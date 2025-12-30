In House

Del diseño al alto rendimiento: los hitos que definieron el año en la industria automotriz

Con lanzamientos estratégicos, avances en electromovilidad, eventos de experiencia y celebraciones institucionales, BMW Group Argentina cerró el 2025 consolidando su posicionamiento en los segmentos de alta gama

La BMW Experience en el autódromo
La BMW Experience en el autódromo reunió a entusiastas y especialistas para vivir la innovación, la electromovilidad y el alto rendimiento de la industria automotriz premium en la Argentina (BMW)

El 2025 se perfiló como uno de los años más activos y relevantes para el sector automotor en el país, con una agenda marcada por lanzamientos de modelos icónicos, avances en electromovilidad y celebraciones destacadas.

En búsqueda de expandir su estrategia de apertura de tecnologías con nuevos modelos eléctricos, híbridos enchufables, mild-hybrid y a combustión, BMW Group Argentina apostó especialmente por fortalecer su presencia en diferentes subsegmentos del mercado premium y puso especial foco en su gama deportiva M.

En febrero, la industria local presenció un doble lanzamiento y otra importante novedad, ya que la eliminación y reducción del impuesto interno impactó directamente en la estructura de precios, lo que le permitió a BMW trasladar esta reducción a sus vehículos y ofrecer una baja promedio del 15% en toda su gama.

Los nuevos BMW Serie 1
Los nuevos BMW Serie 1 y X3 fueron lanzados en Pilar Golf con la presencia de los embajadores de la marca, Diego Leuco y Rodolfo Barili (BMW)

Como inicio de los festejos por sus 25 años en Argentina como subsidiaria, la marca lanzó el BMW Serie 1 y la nueva generación del BMW X3 en Pilar Golf. La llegada de estos modelos representó una apuesta por el diseño, la tecnología y la seguridad, sosteniendo el posicionamiento de la marca en el competitivo mercado argentino.

Nuevas versiones deportivas y el regreso al lujo

Luego de ese puntapié inicial, mayo trajo el lanzamiento del BMW M2 Coupé, un vehículo muy esperado por entusiastas y prensa especializada. La presentación, con el deportivo como parte de la muestra Icónicos en la Galería MAMAN sobre la Av. Del Libertador, reunió a periodistas, referentes de la industria y concesionarios, en una búsqueda por fidelizar a la comunidad de seguidores del segmento deportivo.

En junio, la automotriz alemana concretó su regreso al segmento de lujo con el BMW Serie 7. Este sedán fue presentado en un entorno único, a través de un exclusivo recorrido lírico en el Teatro Colón Fábrica. Allí, el diseñador mexicano José Casas, jefe de Diseño Exterior para este segmento, brindó detalles sobre los rasgos distintivos de este modelo.

Experiencias innovadoras, nuevas tecnologías y
Experiencias innovadoras, nuevas tecnologías y celebraciones especiales definieron la agenda de lanzamientos de autos premium en 2025 (BMW)

Electromovilidad: alianzas e infraestructura

El cambio en la matriz tecnológica de la industria se reflejó en agosto, con el anuncio de la instalación de cargadores eléctricos e híbridos en alianza con Chargebox. Esta apuesta por la electromovilidad acompaña la tendencia global y facilita el acceso a soluciones innovadoras en la Argentina. Además, los usuarios de vehículos BMW y MINI eléctricos o híbridos enchufables ya cuentan con membresías gratuitas de hasta 220kw de carga en la red Chargebox, y todos los propietarios podrán acceder a descuentos en la instalación de equipos y productos de Chargebox.

Asimismo, el compromiso con la sustentabilidad y la deportividad quedó de manifiesto con la llegada en julio del primer BMW M hibrido enchufable, el BMW M5, que se integró a la oferta local como pionero en el segmento de alto rendimiento y bajas emisiones. A partir de un motor V8 de 4.4 litros y un impulsor eléctrico, este modelo entrega unos impresionantes 727 hp de potencia y 1.000 Nm de torque para acelerar de 0 a 100km/h en 3.5 segundos y alcanzar los 305 km/h.

Un festejo especial

En septiembre, la agenda del sector tuvo un hito singular: la celebración de los 25 años de BMW Group Argentina como subsidiaria en el país. Bajo el lema BMW Experience y con más de 500 participantes, la compañía organizó un evento de manejo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, al que asistieron clientes, entusiastas y futuros propietarios.

La BMW Experience en el
La BMW Experience en el Autódromo de Buenos Aires reunió a entusiastas y clientes para celebrar el liderazgo en electromovilidad y tecnología (BMW)

El encuentro permitió probar algunos de los vehículos más emblemáticos de la temporada y apreciar a los nuevos BMW M5 y BMW Z4. Además, se presentaron novedades de la familia MINI, como el MINI Cooper JCW y el MINI Cooper Cabrio.

Hacia el final del calendario, MINI consolidó su presencia con la llegada de versiones emblemáticas y las primeras unidades de su nueva Aceman, un crossover eléctrico que apunta a redefinir la movilidad eléctrica. El evento de presentación, en la Residencia de la Embajada Británica, contó con la presencia de autoridades diplomáticas y referentes del sector.

La presentación en La Zeta
La presentación en La Zeta marcó el regreso al polo argentino, reforzando la conexión entre deporte, tradición y la industria automotriz premium (BMW)

Deporte y tradición: el regreso de BMW al polo argentino

La agenda 2025 también incluyó el regreso de la marca al polo, acompañando al equipo La Zeta Kazak en el emblemático Abierto de Palermo. Esta presencia marcó el reencuentro de la tradición deportiva de la firma con unos de los certámenes ecuestres más relevantes del calendario internacional, celebrando la conexión entre deportividad, sofisticación y cultura local.

El balance del año deja un mensaje claro: la innovación, los eventos de cercanía y la constante actualización de la gama resultaron esenciales para conquistar a los usuarios y fortalecer la comunidad de la marca. De cara al futuro, la expansión de la infraestructura de carga, la apuesta por la sostenibilidad y la diversificación de la oferta premium se consolidan como ejes que orientan la estrategia del sector.

