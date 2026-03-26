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Mochilas, loncheras y accesorios: opciones versátiles y funcionales para acompañar cada momento del día

Con diseños coloridos, materiales resistentes y compartimentos bien distribuidos, la línea Back to School de XTREM by Samsonite está pensada para estudiantes que alternan clases, actividades deportivas y salidas con amigos

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La colección presenta mochilas con diseños urbanos, materiales resistentes y compartimentos funcionales pensados para acompañar el ritmo diario de los estudiantes

El inicio de un nuevo ciclo lectivo representa una oportunidad para renovar energías y prepararse para los desafíos que vienen. Entre la elección de útiles escolares y la planificación de horarios, encontrar una mochila cómoda, resistente y con diseño se convierte en una de las prioridades para quienes encaran el año con ganas de disfrutar cada momento.

Las mochilas y accesorios Xtrem by Samsonite aparecen entre las opciones más buscadas por quienes combinan practicidad y estilo en su día a día. La marca presenta alternativas pensadas especialmente para quienes desean destacarse, sentirse cómodos y resolver las demandas cotidianas con soluciones a medida.

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Mochilas con compartimentos amplios y materiales resistentes, pensadas para acompañar jornadas que combinan clases, deporte y salidas (Gastón Taylor)

Un regreso a clases con soluciones para cada día

Llegar al aula, salir a entrenar, organizar una juntada con amigos o disfrutar de un recreo al aire libre: cada jornada es diferente y exige elementos versátiles, cómodos y resistentes. Xtrem presenta una línea completa de mochilas, loncheras, bolsos y cartucheras que acompañan cualquier plan, con el plus de materiales de alta calidad bajo el respaldo innovador, tecnológico, y el uso de materiales de primera calidad que grupo Samsonite ofrece hace décadas.

El diseño de cada artículo está pensado para proteger notebooks, auriculares, celulares, cuadernos y todos esos elementos personales que acompañan desde la mañana hasta la noche. Los detalles de color y los estampados originales marcan la diferencia, en la búsqueda de personalidad y estilo propio. Así, llevar los útiles, el almuerzo, los snackso los dispositivos tecnológicos resulta más sencillo y seguro.

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Variedad de formatos y tamaños en mochilas que se adaptan a distintos ritmos y necesidades del día a día escolar (Gastón Taylor)

Bajo una mirada urbana y descontracturada Back to School de Xtrem propone: loncheras, bolsos weekend, sporty bags, maxi bolsos, mochilas con ruedas para los mas chicos, necessaires, cartucheras y mochilas de varios tamaños y formatos.

Hay opciones grandes y compactas, para quienes transportan muchos objetos o prefieren formatos livianos. De esta manera, cada modelo responde a las rutinas largas y cambiantes, desde la primera materia hasta el último encuentro del día.

Opciones y detalles para cada estilo de vida

Para este año, Xtrem preparó mochilas diseñadas para diferentes preferencias y necesidades. Entre los modelos urbanos y funcionales se destacan Atomik 6XT, Bolt 6XT, Break 6XT y Brighton 6XT, que combinan compartimentos inteligentes y una estética moderna. Para quienes priorizan mayor capacidad y resistencia, las alternativas Bronx 2.0 6XT, Brooklyn 6XT, Cleveland 6XT y Colorado 6XT ofrecen espacio extra y materiales reforzados.

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Diseños coloridos y estampas originales definen una colección que apuesta por la identidad y el estilo personal (Gastón Taylor)

También figuran opciones como Kinder 6XT, Kira 6XT y Maverick 6XT, pensadas para quienes buscan comodidad sin resignar capacidad. Cada una suma detalles únicos, como cierres resistentes, tiradores ergonómicos y bolsillos secretos para organizar mejor las pertenencias.

El equipo se completa con loncheras y cartucheras en versiones que combinan con las mochilas. Los precios acompañan esta diversidad de alternativas: las loncheras rondan los $39.990, las cartucheras tienen valores entre $22.990 y $24.890, y las mochilas van desde $47.990 hasta $169.990. Así, cada familia puede encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

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Modelos con bolsillos estratégicos y espacios organizados que permiten llevar útiles, dispositivos y objetos personales con comodidad (Gastón Taylor)

A estas opciones se suman los bolsos weekend, sporty bags y maxi bolsos, pensados para actividades extracurriculares, viajes cortos o salidas espontáneas. Estos artículos amplían el abanico de posibilidades para quienes buscan una solución integral y versátil.

Diseño, calidad y personalidad en cada elección

El espíritu que recorre toda la colección se refleja en la autenticidad, la libertad y la energía. Las mochilas Xtrem están preparadas para soportar jornadas intensas y acompañar todos los planes, sin importar cómo termine el día. Los compartimentos reforzados y los materiales resistentes garantizan que lo importante viaje seguro desde la primera materia hasta la última juntada.

“Buscamos acompañar los desafíos del ciclo lectivo y aportar soluciones que combinan seguridad, comodidad y un sello propio en cada mochila, lonchera o bolso”, explicaron desde la compañía sobre esta propuesta que se apoya en valores como la creatividad, la inclusión y la búsqueda de nuevas experiencias.

Para conocer toda la línea Xtrem, hacer clic acá.

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