.

El alcalde capitalino, Mario Durán, indicó por medio de redes sociales que un equipo municipal intervino junto a la PNC para poner al animal bajo resguardo.

“Ahora está a salvo y recibirá la atención que necesita”, afirmó Durán. El funcionario también agradeció a quienes realizaron la denuncia y sostuvo que la municipalidad no tolerará casos de maltrato animal en el distrito.“No vamos a tolerar el maltrato animal en San Salvador Centro”, señaló el alcalde.

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La Alcaldía de San Salvador Centro rescató a un perro luego de una denuncia difundida en redes sociales. El alcalde Mario Durán informó que el operativo contó con apoyo de la Policía Nacional Civil y aseguró que el animal recibirá atención. (Cortesía Mario Durán)

La Ley de Protección y Bienestar Animal contempla sanciones por maltrato

El caso vuelve a poner el foco sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, que establece obligaciones para quienes tienen animales bajo su cuidado y busca prevenir actos que les causen dolor, sufrimiento, lesiones o riesgo para su integridad.

La normativa contempla la protección de los animales frente a prácticas que puedan afectar su bienestar. Las denuncias por posibles actos de crueldad pueden derivar en procedimientos administrativos o judiciales, según la gravedad de los hechos y las disposiciones aplicables en cada caso.

La Ley de Protección y Bienestar Animal contempla sanciones administrativas y judiciales por actos de crueldad., (Imagen Ilustrada Infobae)

La tenencia responsable implica proporcionar alimento, atención veterinaria cuando sea necesaria, condiciones seguras de resguardo y un trato que evite daños físicos o situaciones de estrés.

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Entre las conductas consideradas maltrato figuran el abandono, la negligencia, las agresiones físicas, la explotación en peleas y cualquier acción u omisión que provoque sufrimiento a un animal.

Las autoridades reiteraron que no permitirá acciones que vulneren la protección de los animales.