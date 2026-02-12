In House

Vendimia 2026: oportunidades de financiamiento y descuentos en Mendoza

Programas especiales permitirán a empresas y turistas acceder a créditos, promociones y bonificaciones durante la fiesta vitivinícola más tradicional de la Argentina

Guardar
Mendoza celebra la Vendimia 2026
Mendoza celebra la Vendimia 2026 (BNA)

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se prepara para celebrar su 90° edición en la provincia de Mendoza, entre el 6 y el 9 de marzo. Se trata de uno de los encuentros más emblemáticos de la región, que cada año convoca a miles de visitantes y destaca el trabajo de los productores vitivinícolas.

En este contexto, el Banco Nación anunció propuestas orientadas a acompañar tanto al sector productivo como al turismo, con créditos especiales en pesos y dólares y un programa de descuentos para quienes viajen durante la temporada.

Créditos para el sector vitivinícola

Las líneas de financiamiento en pesos están dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas que buscan cubrir gastos de cosecha, acarreo de uva o elaboración de productos. El crédito ofrece dos alternativas de tasa fija: una del 24% amortizable o una del 26% en pago íntegro, con plazos de hasta 360 días. Ambas opciones permiten elegir entre amortización periódica o pago único al vencimiento.

En el caso de las operaciones en dólares, el destino es capital de trabajo. Las condiciones específicas son:

  • Para pymes: hasta 300.000 dólares, tasa fija del 2,5%, hasta 6 meses, plazo máximo de 180 días y pago único.
  • Para grandes empresas: hasta 750.000 dólares, tasa fija de 2,75%, hasta 6 meses y las mismas condiciones de plazo.

Las bonificaciones para estas líneas de crédito estarán vigentes solo durante febrero y marzo de 2026. En el caso de operaciones en dólares, cada cliente podrá acceder a un único beneficio.

Bonificaciones para tarjetas AgroNación y PymeNación

Durante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Banco Nación suma beneficios para usuarios de las tarjetas AgroNación y PymeNación. Esta propuesta contempla una bonificación de cuatro puntos porcentuales en la tasa de diferimiento, válida hasta el 31 de marzo. El beneficio aplica a todas las modalidades de venta y a cualquier plazo de financiación.

Las vastas hileras de viñedos
Las vastas hileras de viñedos en el Valle de Uco, Mendoza, se extienden majestuosamente con los picos nevados de la Cordillera de los Andes como telón de fondo (BNA)

Programa de beneficios turísticos

A través del plan “Viajá+”, Banco Nación incluirá descuentos y promociones para quienes visiten la provincia durante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. El objetivo es que el evento tenga impacto positivo en el turismo y en diferentes sectores de consumo.

Préstamo personal para turismo

La línea “Viajá+” permite financiar alojamiento, paquetes, traslados, excursiones y otros servicios turísticos en la provincia de Mendoza. El préstamo ofrece hasta 5.000.000 de pesos, gestión 100% digital, tasa del 28% y plazos de 6, 9, 12 o 18 cuotas.

Entre los beneficios adicionales, se destacan los paquetes exclusivos en agencias y condiciones preferenciales para prestadores turísticos.

Descuentos y promociones con tarjetas

Quienes durante la Fiesta utilicen tarjetas de crédito Mastercard y Visa, así como la billetera “BNA+MODO”, podrán acceder a:

  • Camino Gastronómico: 20% de descuento, tope de 10.000 pesos por compra.
  • Productos regionales y vinotecas: 20% de descuento, tope de 20.000 pesos por mes por tarjeta y hasta 3 cuotas sin interés.
  • Pasajes nacionales: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.
  • Bodegas: 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, tope de 40.000 pesos por transacción, vigente del 5 al 15 de marzo.

Con sus tarjetas Mastercard y Visa, el Banco Nación también se ofrece:

  • Hotelería, hosterías y alquiler de autos: 6 y 12 cuotas sin interés, en compras online o presenciales.
  • Excursiones: 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, tope de 8.000 pesos por compra, en ambos canales.
  • Entradas: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, tope de 3.000 pesos por entrada, para compras online.
  • BNA Viajes: 6 cuotas sin interés en pasajes y paquetes a Mendoza y en Aerolíneas Argentinas, exclusivo para compras online. El programa “Elegí+” permite canjear puntos por aéreos, hospedaje, excursiones y alquiler de autos.

Una presencia destacada en la celebración

La Fiesta Nacional de la Vendimia es reconocida como una de las celebraciones más tradicionales del país. El evento reúne a productores, turistas y público en general en una experiencia única que refleja la identidad de la región.

El Banco Nación refuerza su presencia como agente financiero en la provincia y acompaña tanto al sector productivo como al turismo durante el evento.

Temas Relacionados

BNABanco NaciónMendozaFiesta Nacional de la Vendimiacréditosdescuentos

Últimas Noticias

Inscripciones 2026: la educación en Punta del Este despierta interés en familias argentinas

Desde una institución uruguaya señalan que su comunidad reúne estudiantes de más de 20 países y que las solicitudes para ingresar llegan cada vez con mayor frecuencia desde el otro lado del Río de la Plata

Inscripciones 2026: la educación en

San Valentín: tres opciones gastronómicas para regalar

Boxes listos para compartir, estética llamativa y sabores memorables se posicionan entre quienes buscan algo más que un obsequio tradicional

San Valentín: tres opciones gastronómicas

Los Cabos celebra a sus muertos: tradición, color y mar

La mezcla de cultura, creatividad y paisajes impactantes redefine la forma de festejar una de las fechas más emblemáticas de México

Los Cabos celebra a sus

Fin de semana largo: cuál es el destino argentino que ofrece diversión y relax

Actividades gratuitas, experiencias en bodegas, el carnaval más pasional y escenarios naturales consolidan una oferta adaptable a distintos perfiles

Fin de semana largo: cuál

Tendencias de maquillaje y nuevas experiencias marcaron el primer mes del año en Mar del Plata

El público joven disfrutó de clases de maquillaje, descuentos y asesoría profesional en Playa Grande y la fiesta Bresh. Influencers y lanzamientos innovadores sumaron atractivo a los encuentros de belleza del verano

Tendencias de maquillaje y nuevas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos prueban un innovador método

Científicos prueban un innovador método para detectar el estrabismo sin pruebas invasivas

Un avance para la neurociencia: Harvard crea neuronas motoras que podrían revolucionar el tratamiento de la ELA

Detuvieron a una empleada de dos clínicas privadas que se escapó de Perú tras un robo y era buscada por Interpol

La principal hipótesis sobre el caso del cadáver hallado en Parque Saavedra por un paseador de perros

Juan Grabois: “Sería lamentable que la reforma laboral sea votada por los que asumieron en nombre del movimiento popular”

INFOBAE AMÉRICA
La violencia en Haití causó

La violencia en Haití causó 299 muertos en un mes y evidencia el colapso de la autoridad estatal

El régimen de Cuba se hunde en una crisis energética y económica sin la ayuda de Venezuela y la presión de Estados Unidos

La OTAN unifica su estrategia en el Ártico con una misión militar permanente tras la crisis por Groenlandia

El cambio climático adelantaría la migración y la reproducción de animales en todo el mundo

El increíble caso de Ali Dia: cómo un desconocido engañó a la Premier League y se convirtió en mito deportivo

TELESHOW
Melody Luz reconoció que no

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

El conmovedor video de Marcos Camino anunciando su retiro de Los Palmeras: “Quiero disfrutar de mi esposa y mis perros”

Ultra Buenos Aires 2026 anunció los horarios de su sexta edición: el festival de música electrónica que une generaciones

Michael Bublé y Luisana Lopilato, conmocionados por la tragedia en una escuela en Canadá: “Es devastador”