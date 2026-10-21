In House

La cuenta compartida que permite gestionar la plata del hogar y obtener rendimientos

La nueva funcionalidad de Naranja X está pensada para parejas y familias que necesitan un pozo común para pagar facturas, organizar compras y administrar el dinero

Mano que sostiene un teléfono móvil con una aplicación de finanzas sobre un fondo a cuadros naranja y violeta
Naranja X lanza Cuenta compartida, una solución para organizar el dinero del hogar entre varias personas (Naranja X)
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Según un relevamiento elaborado por Focus Market para Naranja X sobre 3.850 casos en todo el país, más del 30% de las personas que conviven en pareja o familia atravesó algún tipo de fricción vinculada al manejo del dinero en gastos comunes. El estudio describe una “factura invisible”: un costo económico, social y emocional generado por la pérdida de tiempo, la falta de rendimiento del capital y las discusiones.

Esta desorganización trasciende lo financiero e impacta en la convivencia: casi tres de cada diez personas afirmaron haber tenido discusiones por dinero en el último año, mientras que un 34% prefiere no reclamar lo que le corresponde para evitar conflictos, asumiendo un costo de su propio bolsillo.

Aunque la restricción de ingresos explica casi la mitad de los desacuerdos, el 40% de las fricciones responde directamente a fallas de gestión, como olvidos, falta de transparencia en los aportes y la mezcla de cuentas personales con las colectivas.

A esto se suma un costo de oportunidad directo sobre los ingresos: siete de cada diez argentinos no ponen a rendir el dinero destinado a cubrir sus gastos fijos, pese a tratarse de compromisos previsibles. El 38% lo deja inmóvil en cuentas sin remuneración, un 22% lo transfiere por adelantado al administrador del hogar y un 10% lo mantiene en efectivo. Apenas tres de cada diez usan cuentas con rendimiento para el dinero común.

Naranja X lanzó la función Cuentas compartidas.

Una cuenta pensada para gestionar la plata en grupo

Un hallazgo de la última medición de Bienestar Financiero de Naranja X pone en evidencia una contradicción cotidiana: las personas cooperan económicamente todos los días, pero lo hacen usando productos digitales diseñados para uso individual.

Los números reflejan esa realidad: cinco de cada diez clientes dan ayudas económicas a personas cercanas o comparten gastos ocasionales con ellas. Al mismo tiempo, el 82% de los clientes vive con otras personas y, entre ellos, 7 de cada 10 usaron su celular para organizar los gastos del hogar. Incluso un 8% ahorró junto a un ser querido para un fin común.

Sin herramientas pensadas para resolver la cooperación, las personas recurren a parches informales: registros manuales, chats para coordinar pagos y transferencias cruzadas que hay que ir tachando mentalmente. El resultado es carga mental extra y complejidad agregada a una rutina de por sí estresante, marcada por el temor a que los ingresos no alcancen.

Para resolver este problema de raíz, Naranja X anunció el lanzamiento de Cuenta compartida, con la que se convierte en la primera entidad en la Argentina en ofrecer una solución nativa, colaborativa y remunerada dentro de una plataforma financiera. La herramienta permite a grupos de hasta diez personas administrar un pozo común asignándole un CBU/alias independiente de las cuentas personales de sus miembros, lo que posibilita colaborar sin perder la autonomía individual.

“Argentina tiene más de 16 millones de hogares, de los cuales tres de cada cuatro están integrados por más de una persona. Pensar en facilitarles la gestión compartida del dinero a todos ellos era inevitable. Por eso, creamos una cuenta donde todos ven, pagan, se organizan y hacen rendir la plata en el mismo lugar”, explicó Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X.

infografia

Funciones que ordenan el día a día

Entre los aspectos salientes de la nueva solución se destacan las transacciones comunes en un solo lugar, ya que los integrantes pueden realizar pagos de servicios, recargas y compras mediante código QR o transferencias utilizando directamente el saldo común. El dinero depositado en la Cuenta compartida genera, además, rendimientos diarios sobre el saldo acumulado en el pozo común.

La organización y el ahorro compartido se resuelven mediante “Frascos”, que permiten segmentar fondos dentro de la cuenta para reservar dinero destinado a metas grupales o gastos fijos futuros. La aplicación incorpora también un módulo de gestión de tareas, un sistema interno para asignar, monitorear y saldar responsabilidades cotidianas —como facturas por vencer o compras pendientes— que centraliza el seguimiento en tiempo real.

A esto se suma la transparencia: los movimientos dentro del fondo común o los frascos compartidos son visibles para todos, lo que agrega una capa de accountability permanente que acompaña distintos tipos de acuerdos económicos entre los integrantes.

“Compartir gastos es parte de la vida cotidiana: las cuentas de la casa, una escapada, el almuerzo del domingo. Pero la forma de resolverlo no cambió en años: alguien paga y se encarga de organizar a los demás, otros transfieren cuando se acuerdan o pueden y todos ponen una cuota alta de esfuerzo y tiempo; devolverles tiempo, de eso se trata”, cerró Minassian.

En la aplicación de Naranja X conviven la Cuenta Personal —en pesos y en dólares—, la Cuenta Negocio para quienes necesiten administrar las finanzas de sus proyectos por separado, y hasta tres Cuentas compartidas según los casos de uso que cada persona necesite. Todas funcionan de manera independiente, por lo que la plata de cada una nunca se mezcla con la del grupo, aunque el usuario las visualiza en un solo lugar dentro de la app. Esta funcionalidad ya está disponible de forma progresiva para los clientes.

Una mujer de perfil y un hombre con barba sentados frente a frente en un salón con mesas y otras personas de fondo
Más del 30% de las personas que conviven enfrenta fricciones por el manejo del dinero compartido (Naranja X)

Más del 30% de las personas que conviven enfrenta fricciones por el manejo del dinero compartido (Naranja X)

Una campaña que lleva el tema a la conversación cotidiana

Naranja X, junto a su agencia Isla Buenos Aires, presentó “Cuentas compartidas, cuentas claras”, la campaña que acompaña el lanzamiento del producto y que está protagonizada por Jimena Barón y Matías Palleiro, pareja en la vida real. La pieza parte de situaciones cotidianas —desde decidir quién paga una salida hasta organizar los gastos del mes— para mostrar, con humor y complicidad, cómo se puede ordenar el dinero cuando hay responsabilidades compartidas.

La funcionalidad de Cuenta compartida está disponible de forma progresiva para los clientes de Naranja X, compañía que tiene casi 10 millones de clientes en todo el país y que, con casi diez millones de usuarios mensuales, opera soluciones 100% digitales de cuentas gratis, tarjetas de crédito y débito, préstamos, ahorro, pagos, inversión y seguros.

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