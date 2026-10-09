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Ampliaron la red automática de peajes: cuáles son las nuevas rutas incorporadas

Desde el 7 de octubre, los usuarios de TelePASE pueden utilizar el sistema en nuevas concesiones y estaciones de distintas provincias

Una autopista de varios carriles con automóviles y camiones que se aproximan a una estación de peaje en una zona rural
Nueve concesiones se sumaron al sistema con estaciones ubicadas en distintas rutas nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sistema TelePASE amplió su red de cobertura con la incorporación de nuevas concesiones y estaciones de peaje en rutas nacionales de distintas provincias. La medida comenzó a regir el 7 de octubre de 2026 y modifica el alcance del servicio contratado por los usuarios.

La ampliación comprende las etapas II, correspondiente al denominado Arco Portuario, y III de la expansión de la Red TelePASE. La incorporación se realizó a partir de disposiciones de la Secretaría de Transporte y de las adhesiones presentadas por las empresas concesionarias.

En total, son nueve nuevas concesiones que se suman a la red, con estaciones ubicadas sobre rutas nacionales como la RN 9, RN 12, RN 16, RN 19, RN 33, RN 34 y RN 7, entre otras.

Cuáles son las nuevas rutas y estaciones incorporadas al TelePASE

Entre las empresas que se incorporaron se encuentra Arco Portuario S.A.U., que suma la RN 9, con la estación de peaje Lagos, además de tramos de las rutas nacionales 33 y A-008.

También se incorporó Covicen S.A., con las estaciones de peaje Carcarañá y James Craik sobre la RN 9; Franck, sobre la RN 19; y San Vicente, en la RN 34.

Por su parte, Autovía al Norte S.A.U. incorporó las estaciones de peaje Ceres y Fernández, ambas ubicadas sobre la RN 34.

La expansión alcanza además a Autovía del NOA S.A., que suma las estaciones La Florida y Molle Yaco sobre la RN 9; Cabeza de Buey, en la RN 34; y distintos tramos de las rutas nacionales 66, 1V66 y A-016.

Otra de las nuevas concesionarias es Corredor Litoral S.A., con la estación Riachuelo sobre la RN 12 y las estaciones Puente General Belgrano y Makallé sobre la RN 16.

A esta lista se agregan Camino Selva S.A., con estaciones sobre las rutas nacionales 12 y 105; Caminos del Aconcagua S.A., con la estación La Paz sobre la RN 7; Mesopotámico S.A., que incorpora tramos de las rutas nacionales 12 y 18; y Vías del Paraná Medio S.A., sobre la RN 11.

Una autopista con automóviles y camiones atraviesa un área rural con vegetación y cabinas de peaje al fondo bajo un cielo azul
Las nuevas estaciones están distribuidas en rutas nacionales de distintas provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia para quienes ya tienen TelePASE

La incorporación de estas concesiones supone una ampliación de la Red TelePASE y, de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, una actualización del alcance del servicio contratado.

En la práctica, quienes ya cuentan con TelePASE podrán utilizar el sistema en los nuevos corredores y estaciones que forman parte de esta ampliación, sin necesidad de realizar una nueva adhesión específica a cada concesión.

La medida se aplica desde el 7 de octubre de 2026 y alcanza a los usuarios que mantienen activo el servicio bajo los términos y condiciones correspondientes a la Red TelePASE.

Cómo rechazar la ampliación de la red

Los usuarios que no quieran aceptar la incorporación de las nuevas concesiones tienen la posibilidad de solicitar la baja del servicio.

El trámite debe realizarse a través del portal de Autogestión de TelePASE. La baja no se limita a las nuevas rutas incorporadas, sino que implica dejar de utilizar el servicio en toda la Red TelePASE.

Además, existe un plazo específico para manifestar el rechazo. Según el aviso, si dentro de los 10 días corridos contados desde el primer día de publicación no se recibe una manifestación expresa en contrario, se considerará que el usuario acepta la incorporación de las nuevas concesiones a la red.

De esta manera, la ampliación queda incorporada al servicio bajo los términos y condiciones vigentes, mientras que quienes no estén de acuerdo deben realizar expresamente el trámite de baja dentro del plazo establecido.

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