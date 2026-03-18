In House

El ranking de mejores lugares para trabajar incluyó a una compañía de la actividad portuaria argentina

El reconocimiento de Great Place to Work destacó a organizaciones que promueven confianza, desarrollo profesional y buen clima laboral

Guardar
El reconocimiento destacó el clima
El reconocimiento destacó el clima laboral, la confianza entre equipos y el orgullo de pertenencia dentro de la organización (TRP)

En sectores vinculados al comercio internacional, el capital humano suele convertirse en un factor determinante para sostener operaciones complejas y de alta exigencia. La coordinación entre equipos, la confianza interna y el compromiso profesional suelen marcar la diferencia en actividades donde la logística y la eficiencia resultan esenciales.

Precisamente en ese escenario se inscribió el reconocimiento obtenido por Terminales Río de la Plata / DP World (TRP), una de las compañías clave de la actividad portuaria argentina. La firma fue distinguida como una de las que integraron el Ranking 2026 de Best Workplaces en la Argentina, elaborado por la consultora especializada Great Place to Work.

La entidad logró ubicarse en el puesto número 19 dentro de la categoría de organizaciones que cuentan con entre 251 y 1.000 colaboradores. En esta edición participaron más de 300 empresas de distintos sectores de la economía. Sin embargo, solo 25 lograron ingresar a esta categoría del ranking.

De acuerdo con la metodología del estudio, la evaluación se basó principalmente en la opinión directa de los colaboradores, quienes analizaron aspectos como credibilidad, respeto, camaradería y confianza dentro de sus lugares de trabajo.

La terminal opera contenedores y
La terminal opera contenedores y cruceros en el Puerto de Buenos Aires y cumple un rol clave en el comercio exterior argentino (Terminales Río de la Plata)

Un logro relevante dentro de la industria portuaria

El reconocimiento destacó a aquellas compañías que lograron construir entornos laborales sólidos, donde la cultura organizacional promueve el desarrollo profesional y el trabajo colaborativo. En el caso de Terminales Río de la Plata, el reconocimiento adquirió una relevancia particular debido a las características del sector en el que desarrolla su actividad.

La empresa opera en un entorno operativo complejo y altamente dinámico, donde conviven equipos con perfiles profesionales, trayectorias formativas y generaciones diversas. En ese marco, consolidar una cultura basada en confianza interna, sentido de equipo y compromiso compartido representó un desafío permanente.

“Formar parte de las 25 mejores empresas para trabajar en Argentina fue el resultado del compromiso de todas las áreas de la compañía y del trabajo colaborativo que define nuestra manera de hacer las cosas”, expresó Gustavo Figuerola, CEO de la organización.

El rol de la terminal en el comercio exterior argentino

Terminales Río de la Plata cumple además una función estratégica dentro del sistema logístico del país. Como operador de una de las principales terminales del Puerto de Buenos Aires, la empresa participa activamente en el movimiento de mercaderías que conectan a la Argentina con distintos mercados internacionales.

Para garantizar estas operaciones, combina infraestructura portuaria, innovación tecnológica y equipos altamente especializados. “En nuestro negocio, el compromiso de los equipos y el clima de trabajo tienen un impacto directo en la calidad del servicio que brindamos”, señaló Francisco Morandini, SR Director Commercial de TRP / DP World.

Según explicó el ejecutivo, cuando las personas trabajan con confianza en la organización y con orgullo de pertenecer, la coordinación entre áreas mejora y se elevan los estándares de servicio.

La actividad portuaria exige altos
La actividad portuaria exige altos niveles de coordinación, seguridad y eficiencia operativa (Terminales Río de la Plata)

Cultura organizacional y desarrollo del talento

Asimismo, la compañía destacó la importancia de generar espacios donde los profesionales puedan desarrollarse dentro de una actividad estratégica para la economía. En un escenario donde muchos jóvenes priorizan organizaciones con propósito, aprendizaje constante y desafíos profesionales, la empresa buscó consolidar un entorno atractivo para el crecimiento laboral.

La actividad portuaria exige altos niveles de coordinación, seguridad y eficiencia operativa”, sostuvo Fernando de Vera, VP Operations de TRP / DP World. Según explicó el ejecutivo, contar con equipos comprometidos permitió sostener operaciones confiables y acompañar el crecimiento del comercio exterior argentino.

Una cultura laboral orientada al futuro

Desde Terminales Río de la Plata señalaron que el reconocimiento funcionó también como un estímulo para continuar fortaleciendo su cultura organizacional. La empresa reafirmó su intención de seguir promoviendo equipos comprometidos, entornos laborales saludables y procesos de desarrollo profesional.

De esta manera, la distinción obtenida dentro del ranking Best Workplaces 2026 reflejó cómo la construcción de una cultura basada en las personas puede convertirse en un pilar fundamental para sostener la excelencia operativa en una industria estratégica para el país.

Temas Relacionados

TRPTerminales Río de la PlataGreat Place to WorkMejores empresas para trabajarActividad portuaria argentinaPuertosComercio internacional

Últimas Noticias

Experiencias, tecnología y música: la propuesta que acompañó a miles de personas en Lollapalooza 2026

Durante el festival, Citroën presentó el nuevo Citroën C4 Híbrido y desplegó un espacio con actividades para el público. La marca aprovechó el encuentro para acercar su propuesta de diseño, confort e innovación a distintas audiencias

Experiencias, tecnología y música: la

La ciudad santafesina de Funes será sede de uno de los mayores eventos automotores del país

El Salón del Automóvil AutoVisión 2026 reunirá marcas líderes, experiencias interactivas y una convocatoria que podría superar los 300.000 visitantes

La ciudad santafesina de Funes

Créditos digitales y financiamiento flexible: las nuevas herramientas que llegan al campo

En Expoagro 2026, Banco Macro presentó soluciones para comprar maquinaria, adquirir insumos y acceder a capital de trabajo con procesos ágiles

Créditos digitales y financiamiento flexible:

La sorpresa de su vida: revisó un ticket viejo y descubrió que había ganado una fortuna

Un vecino de Caballito se enteró por casualidad de que había acertado el pozo millonario de la Quiniela Poceada

La sorpresa de su vida:

Infobae Talks Movilidad: las claves del mercado automotor y las estrategias de las empresas para 2026

En la primera edición del año, el programa reunirá a ejecutivos de la industria para analizar el presente del sector, los cambios que atraviesa el mercado y las perspectivas de la movilidad en la Argentina

Infobae Talks Movilidad: las claves
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pelea entre bandas y crimen

Pelea entre bandas y crimen en Berazategui: mataron a un adolescente de 18 años por una vieja disputa

Juanchi Zabaleta: “Fuimos un Gobierno que fracasó en todo sentido y nadie pidió perdón”

Investigan el ataque a un hombre con frondoso prontuario que fue apuñalado en La Plata

Tras una audiencia en la Corte, un ministro de Kicillof le reclamó al Gobierno una deuda de 2 billones de pesos

Tragedia en Entre Ríos: un auto perdió el control, volcó sobre la banquina y una bebé de un año murió

INFOBAE AMÉRICA
Embajadora de Canadá pide a

Embajadora de Canadá pide a panameños tramitar con tiempo visas para ver partidos del Mundial

El régimen de Irán lanzó un ataque con misiles contra Tel Aviv: al menos dos muertos

Israel bombardeó posiciones de Hezbollah en Líbano tras un ataque masivo con cohetes y drones contra el norte del país

Israel advirtió que el nuevo líder supremo de Irán es uno de sus objetivos: “Lo encontraremos y lo neutralizaremos”

Estados Unidos destruyó instalaciones de misiles iraníes cerca del estrecho de Ormuz con bombas antibúnker de alta penetración

TELESHOW
La decisión de Nicole Neumann

La decisión de Nicole Neumann de adoptar un gallo: “No era feliz porque lo maltrataban las gallinas”

Ellos son los finalistas de MasterChef Celebrity: la sorprendente eliminación de dos favoritos de la competencia

María Belén Ludueña reveló el nombre de su primer hijo y el significado detrás de su elección: “Fue una decisión mía”

Yanina Zilli confesó que tuvo un romance con Luis Miguel y le dedicó una tremenda frase a Andrea del Boca

La tajante decisión de Tini Stoessel que marcó el estado de su relación con Emilia Mernes