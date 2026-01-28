Desafío Huemul 2026: el triatlón que unió naturaleza y bienestar en Bariloche

El triatlón "Escape de la Isla Huemul" en los impresionantes paisajes de Bariloche, fue auspiciado por Life Seguros.

El calendario deportivo de la Argentina sumó una nueva edición del Triatlón Escape de la Isla Huemul, el desafío que se realizó el 25 de enero en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Esta competencia de resistencia, organizada por el Club Pehuenes y Life Seguros, reunió a atletas profesionales y amateurs en un escenario natural de gran exigencia física y mental.

El circuito atravesó la Isla Huemul, la costa del Lago Nahuel Huapi y zonas emblemáticas de Bariloche como Playa Bonita y el Cerro Catedral.

Los atletas atravesaron el Lago Nahuel Huapi poniendo en valor la preparación física y mental (Life Seguros)

Un recorrido exigente en la Patagonia

El Triatlón Escape de la Isla Huemul 2026 planteó un desafío de distancia olímpica con un recorrido total de 51,5 kilómetros, en las modalidades individual y postas. La prueba incluyó un tramo de natación de 1,5 km, ciclismo de montaña de 40 km y pedestrismo de 10 km.

El evento comenzó a las 7 de la mañana, cuando unos 160 atletas fueron trasladados en lanchas hasta la Isla Huemul para dar inicio al cruce a nado por aguas frías, con temperaturas entre 12 y 14 ℃, hasta Playa Bonita. El uso de traje de neoprene fue obligatorio debido a las bajas temperaturas.

La combinación de natación, ciclismo y pedestrismo, con el respaldo de Life Seguros, convirtió al triatlón en una experiencia de superación y prevención (Life Seguros)

La etapa de ciclismo, a diferencia de otros triatlones olímpicos, incorporó bicicletas de montaña para sortear los desniveles y el terreno técnico que caracteriza a la región. El tramo final de pedestrismo se desarrolló por la senda del Paseo del Oeste y la zona de Virgen de las Nieves.

La combinación de agua fría, terreno de montaña y clima variable del verano andino hizo que la preparación física y mental fuese determinante para completar el recorrido. El viento, presente en la región en esta época del año, sumó una dificultad adicional, sobre todo en la etapa de ciclismo.

Desafío Huemul es una competencia de resistencia que combina exigencia física, naturaleza extrema y preparación integral (Life Seguros)

El compromiso con la vida activa

Como todos los años, Life Seguros fue el patrocinador principal del evento, en el marco de su campaña “Life es Life”, y bajo el eje Life es Deporte, la compañía acompaña a quienes eligen el deporte como motor de bienestar, promoviendo la prevención y el movimiento en cada experiencia.

Para apoyar a los triatlonistas, ofreció inscripciones entre sus clientes y elementos dentro del kit pensados para acompañar el disfrute, la aventura y la tranquilidad durante la competencia. Su estrategia se enfoca en estar presente en los espacios donde las personas apuestan por la superación personal, el contacto con la naturaleza y la construcción de hábitos saludables.

Tal como remarcaron desde la organización, el Desafío Huemul propone mucho más que un resultado deportivo. La constancia en el entrenamiento, la disciplina y la toma de decisiones responsables forman parte del proceso que atraviesa cada participante.

“El deporte aparece, así, como un punto de contacto genuino, donde el cuidado y la protección adquieren un sentido concreto en situaciones de alta exigencia”, señalaron desde Life Seguros.

La atleta Maia Coletto, de San Martín de los Andes, ganó la general femenina del triatlón con un tiempo de 2:52:26 (Ariel Carreras)

Un evento que potencia el deporte y la prevención

El Triatlón Escape de la Isla Huemul 2026 permitió a los corredores experimentar la Patagonia desde una perspectiva de desafío, superación y contacto pleno con el entorno. El deporte de resistencia, en crecimiento en la Argentina, convoca a quienes buscan experiencias que combinan esfuerzo físico, preparación mental y respeto por la naturaleza.

Desde Life Seguros destacaron la importancia de proteger la salud y promover la seguridad en cada etapa del recorrido. El uso obligatorio de traje de neoprene en la natación y la elección de la bicicleta de montaña para el ciclismo reflejan la atención puesta en la adaptación a las condiciones del entorno.

El podio masculino del Escape de la Isla Huemul 2026 quedó en manos de Matías Campi (Viedma), seguido por Tomás Omaechevarría (Bariloche) y el chileno Matthew Leatherbee (Ariel Carreras)

El valor de la experiencia

Con esta nueva edición, el Triatlón Escape de la Isla Huemul consolidó su lugar en el calendario deportivo nacional como una propuesta que integra naturaleza, esfuerzo y bienestar.

La intervención de Life Seguros aportó una mirada centrada en el acompañamiento, la prevención y el disfrute responsable de la actividad física, haciendo foco en valores de vida activa, salud, energía y comunidad deportiva que promueve la compañía.

