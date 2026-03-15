Estilo y actitud: los looks más destacados de Lollapalooza Argentina 2026

Citroën, auto oficial del Lollapalooza 2026, presenta su nuevo Basalt Dark Edition. Un recorrido para ver cómo se vive el festival y por qué ser común nunca fue una opción

Por segundo año consecutivo, Citroën participa como auto oficial de Lollapalooza Argentina. En ese marco, la marca impulsa una serie de acciones vinculadas con las experiencias que surgen dentro del predio del festival. La propuesta forma parte de Aura Hunting, una iniciativa que recorre el evento para descubrir distintas historias entre escenario y escenario.

La edición 2026 vuelve a reunir a miles de personas durante tres jornadas intensas de música. El predio del Hipódromo de San Isidro se transforma en un espacio donde conviven recitales, encuentros y largas caminatas entre escenarios.

En ese contexto aparece una pregunta que atraviesa el recorrido: cómo sostener el estilo personal durante tantas horas sin resignar comodidad. Entre recitales, pausas y traslados por el predio, cada asistente construye su propia forma de vivir el festival.

El público de Lollapalooza Argentina comparte su experiencia durante la jornada en el predio del festival (Gatón Taylor)

El look del festival: estilo y practicidad

Con esa consigna como punto de partida, el influencer Chucho Manucho salió a recorrer distintos sectores del predio. Micrófono en mano, conversó con el público para descubrir qué elementos consideran indispensables a la hora de armar un look festivalero.

La dinámica es simple. Una pregunta breve abre el diálogo y las respuestas aparecen entre risas y comentarios espontáneos. En un evento que se extiende durante varias horas, la comodidad se vuelve un aspecto central.

“Agua”, respondió uno de los asistentes cuando Chucho preguntó qué no puede faltar durante la jornada. A pocos metros, otra respuesta sumó un elemento clave para muchos fanáticos de la música en vivo. “El celular para filmar”, comentó mientras el recorrido continuaba.

Chucho Manucho recorrió el predio de Lollapalooza Argentina para conversar con el público sobre los looks y accesorios elegidos para la jornada (Gastón Taylor)

El intercambio también dejó espacio para los accesorios. Algunos cumplen una función práctica. Otros forman parte del estilo personal que cada asistente decide mostrar durante el festival.

“Una riñonera”, dijo otro participante, en referencia a uno de los objetos más habituales dentro del predio. Entre la multitud apareció también una recomendación vinculada con el clima y las largas horas al aire libre.

“Gafas de sol”, respondió una joven mientras señalaba el accesorio que llevaba puesto.

Cada respuesta refleja una mirada distinta sobre la experiencia del festival. Algunos priorizan la funcionalidad. Otros ponen el foco en la estética. En todos los casos, el look forma parte del ritual que acompaña la música.

Agua, celular, riñonera y gafas de sol aparecen entre los elementos que el público considera clave para recorrer el predio (Gustavo Gavotti)

Colores, accesorios y personalidad entre la multitud

Lollapalooza siempre se caracterizó por reunir estilos diversos. Entre el público conviven prendas deportivas, outfits urbanos y propuestas más arriesgadas que buscan destacar entre la multitud.

Durante su recorrido, Chucho Manucho también puso atención en ese aspecto. En varios momentos señaló la predominancia de ciertos colores dentro del predio y la forma en que cada persona interpreta el espíritu del festival.

“Necesitamos más colores como el de ellos, negro y un poco más de look así, más brillo”, comentó entre risas al observar algunos outfits del público.

La observación resume una característica frecuente en este tipo de eventos. Para muchos asistentes, el festival representa una oportunidad para experimentar con su estilo personal. Otros optan por combinaciones simples que les permitan moverse con libertad durante todo el día.

El Citroën Basalt Dark Edition acompaña la propuesta de la marca en Lollapalooza Argentina 2026 (Gastón Taylor)

Citroën Basalt Dark Edition y el espíritu de estilo

La propuesta de Aura Hunting encuentra un punto de conexión con el Citroën Basalt Dark Edition, modelo que acompaña esta edición del recorrido. La versión presenta una identidad estética marcada por tonos oscuros y detalles de diseño que refuerzan su carácter distintivo.

Ese concepto dialoga con una de las ideas que aparecen durante el recorrido por el festival: la búsqueda de un estilo propio. En un espacio donde conviven miles de personas, cada asistente construye su identidad a partir de pequeños detalles.

Mientras la música continúa en los distintos escenarios, el recorrido de Chucho suma nuevas conversaciones entre el público. Las respuestas aparecen de forma espontánea y reflejan la diversidad que caracteriza a Lollapalooza.

Entre accesorios, canciones y encuentros, el festival confirma una vez más su capacidad para reunir estilos, historias y experiencias. En ese escenario, Aura Hunting propone mirar el evento desde otro ángulo y descubrir cómo cada persona encuentra su forma de vivir la música durante tres días intensos.