El ranking de mejores lugares para trabajar incluyó a una compañía de la actividad portuaria argentina

El reconocimiento destacó el clima laboral, la confianza entre equipos y el orgullo de pertenencia dentro de la organización (TRP)

En sectores vinculados al comercio internacional, el capital humano suele convertirse en un factor determinante para sostener operaciones complejas y de alta exigencia. La coordinación entre equipos, la confianza interna y el compromiso profesional suelen marcar la diferencia en actividades donde la logística y la eficiencia resultan esenciales.

Precisamente en ese escenario se inscribió el reconocimiento obtenido por Terminales Río de la Plata / DP World (TRP), una de las compañías clave de la actividad portuaria argentina. La firma fue distinguida como una de las que integraron el Ranking 2026 de Best Workplaces en la Argentina, elaborado por la consultora especializada Great Place to Work.

La entidad logró ubicarse en el puesto número 19 dentro de la categoría de organizaciones que cuentan con entre 251 y 1.000 colaboradores. En esta edición participaron más de 300 empresas de distintos sectores de la economía. Sin embargo, solo 25 lograron ingresar a esta categoría del ranking.

De acuerdo con la metodología del estudio, la evaluación se basó principalmente en la opinión directa de los colaboradores, quienes analizaron aspectos como credibilidad, respeto, camaradería y confianza dentro de sus lugares de trabajo.

La terminal opera contenedores y cruceros en el Puerto de Buenos Aires y cumple un rol clave en el comercio exterior argentino (Terminales Río de la Plata)

Un logro relevante dentro de la industria portuaria

El reconocimiento destacó a aquellas compañías que lograron construir entornos laborales sólidos, donde la cultura organizacional promueve el desarrollo profesional y el trabajo colaborativo. En el caso de Terminales Río de la Plata, el reconocimiento adquirió una relevancia particular debido a las características del sector en el que desarrolla su actividad.

La empresa opera en un entorno operativo complejo y altamente dinámico, donde conviven equipos con perfiles profesionales, trayectorias formativas y generaciones diversas. En ese marco, consolidar una cultura basada en confianza interna, sentido de equipo y compromiso compartido representó un desafío permanente.

“Formar parte de las 25 mejores empresas para trabajar en Argentina fue el resultado del compromiso de todas las áreas de la compañía y del trabajo colaborativo que define nuestra manera de hacer las cosas”, expresó Gustavo Figuerola, CEO de la organización.

El rol de la terminal en el comercio exterior argentino

Terminales Río de la Plata cumple además una función estratégica dentro del sistema logístico del país. Como operador de una de las principales terminales del Puerto de Buenos Aires, la empresa participa activamente en el movimiento de mercaderías que conectan a la Argentina con distintos mercados internacionales.

Para garantizar estas operaciones, combina infraestructura portuaria, innovación tecnológica y equipos altamente especializados. “En nuestro negocio, el compromiso de los equipos y el clima de trabajo tienen un impacto directo en la calidad del servicio que brindamos”, señaló Francisco Morandini, SR Director Commercial de TRP / DP World.

Según explicó el ejecutivo, cuando las personas trabajan con confianza en la organización y con orgullo de pertenecer, la coordinación entre áreas mejora y se elevan los estándares de servicio.

La actividad portuaria exige altos niveles de coordinación, seguridad y eficiencia operativa (Terminales Río de la Plata)

Cultura organizacional y desarrollo del talento

Asimismo, la compañía destacó la importancia de generar espacios donde los profesionales puedan desarrollarse dentro de una actividad estratégica para la economía. En un escenario donde muchos jóvenes priorizan organizaciones con propósito, aprendizaje constante y desafíos profesionales, la empresa buscó consolidar un entorno atractivo para el crecimiento laboral.

“La actividad portuaria exige altos niveles de coordinación, seguridad y eficiencia operativa”, sostuvo Fernando de Vera, VP Operations de TRP / DP World. Según explicó el ejecutivo, contar con equipos comprometidos permitió sostener operaciones confiables y acompañar el crecimiento del comercio exterior argentino.

Una cultura laboral orientada al futuro

Desde Terminales Río de la Plata señalaron que el reconocimiento funcionó también como un estímulo para continuar fortaleciendo su cultura organizacional. La empresa reafirmó su intención de seguir promoviendo equipos comprometidos, entornos laborales saludables y procesos de desarrollo profesional.

De esta manera, la distinción obtenida dentro del ranking Best Workplaces 2026 reflejó cómo la construcción de una cultura basada en las personas puede convertirse en un pilar fundamental para sostener la excelencia operativa en una industria estratégica para el país.