Cuáles son las carreras jurídicas que hoy pueden cursarse con modalidad flexible y a distancia

La Universidad FASTA suma alternativas innovadoras para la formación en ciencias jurídicas y sociales (UFASTA)

La expansión de la educación online genera nuevas oportunidades para acceder a la formación universitaria. En los últimos años, el avance tecnológico permitió que personas de diferentes regiones puedan iniciar o continuar sus estudios superiores sin que la distancia o los horarios sean un obstáculo.

En este marco, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA desarrolló una propuesta académica que utiliza plataformas digitales, combinando clases sincrónicas y asincrónicas. Este formato busca ofrecer flexibilidad y calidad, permitiendo que cada estudiante adapte la cursada a sus necesidades y tiempos personales.

La oferta abarca carreras de pregrado, grado, ciclos complementarios, posgrados y diplomaturas, con planes diseñados para responder a los desafíos actuales del campo jurídico y social.

Opciones de pregrado vinculadas al sector inmobiliario y la seguridad

Entre las alternativas de pregrado, la facultad presenta la Tecnicatura en Martillero y Corredor Público e Inmobiliario. Esta carrera tiene una duración de dos años y medio y apunta a la formación en la gestión de operaciones inmobiliarias y comerciales. El plan de estudios incluye contenidos sobre tasaciones, subastas, remates y comercialización de bienes, con un enfoque en el marco legal aplicable al sector.

Otra propuesta es la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Ciudadana, también de dos años y medio de duración. La formación está orientada a la gestión y prevención de la seguridad, lo cual les brinda a los alumnos una visión integral y diversar herramientas para el análisis de conflictos sociales, la prevención del delito y el diseño de políticas públicas.

La formación jurídica online facilita el acceso a carreras universitarias en todo el país (UFASTA)

Ciclos complementarios para ampliar competencias profesionales

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA ofrece tres ciclos complementarios destinados a personas con título superior que buscan completar su formación universitaria y acceder a una licenciatura.

Por un lado, la Licenciatura en Seguridad Ciudadana extiende la formación en prevención, gestión y diseño de políticas públicas. El plan permite analizar problemáticas sociales complejas y desarrollar estrategias de intervención con una mirada interdisciplinaria.

Para quienes ejercen en el ámbito del real estate, la Licenciatura en Corretaje Inmobiliario propone dos años de estudios enfocados en la gestión, comercialización y valuación de bienes, así como en el marco jurídico vigente. El programa apunta a fortalecer las capacidades para desenvolverse en un mercado en evolución constante.

En tanto, la Licenciatura en Archivología completa la oferta de ciclos complementarios. A lo largo de dos años, la formación aborda la organización, conservación y gestión de archivos y documentos, sumando herramientas para la administración de información y la preservación del patrimonio documental. El plan integra metodologías tradicionales con nuevas tecnologías.

Carreras de grado con foco en Derecho

Dentro de la formación de grado, la facultad destaca la carrera de Abogacía, con una duración de cinco años. El plan de estudios abarca diversas ramas del Derecho y brinda una formación integral, con énfasis en el desarrollo de criterio crítico y compromiso ético.

Los graduados están preparados para ejercer la profesión y afrontar los desafíos actuales y futuros del ámbito social y legal. Este programa registra una alta cantidad de inscripciones en la Universidad FASTA, lo que evidencia el interés por una disciplina clave en la defensa de las personas y el funcionamiento de las instituciones.

Propuestas de posgrado y diplomaturas en áreas emergentes

La facultad propone la Especialización en Cibercriminalidad y Delitos Informáticos para quienes ya poseen un título universitario de grado. Esta formación, de un año de duración, se orienta a abordar los desafíos legales y tecnológicos que surgen en los entornos digitales.

El plan incluye contenidos sobre evidencia, informática forense, protección de datos personales y ciberseguridad. Quienes completan la especialización adquieren herramientas para intervenir en un campo profesional en expansión.

La oferta se complementa con la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas. Este trayecto está diseñado para profesionales interesados en profundizar sus conocimientos sobre la protección jurídica de los activos intangibles. Incluye temas de derechos de autor y marcas, regulación de industrias creativas y desafíos legales de la transformación digital.

Flexibilidad y acceso en la formación superior

La propuesta online de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA responde a la demanda creciente de flexibilidad y actualización permanente en el campo académico. La combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas permite una experiencia educativa adaptada a distintas necesidades, sin resignar la calidad ni los contenidos fundamentales para el desempeño profesional.

A través de su oferta de tecnicaturas, licenciaturas, carreras de grado, especializaciones y diplomaturas, la institución acerca alternativas para quienes buscan desarrollarse en el ámbito jurídico, la seguridad, el sector inmobiliario y las industrias creativas.