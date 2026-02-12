Vendimia 2026: oportunidades de financiamiento y descuentos en Mendoza

Mendoza celebra la Vendimia 2026 (BNA)

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se prepara para celebrar su 90° edición en la provincia de Mendoza, entre el 6 y el 9 de marzo. Se trata de uno de los encuentros más emblemáticos de la región, que cada año convoca a miles de visitantes y destaca el trabajo de los productores vitivinícolas.

En este contexto, el Banco Nación anunció propuestas orientadas a acompañar tanto al sector productivo como al turismo, con créditos especiales en pesos y dólares y un programa de descuentos para quienes viajen durante la temporada.

Créditos para el sector vitivinícola

Las líneas de financiamiento en pesos están dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas que buscan cubrir gastos de cosecha, acarreo de uva o elaboración de productos. El crédito ofrece dos alternativas de tasa fija: una del 24% amortizable o una del 26% en pago íntegro, con plazos de hasta 360 días. Ambas opciones permiten elegir entre amortización periódica o pago único al vencimiento.

En el caso de las operaciones en dólares, el destino es capital de trabajo. Las condiciones específicas son:

Para pymes : hasta 300.000 dólares, tasa fija del 2,5%, hasta 6 meses, plazo máximo de 180 días y pago único.

Para grandes empresas: hasta 750.000 dólares, tasa fija de 2,75%, hasta 6 meses y las mismas condiciones de plazo.

Las bonificaciones para estas líneas de crédito estarán vigentes solo durante febrero y marzo de 2026. En el caso de operaciones en dólares, cada cliente podrá acceder a un único beneficio.

Bonificaciones para tarjetas AgroNación y PymeNación

Durante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Banco Nación suma beneficios para usuarios de las tarjetas AgroNación y PymeNación. Esta propuesta contempla una bonificación de cuatro puntos porcentuales en la tasa de diferimiento, válida hasta el 31 de marzo. El beneficio aplica a todas las modalidades de venta y a cualquier plazo de financiación.

Las vastas hileras de viñedos en el Valle de Uco, Mendoza, se extienden majestuosamente con los picos nevados de la Cordillera de los Andes como telón de fondo (BNA)

Programa de beneficios turísticos

A través del plan “Viajá+”, Banco Nación incluirá descuentos y promociones para quienes visiten la provincia durante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. El objetivo es que el evento tenga impacto positivo en el turismo y en diferentes sectores de consumo.

Préstamo personal para turismo

La línea “Viajá+” permite financiar alojamiento, paquetes, traslados, excursiones y otros servicios turísticos en la provincia de Mendoza. El préstamo ofrece hasta 5.000.000 de pesos, gestión 100% digital, tasa del 28% y plazos de 6, 9, 12 o 18 cuotas.

Entre los beneficios adicionales, se destacan los paquetes exclusivos en agencias y condiciones preferenciales para prestadores turísticos.

Descuentos y promociones con tarjetas

Quienes durante la Fiesta utilicen tarjetas de crédito Mastercard y Visa, así como la billetera “BNA+MODO”, podrán acceder a:

Camino Gastronómico : 20% de descuento, tope de 10.000 pesos por compra.

Productos regionales y vinotecas : 20% de descuento, tope de 20.000 pesos por mes por tarjeta y hasta 3 cuotas sin interés.

Pasajes nacionales : 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.

Bodegas: 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, tope de 40.000 pesos por transacción, vigente del 5 al 15 de marzo.

Con sus tarjetas Mastercard y Visa, el Banco Nación también se ofrece:

Hotelería, hosterías y alquiler de autos : 6 y 12 cuotas sin interés, en compras online o presenciales.

Excursiones : 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, tope de 8.000 pesos por compra, en ambos canales.

Entradas : 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, tope de 3.000 pesos por entrada, para compras online.

BNA Viajes: 6 cuotas sin interés en pasajes y paquetes a Mendoza y en Aerolíneas Argentinas, exclusivo para compras online. El programa “Elegí+” permite canjear puntos por aéreos, hospedaje, excursiones y alquiler de autos.

Una presencia destacada en la celebración

La Fiesta Nacional de la Vendimia es reconocida como una de las celebraciones más tradicionales del país. El evento reúne a productores, turistas y público en general en una experiencia única que refleja la identidad de la región.

El Banco Nación refuerza su presencia como agente financiero en la provincia y acompaña tanto al sector productivo como al turismo durante el evento.