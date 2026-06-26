Por qué la excelencia en el ambiente laboral es clave para avanzar en el desarrollo biotecnológico

Matías Lopresto, Rafael Jurado y Daniel Bianchi lideran Biofilm con una visión centrada en las personas y la excelencia (Biofilm)

La biotecnología aplicada al campo argentino atravesó grandes transformaciones en los últimos años. En ese escenario, Biofilm nació en 2016 con el objetivo de acercar soluciones biotecnológicas al sector agropecuario.

Sus fundadores, Matías Lopresto y Rafael Jurado, se propusieron impulsar el uso de insumos biológicos en la agricultura, convencidos de que serían herramientas clave para el futuro productivo del país.

El proyecto inicial cobró impulso cuando, al poco tiempo, Daniel Bianchi se sumó como socio. Esta incorporación resultó relevante para fortalecer la estrategia comercial y para conformar una estructura que permitió ampliar el alcance de la compañía.

La distinción de Great Place to Work refuerza el compromiso de Biofilm con el crecimiento profesional de su personal (Biofilm)

Un origen ligado a la innovación

Biofilm en su inicio se enfocó en el desarrollo de biológicos y adyuvantes, elementos que acompañan al productor en distintas etapas del cultivo.

Con el paso del tiempo, la empresa diversificó su propuesta y actualmente trabaja sobre cuatro líneas principales: tratamientos de semillas y biológicos, adyuvantes, nutrición y bioestimulantes. Esta evolución se refleja en la búsqueda constante de innovación y en la adaptación a las demandas del sector agropecuario, que enfrenta desafíos permanentes y requiere respuestas ágiles.

Biofilm promueve un entorno laboral reconocido por su excelencia, según la certificación Great Place to Work (Biofilm)

Expansión y presencia en las regiones clave

Hoy, la empresa mantiene una presencia activa en las principales zonas productivas de la Argentina. Su expansión se apoya en una red de referentes técnicos, distribuidores y productores, así como en un equipo integrado por más de 35 colaboradores. Este grupo se involucra en el desarrollo y en la mejora continua de soluciones para el agro, con un enfoque en la excelencia y en la calidad del servicio.

Como parte de este crecimiento, la compañía realizó una inversión significativa para construir una planta modelo en Lobos, provincia de Buenos Aires. La obra fue financiada íntegramente con capitales nacionales y comprende 4.800 m2 cubiertos dentro de un predio de 8 hectáreas, con una capacidad instalada de 7 millones de litros de formulaciones líquidas y 70.000 toneladas de fertilizantes microgranulados. Este desarrollo industrial permite fortalecer la disponibilidad de productos y acompañar la demanda de los productores en todo el país.

Proyección y visión de futuro

De cara a los próximos años, Biofilm proyecta continuar con su plan de expansión. Entre los objetivos destacados, informó que figura la ampliación de la planta hasta alcanzar los 11.000 m2, así como la creación de un invernadero y un centro de investigación y laboratorio orientado al desarrollo de nuevas tecnologías biológicas.

Según datos de la compañía, esto será posible gracias a una inversión de 7 millones de dólares, con un horizonte de desarrollo de tres años. La apuesta por la innovación y la investigación científica constituye, así, uno de los pilares estratégicos del crecimiento de la compañía, para ofrecer herramientas cada vez más eficientes al sector.

La empresa sostiene una visión de largo plazo, basada en el desarrollo sustentable y en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. Con una base sólida en la biotecnología aplicada, encara el desafío de seguir evolucionando junto al productor rural, aportando soluciones concretas para la producción agrícola.

Biofilm integra la participación activa de sus colaboradores como motor para la investigación aplicada (Biofilm)

Cultura de equipo y reconocimiento

El crecimiento de la compañía también se refleja en su cultura organizacional. Recientemente, Biofilm obtuvo la certificación Great Place to Work, un reconocimiento que destaca el ambiente laboral y el compromiso interno. Este logro adquiere relevancia porque surge de la percepción del propio equipo, que valora la participación, el desarrollo profesional y el sentido de pertenencia.

La empresa afirma que su proyección está directamente vinculada a las personas que la integran. Un equipo consolidado y en expansión, que apuesta por la innovación como motor de desarrollo. La mirada estratégica y el trabajo coordinado permiten sostener el crecimiento y afianzar el vínculo con el productor agropecuario.

Compromiso con el desarrollo regional

El papel de Biofilm en el sector se apoya en la cercanía con las necesidades del campo argentino. La ubicación de la planta en Lobos representa una apuesta al desarrollo regional y a la generación de empleo local.

El trabajo en red con técnicos y distribuidores permite brindar un servicio ágil y personalizado, fundamental para acompañar a los productores en los desafíos diarios. Con una trayectoria marcada por la innovación y el compromiso, la compañía refuerza su presencia en el mercado nacional y proyecta nuevos avances en biotecnología aplicada al agro.

Para conocer más información sobre Biofilm, hacer clic acá.