Vendimia 2026: oportunidades de financiamiento y descuentos en Mendoza

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se prepara para celebrar su 90° edición en la provincia de Mendoza, entre el 6 y el 9 de marzo. Se trata de uno de los encuentros más emblemáticos de la región, que cada año convoca a miles de visitantes y destaca el trabajo de los productores vitivinícolas.
En este contexto, el Banco Nación anunció propuestas orientadas a acompañar tanto al sector productivo como al turismo, con créditos especiales en pesos y dólares y un programa de descuentos para quienes viajen durante la temporada.
Créditos para el sector vitivinícola
Las líneas de financiamiento en pesos están dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas que buscan cubrir gastos de cosecha, acarreo de uva o elaboración de productos. El crédito ofrece dos alternativas de tasa fija: una del 24% amortizable o una del 26% en pago íntegro, con plazos de hasta 360 días. Ambas opciones permiten elegir entre amortización periódica o pago único al vencimiento.
En el caso de las operaciones en dólares, el destino es capital de trabajo. Las condiciones específicas son:
- Para pymes: hasta 300.000 dólares, tasa fija del 2,5%, hasta 6 meses, plazo máximo de 180 días y pago único.
- Para grandes empresas: hasta 750.000 dólares, tasa fija de 2,75%, hasta 6 meses y las mismas condiciones de plazo.
Las bonificaciones para estas líneas de crédito estarán vigentes solo durante febrero y marzo de 2026. En el caso de operaciones en dólares, cada cliente podrá acceder a un único beneficio.
Bonificaciones para tarjetas AgroNación y PymeNación
Durante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Banco Nación suma beneficios para usuarios de las tarjetas AgroNación y PymeNación. Esta propuesta contempla una bonificación de cuatro puntos porcentuales en la tasa de diferimiento, válida hasta el 31 de marzo. El beneficio aplica a todas las modalidades de venta y a cualquier plazo de financiación.
Programa de beneficios turísticos
A través del plan “Viajá+”, Banco Nación incluirá descuentos y promociones para quienes visiten la provincia durante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. El objetivo es que el evento tenga impacto positivo en el turismo y en diferentes sectores de consumo.
Préstamo personal para turismo
La línea “Viajá+” permite financiar alojamiento, paquetes, traslados, excursiones y otros servicios turísticos en la provincia de Mendoza. El préstamo ofrece hasta 5.000.000 de pesos, gestión 100% digital, tasa del 28% y plazos de 6, 9, 12 o 18 cuotas.
Entre los beneficios adicionales, se destacan los paquetes exclusivos en agencias y condiciones preferenciales para prestadores turísticos.
Descuentos y promociones con tarjetas
Quienes durante la Fiesta utilicen tarjetas de crédito Mastercard y Visa, así como la billetera “BNA+MODO”, podrán acceder a:
- Camino Gastronómico: 20% de descuento, tope de 10.000 pesos por compra.
- Productos regionales y vinotecas: 20% de descuento, tope de 20.000 pesos por mes por tarjeta y hasta 3 cuotas sin interés.
- Pasajes nacionales: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.
- Bodegas: 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, tope de 40.000 pesos por transacción, vigente del 5 al 15 de marzo.
Con sus tarjetas Mastercard y Visa, el Banco Nación también se ofrece:
- Hotelería, hosterías y alquiler de autos: 6 y 12 cuotas sin interés, en compras online o presenciales.
- Excursiones: 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, tope de 8.000 pesos por compra, en ambos canales.
- Entradas: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, tope de 3.000 pesos por entrada, para compras online.
- BNA Viajes: 6 cuotas sin interés en pasajes y paquetes a Mendoza y en Aerolíneas Argentinas, exclusivo para compras online. El programa “Elegí+” permite canjear puntos por aéreos, hospedaje, excursiones y alquiler de autos.
Una presencia destacada en la celebración
La Fiesta Nacional de la Vendimia es reconocida como una de las celebraciones más tradicionales del país. El evento reúne a productores, turistas y público en general en una experiencia única que refleja la identidad de la región.
El Banco Nación refuerza su presencia como agente financiero en la provincia y acompaña tanto al sector productivo como al turismo durante el evento.