Cómo la gestión del talento joven redefine el ambiente laboral en empresas líderes

El modelo de liderazgo basado en la confianza distingue la experiencia de trabajo en EY Argentina (EY Argentina)

EY Argentina obtuvo nuevamente el reconocimiento en el Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2026 de Great Place To Work. Así, la firma alcanzó su sexto año consecutivo en el listado de las mejores empresas para trabajar en el país.

Este logro responde a una política interna que prioriza el desarrollo de las personas, la inclusión y el aprendizaje permanente como ejes centrales de su cultura organizacional.

Un modelo de experiencia basado en el desarrollo profesional

Desde la firma aseguran que su propuesta está basada en tres pilares fundamentales. El primero es el de aprendizaje y desarrollo continuo. La empresa dispone de una plataforma global, EYU, que facilita el acceso gratuito e ilimitado a cursos técnicos, de liderazgo y credenciales digitales.

También incorpora contenidos de universidades y MBA internacionales. En 2025, los colaboradores argentinos completaron 57.500 cursos, sumando más de 122.000 horas de formación, según datos propios.

La empresa considera que la experiencia laboral representa una oportunidad clave para el crecimiento profesional. Desde el ingreso, los empleados reciben autonomía y participan en proyectos con clientes locales e internacionales.

Además, se suman a equipos multidisciplinarios y pueden liderar iniciativas desde etapas tempranas y tomar parte en actividades de ayuda comunitaria, conferencias y cámaras profesionales. EY Argentina también impulsa la movilidad internacional, permitiendo que sus colaboradores trabajen en otras oficinas de la red global.

Estas oportunidades buscan que cada persona desarrolle su espíritu crítico, asertividad y capacidad de generar impacto. La empresa alinea el propósito individual de sus equipos con el propósito institucional de construir un mejor mundo de negocios.

EY Argentina promueve el aprendizaje continuo y el acceso a cursos internacionales para sus colaboradores (EY Argentina)

Flexibilidad y bienestar en el centro de la estrategia

El bienestar integral y la flexibilidad y constituyen otro pilar relevante. Bajo esa premisa, la firma implementó un modelo híbrido abierto, con horarios flexibles y políticas de bienestar creadas a partir de un estudio interno sobre los perfiles y motivaciones de sus colaboradores.

Entre las medidas implementadas, se destacan los entrenamientos presenciales en Buenos Aires para quienes trabajan de manera remota desde el interior del país, con cobertura de gastos, y la feria de beneficios “Expo Enjoy” en formato presencial y virtual, que mejoró la comunicación interna.

El ecosistema de licencias inclusivas abarca licencias extendidas para personas gestantes y no gestantes, trabajo remoto tras el nacimiento, licencias flexibles por matrimonio, lactancia extendida y días libres por cumpleaños o graduación.

Un ambiente inclusivo y colaborativo

Cabe destacar que EY Argentina cuenta con una plantilla mayoritariamente joven: el 47 % son centennials y el 40 %, millennials. El promedio de edad es de 33 años, según datos publicados por la entidad. Este perfil plantea el desafío de adaptarse a personas que valoran la transparencia, el desarrollo constante y la autenticidad en el liderazgo.

La firma desarrolló un modelo de liderazgo basado en la confianza y la escucha activa. Algunas de las prácticas que implementó incluyen desayunos con el CEO, focus groups, investigaciones temáticas y la encuesta interna “People Pulse”. Estas herramientas permiten a los líderes conocer las inquietudes y expectativas de los equipos, ajustar estilos de gestión, mejorar procesos y adaptar los beneficios.

La organización también incorporó el “Leadership Upward Feedback”, un mecanismo mediante el cual los empleados evalúan a sus líderes. Este sistema brinda información sobre el estilo de gestión, la comunicación y la capacidad de acompañamiento de los mandos superiores. El objetivo es fortalecer un liderazgo consciente, receptivo y alineado con una nómina joven.

La colaboración y la inclusión son valores clave. La empresa informó que el 90 % de los colaboradores señaló sentirse incluido y apoyado por su equipo. Su estrategia global orienta esfuerzos hacia la diversidad, la equidad y la inclusión mediante políticas de reclutamiento inclusivo, alianzas con instituciones sociales y educativas, el uso de currículum ciego, ajustes razonables y mejoras en accesibilidad.

En 2025, el 13,6 % de las contrataciones provinieron de grupos diversos, incluyendo personas con discapacidad, talento extranjero y jóvenes de programas de inclusión social, según informó la compañía.

El ambiente inclusivo de EY Argentina permite que el 90 % de su equipo se sienta apoyado y valorado (EY Argentina)

Género y liderazgo: una apuesta por la equidad

La paridad de género integra la agenda de EY Argentina. Durante 2025, la empresa impulsó la segunda edición del Programa “EY-Parthenon NextGen Women”. Esta iniciativa busca identificar y potenciar a la próxima generación de mujeres líderes en el ámbito de transacciones y estrategia, sectores donde la presencia femenina es aún baja.

La convocatoria se realizó en universidades de Economía Empresarial, Finanzas y Negocios. La firma recibió 133 postulaciones, se entrevistaron 35 candidatas y 15 participaron de una jornada de evaluación grupal. Tres jóvenes profesionales fueron incorporadas al área, y una de ellas representó a la Argentina en la final global del “EY-Parthenon NextGen Women” que se realizó en Múnich, donde fue premiada en una de las categorías, afirman desde EY.

“EY-Parthenon NextGen Women” forma parte de la estrategia de diversidad e inclusión de la compañía. La iniciativa apunta a promover la equidad de género, visibilizar el talento diverso y crear una cantera de futuras líderes, ampliando la perspectiva del negocio y fortaleciendo la cultura inclusiva.

Por qué EY Argentina fue reconocida entre las mejores empresas para trabajar

EY Argentina considera que la distinción de Great Place to Work confirma que la empresa combina una cultura de alto desempeño con el cuidado por sus equipos. En la misma línea, el bienestar y el desarrollo profesional de las personas representan el motor central de su negocio.

Desde la compañía sostienen que cada iniciativa apunta a que todos los colaboradores puedan crecer, aprender e innovar en un entorno que promueve la confianza y la equidad.