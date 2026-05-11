San Juan: soluciones financieras que impulsan la minería nacional

Banco San Juan y la Unidad Minera de Grupo Petersen tuvieron presencia activa en la Expo Internacional San Juan Minera 2026 (Grupo Petersen)

La Expo Internacional San Juan Minera 2026 convirtió nuevamente a la provincia en el epicentro de este sector. El Estadio del Bicentenario fue sede del encuentro más importante de la industria y reunió a sus principales actores entre el 6 y el 8 de mayo.

La exposición ofreció un espacio de intercambio y generación de oportunidades para gobiernos provinciales, empresas, proveedores, instituciones y comunidades. La presencia de actores clave permitió el acercamiento entre distintos protagonistas de una de las actividades productivas con mayor dinamismo en la economía nacional.

Durante tres jornadas, representantes de Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen participaron activamente en la cumbre con una propuesta de alto impacto y soluciones financieras integrales para todo el ecosistema minero.

Un espacio para conexiones estratégicas

Entre otros objetivos, el evento sirvió para reforzar el vínculo entre la industria y los mercados de capitales internacionales. De esta manera, se reflejó la proyección global de la provincia cuyana como destino de inversiones en el sector.

En esa línea, Banco San Juan y la Unidad Minera de Grupo Petersen desplegaron un stand de 100 m2 totalmente equipado, con un equipo de oficiales de negocios especializados, donde recibieron a empresas y referentes del sector, participando de los espacios de networking y charlas previstas en la agenda oficial.

“La Expo Internacional San Juan Minera representa el espacio ideal donde confluyen los principales actores de la actividad. Es una oportunidad única para fortalecer vínculos con líderes nacionales e internacionales, detectar nuevas oportunidades de negocio y conocer las tendencias que marcarán el futuro de la minería. Como banco regional, queremos estar presentes acompañando a quienes invierten, producen y generan desarrollo en San Juan y en la Argentina”, expresó Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen.

En estos encuentros se analizaron los desafíos y oportunidades que enfrenta la minería en la Argentina. Se trataron temas como la innovación tecnológica, la integración de proveedores locales y el acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Además, la exposición sirvió como plataforma para identificar tendencias que podrán impactar en el desarrollo futuro de la actividad.

Silvina Bellantig, de Grupo Petersen; Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan y Alberto Rositano, de Banco San Juan (Grupo Petersen)

Soluciones financieras para el ecosistema minero

Con foco en el desarrollo productivo regional, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen junto a Banco San Juan presentó su propuesta de servicios adaptados a los distintos actores de la cadena de valor.

Se presentaron herramientas como:

Financiamiento para empresas y PyMES proveedoras

Leasing de equipos y maquinaria

Servicios de comercio exterior

Estructuración de operaciones vinculadas al mercado de capitales

“Ofrecemos soluciones financieras diseñadas para cada actor del ecosistema minero, entendiendo las particularidades y necesidades de cada segmento de la actividad. Contamos con líneas y herramientas que se adaptan a empresas, proveedores, contratistas y pymes vinculadas al sector, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la minería local y argentina”, señaló Alberto Rositano, gerente corporativo de Minería de Banco San Juan.

Este enfoque se apoya en la experiencia de Banco San Juan como entidad de referencia en la provincia y en la minería. Mantiene una trayectoria de trabajo junto a empresas, cámaras, gobiernos y comunidades, aportando soluciones para el crecimiento económico de la región.

En sintonía con la apertura de la provincia al mercado internacional, el banco y la unidad minera acompañaron la ceremonia de apertura de mercados del TMX Group (Bolsa de Toronto), un hecho sin precedentes para la provincia y para la minería argentina. Este evento consolida el posicionamiento de San Juan en el escenario global de inversiones y fortalece su vinculación con los principales mercados financieros

La Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen acompañó el evento de apertura de mercados del TMX Group en el marco de la exposición minera internacional (Grupo Petersen)

Iniciativa educativa para jóvenes de la región

Durante la expo, la Fundación Banco San Juan organizó una actividad educativa dirigida a estudiantes del último año de escuelas secundarias ubicadas en comunidades cercanas a proyectos mineros.

El objetivo de la iniciativa fue acercar a los jóvenes al conocimiento sobre el sector, promover el aprendizaje y fomentar el diálogo sobre las oportunidades que ofrece la minería para el desarrollo local.

Los estudiantes visitaron el stand del banco, así como los de empresas y proveedores mineros de la región. Participaron de charlas y presentaciones orientadas a conocer de cerca la actividad, sus desafíos y su impacto en la economía provincial.

Un balance de integración y desarrollo

La Expo Internacional San Juan Minera 2026 reforzó la articulación entre la industria, el financiamiento y las comunidades. En este marco, la unidad minera reafirmó su rol como facilitadora de oportunidades y promotora del desarrollo productivo.

“Estos encuentros nos permiten dialogar directamente con todos los protagonistas de la industria: empresas mineras, proveedores, instituciones, gobiernos y comunidades que forman parte del ecosistema. Creemos que ese intercambio es fundamental para seguir generando propuestas que acompañen el crecimiento sostenible de una actividad estratégica para el país”, afirmó Rositano.

“Desde Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen trabajamos para ser el aliado estratégico del sector minero, acompañando el crecimiento de una minería de clase mundial con identidad local. Nuestro compromiso es integrar soluciones financieras que impulsen el desarrollo de toda la cadena de valor y potencien el crecimiento regional”, concluyó Bellantig.

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