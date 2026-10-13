Pampita compartió por primera vez una campaña publicitaria con su hija Anita

La búsqueda del tesoro es el punto de partida de la historia que protagonizan Pampita y Anita para la campaña (Naldo)

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Carolina Pampita Ardohain y su Anita comparten por primera vez una campaña publicitaria. La modelo y conductora es la protagonista del nuevo spot de Naldo por el Día de la Madre 2026, una pieza que propone una mirada sobre los regalos y pone el foco en aquello que sucede alrededor de ellos: el tiempo compartido en familia.

El comercial fue filmado en una casa de Nordelta y se encuentra al aire en televisión, radio, streaming y redes sociales hasta el 17 de octubre, en la previa del Día de la Madre, que este año se celebra el domingo 18.

La historia está contada desde la mirada de Anita. Cuando Pampita llega a su casa, encuentra sobre una mesa un dibujo hecho con crayón que tiene un mensaje: “¡Buscame!”.

“Uy, ¿qué es esto?”, se pregunta la conductora antes de comenzar un recorrido por la casa para encontrar a su hija. Las pistas aparecen en distintos rincones y la llevan de un lugar a otro mientras la creadora del juego permanece escondida y continúa preparando el último dibujo en su escritorio.

La búsqueda termina frente a una caja de regalo con un cartel que dice “Para mamá”. Allí aparece Anita y le grita: “¡Feliz día, ma!”. El encuentro termina en un abrazo y da paso a una de las escenas más descontracturadas del comercial: madre e hija cantando juntas con un micrófono y un parlante.

Es justamente en ese momento cuando aparece la frase que resume el concepto de la campaña. “El mejor regalo son los momentos con nuestros hijos”, dice Pampita a cámara. En tiempos en los que la inteligencia artificial gana terreno en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, la campaña elige ir en sentido contrario y apostar por lo simple: el juego, los crayones y los dibujos hechos a mano como forma de expresar el cariño.

“El mejor regalo son los momentos con nuestros hijos” es la frase que resume el mensaje de la campaña de Naldo protagonizada por Pampita y Anita (Naldo)

Una selección especial para el Día de la Madre

En el marco de una fecha especial, Naldo ofrece una selección especial de productos para regalar a mamá. Las opciones van desde belleza y cuidado personal hasta tecnología y productos para el hogar.

Los perfumes son una de las alternativas clásicas para sorprender en esta fecha. La propuesta reúne distintas opciones para elegir una fragancia según los gustos y preferencias de cada mamá.

Dentro de la categoría de cuidado personal, las planchitas para el pelo ofrecen una alternativa práctica para quienes buscan incorporar herramientas de styling a su rutina cotidiana.

La música también ocupa un lugar en la propuesta de regalos. Los parlantes permiten disfrutar de canciones, podcasts o armar momentos compartidos, como el karaoke que protagonizan Pampita y Anita en el comercial.

Para quienes buscan renovar un dispositivo de uso cotidiano, los celulares forman parte de la selección de Naldo. La categoría reúne distintas alternativas para comunicarse, trabajar, entretenerse y mantenerse conectado.

Los smartwatches combinan tecnología y practicidad en un dispositivo pensado para acompañar distintas actividades durante el día. Son una opción para quienes buscan sumar funciones digitales a su rutina.

En tanto, los auriculares son otra alternativa dentro de la propuesta tecnológica. Permiten escuchar música, podcasts o contenidos audiovisuales de manera individual y acompañan diferentes momentos de la jornada.

Para quienes disfrutan de la cocina, las freidoras de aire suman una opción práctica para preparar distintas comidas. La categoría completa la selección destinada al hogar.

Pampita llega a casa y encuentra una tierna sorpresa de su hija: una búsqueda del tesoro que la lleva al mejor regalo de todos.

Celebrar el tiempo compartido: el eje de campaña de Naldo para el Día de la Madre

La selección especial de productos está disponible hasta el 17 de octubre tanto en el sitio web de esta compañía como en sus más de 100 sucursales. La propuesta contempla hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas con CrediNaldo.

El Día de la Madre se celebra el domingo 18 de octubre y la campaña protagonizada por Pampita y Anita busca instalar una idea que atraviesa todo el comercial: el regalo puede ser una forma de expresar cariño, pero el verdadero valor está en el momento que se comparte.