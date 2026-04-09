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Talento digital: lanzan un programa gratuito para formarse en tecnología

Jóvenes de todo el país pueden acceder a capacitaciones online en áreas de programación, inteligencia artificial y desarrollo web. Cuáles son las opciones y cómo inscribirse

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Inhouse Personal digitalers
La décima edición de digitalers ofrece 15 experiencias formativas en áreas tecnológicas con alta demanda laboral (Personal)

El acceso a la formación en tecnología se consolidó como uno de los principales motores de desarrollo para quienes buscan insertarse o crecer en el mercado laboral actual. Frente a una demanda constante de perfiles especializados en el ámbito digital, surgen iniciativas que acercan herramientas concretas para potenciar la empleabilidad y acompañar la transformación de los jóvenes en todo el país.

En este marco, la décima edición del programa de becas digitalers se presenta como una alternativa formativa gratuita, orientada a quienes desean adquirir conocimientos en programación, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. La propuesta, impulsada por Personal, busca acercar a mayores de 18 años la posibilidad de capacitarse en áreas clave del ecosistema tecnológico, sin necesidad de contar con experiencia previa. El único requisito es el interés genuino por aprender y la voluntad de comprometerse con una experiencia educativa intensiva y transformadora.

Una propuesta integral avalada por referentes de la industria

La nueva convocatoria de digitalers amplía su alcance con 15 experiencias formativas diseñadas para responder a las necesidades actuales del sector IT. El programa abarca disciplinas como desarrollo web, marketing digital, análisis de datos, testing, diseño UX/UI y tecnologías emergentes, todas avaladas por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). Esta validación asegura que los contenidos estén alineados con las tendencias y exigencias del mercado, lo que incrementa el valor del aprendizaje para los participantes.

Inhouse Personal digitalers
Las capacitaciones se desarrollan en modalidad online con clases en vivo y acompañamiento de especialistas (Personal)

Cada experiencia tiene una duración de entre cuatro y seis meses, según el itinerario elegido, y se dicta en modalidad online. El formato intensivo incluye dos clases en vivo por semana, de tres horas cada una, lo que demanda una dedicación mínima de seis horas semanales. A diferencia de otras opciones basadas únicamente en clases grabadas, digitalers combina la formación técnica con práctica aplicada en tiempo real y acompañamiento de especialistas del sector.

Además, suma instancias de desarrollo profesional enfocadas en la empleabilidad, como talleres para la elaboración de currículum, entrenamiento para entrevistas laborales y optimización de perfiles digitales.

El proceso de aprendizaje no se reduce a la adquisición de conocimientos técnicos. La propuesta fomenta espacios de intercambio y comunidad que favorecen la interacción entre los participantes y referentes del mundo digital. Esta red de apoyo resulta clave para el crecimiento personal y profesional de quienes buscan dar sus primeros pasos en el sector.

Un recorrido de diez años que potencian la inclusión digital

A lo largo de la última década, digitalers logró formar a miles de jóvenes de distintas regiones, consolidándose como un referente en el desarrollo de talento digital en la Argentina. Desde su lanzamiento, el programa ya realizó 170 cursos y alcanzó más de 4.600 egresados, con un total de 21.500 horas de capacitación dictadas. Estas cifras reflejan el compromiso sostenido de la compañía de telecomunicaciones con la inclusión educativa y la promoción de oportunidades en la industria tecnológica.

Inhouse Personal digitalers
La iniciativa busca impulsar la empleabilidad y el desarrollo de talento joven en todo el país (Personal)

Quienes completan alguno de los cursos acceden a un certificado avalado por Personal y Educación IT, el socio académico de la iniciativa. Este reconocimiento suma valor al perfil de los egresados y facilita su inserción en un mercado laboral en constante evolución. La experiencia se complementa con la posibilidad de participar en una comunidad activa y diversa, donde cada integrante puede compartir inquietudes, logros y desafíos con otros jóvenes y profesionales del sector.

“La apuesta por la formación digital se refleja en programas como digitalers, que ofrecen oportunidades concretas para quienes desean aprender, reconvertirse o explorar nuevos horizontes en el mundo tecnológico. La tecnología cobra sentido cuando está al servicio de las personas y genera posibilidades reales de desarrollo”, explicaron desde la compañía.

Las becas ofrecidas a través del programa son totalmente gratuitas y los cupos disponibles son limitados. Para participar, es necesario completar un proceso de postulación online a través del sitio web oficial. La convocatoria permanece abierta hasta el 17 de abril, y la inscripción puede realizarse desde cualquier punto del país.

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