Cuáles son los puntos clave para contratar una asistencia al viajero

Las ganas de descubrir nuevos destinos, aprovechar escapadas durante los fines de semana largos o planificar vacaciones en esta época del año forman parte de la vida de muchas personas.

El turismo internacional, luego de la caída del 2020, crece de manera sostenida año tras año y, con él, la necesidad de anticipar posibles imprevistos que pueden surgir lejos de casa. Entre las decisiones clave antes de partir, elegir una asistencia al viajero adecuada se vuelve fundamental.

El 2025 fue un año especialmente activo en este segmento. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), entre enero y noviembre salieron de la Argentina más de 17 millones de personas, cifra que marca un crecimiento del 43,3% frente a las 12,2 millones registradas el año anterior.

Estos números muestran la magnitud del fenómeno y la tendencia creciente a explorar otros países. A su vez, el incremento de los viajes internacionales y las escapadas a distintos puntos del mundo puso sobre la mesa situaciones inesperadas.

Más allá de accidentes o enfermedades que pueden sorprender durante unas vacaciones, la aparición de brotes como el de gastroenteritis en Brasil mostró lo importante que resulta contar con respaldo. En estos casos, una consulta médica puede implicar gastos significativos. Sobre todo, cuando en el destino se exige el pago anticipado o se aplican tarifas elevadas a visitantes.

Qué cubre una asistencia al viajero

Ya sea en viajes turísticos o de negocios, acceder a atención sanitaria y resolver emergencias de manera rápida es posible cuando se cuenta con una cobertura médica internacional adecuada. Ante un accidente menor, una enfermedad repentina o la necesidad de una internación, el respaldo financiero resulta determinante.

En destinos como los Estados Unidos, una hospitalización puede superar los 50.000 dólares, según afirman desde AXA Partners Argentina. Por eso, recomiendan elegir planes superiores a los USD 80.000.

No obstante, la protección que ofrecen estos servicios va mucho más allá de los temas de salud. Muchas compañías contemplan asistencia ante la pérdida de equipaje, cancelaciones o demoras de vuelos, y la necesidad de acompañamiento frente a emergencias familiares.

Además, cuando se presentan brotes inesperados, como el aumento de casos de gastroenteritis en Brasil, o la reciente aparición del virus respiratorio H3N2, contar con este respaldo permite recibir atención médica sin preocuparse por barreras idiomáticas ni gestiones complejas, ya que algunas empresas se encargan de coordinar la atención con prestadores locales de confianza.

Accidentes menores, infecciones o problemas de salud pueden ocurrir en cualquier momento. Estar lejos del propio entorno sin asistencia puede generar preocupación y complicaciones logísticas o económicas. Por eso, cada vez más personas buscan información y comparan alternativas antes de tomar una decisión.

Tipos de cobertura: alternativas para cada viajero

El mercado ofrece distintas modalidades de protección médica internacional, adaptadas a las necesidades de cada persona. Los planes “multiviaje” o anuales se abonan una sola vez y protegen todas las experiencias realizadas durante el año, ideales para quienes suelen aprovechar fines de semana largos, vacaciones, escapadas frecuentes o incluso para aquellos que viajan por negocios de forma habitual.

En cambio, las opciones “one trip”cubren únicamente una salida determinada del país. Es decir, si se programa una nueva, será necesario contratar otra asistencia. En este sentido, AXA Partners Argentina afirma que, para quienes viajan regularmente, los planes anuales resultan más económicos y prácticos.

Al momento de la contratación, resulta fundamental revisar el monto máximo cubierto, las exclusiones y los servicios adicionales incluidos. Conviene priorizar aquellas propuestas que ofrezcan atención en varios idiomas, acceso a telemedicina y asistencia legal o repatriación sanitaria en situaciones graves.

Es que viajar con una asistencia internacional pasó de ser una opción para convertirse en una inversión esencial. Contar con este tipo de protección resguarda el presupuesto y brinda la tranquilidad necesaria para disfrutar plenamente de cada experiencia.