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Veladero: 21 años de minería, empleo e inversión en San Juan

Desde 2005, generó US$13.600 millones para la Argentina, impulsó cientos de empresas proveedoras y sostiene miles de puestos de trabajo entre empleados directos y contratistas

Decenas de personas con cascos y chalecos naranjas observan una bandera celeste y blanca flameando en un mástil en un entorno montañoso
}El vínculo con las comunidades forma parte de los ejes de trabajo de Veladero, junto con el empleo, la formación profesional y el desarrollo de proveedores locales (Veladero)
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La minería ocupa un lugar relevante en la economía de San Juan, tanto por su capacidad exportadora como por el entramado de actividades que se desarrolla alrededor de las operaciones. En ese contexto, Veladero cumple 21 años de actividad con un impacto que se extiende más allá de la producción de oro, a través del empleo, la contratación de bienes y servicios, los aportes fiscales y el desarrollo de infraestructura.

Desde que comenzó a operar en 2005, la mina generó aproximadamente US$13.600 millones de valor para la Argentina. Según los datos de la compañía, de ese total, unos US$8.600 millones correspondieron a compras de bienes y servicios en el país, US$3.700 millones a impuestos y US$1.200 millones a salarios directos.

El empleo es otro de los indicadores de su actividad. Actualmente, la operación cuenta con 2.476 trabajadores entre personal directo y contratistas. El 90% es oriundo de San Juan y cerca del 30% proviene de Iglesia y Jáchal, los dos departamentos vecinos al yacimiento.

Vista desde la altura de varios edificios modulares alineados, estacionamientos con vehículos y caminos rodeados por montañas con nieve
La operación minera emplea a 2.476 personas entre personal directo y contratistas: el 90% de los trabajadores es sanjuanino (Veladero)

Una red de proveedores que acompaña el crecimiento de la actividad

A lo largo de estas dos décadas, la operación contribuyó a consolidar una cadena de valor integrada por empresas que brindan servicios y suministros para la minería de gran escala. En la actualidad, 343 empresas proveedoras de la región participan de la actividad de Veladero, con experiencia y capacidades desarrolladas para responder a las exigencias del sector.

La formación de recursos humanos también forma parte de este proceso. La articulación con universidades e instituciones educativas busca acercar a estudiantes y futuros profesionales a una industria que requiere conocimientos técnicos específicos y perfiles cada vez más especializados.

En paralelo, la participación femenina en la actividad minera muestra avances. Actualmente, las mujeres representan el 16,5% de los colaboradores de Veladero. Además, desde 2022, el programa de formación de operadoras de camión capacitó a 196 mujeres para desempeñarse en puestos operativos.

Estas iniciativas se inscriben en un escenario en el que la disponibilidad de trabajadores calificados y el desarrollo de capacidades locales resultan relevantes para sostener las operaciones y ampliar las oportunidades laborales vinculadas con la minería.

Un grupo numeroso de personas posa de pie frente a un edificio con carteles de Veladero, Barrick y Shandong Gold
Veladero desarrolla iniciativas junto a las comunidades de Iglesia y Jáchal, los dos departamentos sanjuaninos vecinos a la operación (Veladero)

Los aportes a la provincia y las obras de infraestructura

El impacto económico de Veladero también se refleja en los recursos destinados a San Juan y en las inversiones asociadas con el desarrollo de infraestructura. De acuerdo con la información de la compañía, los aportes realizados a través del fideicomiso con la provincia superaron los US$51 millones, destinados a acompañar iniciativas de desarrollo e infraestructura.

La operación también realizó contribuciones para financiar obras vinculadas con el sistema eléctrico provincial, entre ellas la interconexión Mendoza–San Juan y la línea Nueva San Juan–Rodeo. Estas conexiones contribuyeron a fortalecer la infraestructura energética y a ampliar la capacidad disponible para acompañar nuevos proyectos productivos y mineros.

Junto con las inversiones, la relación con las comunidades cercanas constituye otro de los ejes de trabajo. En Iglesia y Jáchal funcionan mecanismos de participación como los monitoreos ambientales participativos y nueve Comités de Desarrollo Comunitario, espacios de articulación orientados a identificar prioridades locales y trabajar sobre iniciativas de interés para la población.

Un hombre y una mujer con cascos blancos y chaquetas de seguridad miden la calidad del agua con un sensor en un arroyo
Los monitoreos ambientales participativos promueven la participación de las comunidades en instancias de seguimiento ambiental vinculadas con la actividad minera (Veladero)

Una nueva etapa de inversión para Veladero

El aniversario número 21 encuentra a la operación con nuevos proyectos en desarrollo. En 2025, Veladero presentó ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) una iniciativa para ampliar las fases 8 y 9 de su sistema de lixiviación. El proyecto contempla una inversión aproximada de US$400 millones y recibió la aprobación en marzo de 2026.

La ampliación apunta a incrementar la capacidad productiva de la operación y dar continuidad a su actividad. Al mismo tiempo, supone una oportunidad para aprovechar los recursos humanos, los proveedores y la infraestructura que se consolidaron en San Juan durante más de dos décadas de explotación minera.

En ese escenario, la evolución de Veladero está vinculada tanto con las inversiones necesarias para sostener la producción como con la capacidad de mantener una red de trabajadores y empresas locales que participan de la actividad.

A 21 años de su puesta en marcha, Veladero mantiene un papel relevante en la economía minera argentina, con efectos que se expresan en el empleo, las compras a proveedores, los aportes fiscales y la infraestructura de San Juan. La continuidad de sus operaciones y los proyectos de expansión plantean nuevos desafíos para una actividad cuyo impacto también se mide en las capacidades que logra desarrollar en su entorno.

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