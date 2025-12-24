Cuidado personal en adolescentes: qué tener en cuenta para empezar a afeitarse

Gillette Venus promueve una mirada informativa que prioriza la elección individual (Gillette Venus)

La adolescencia es una etapa atravesada por transformaciones visibles e invisibles que impactan en la construcción de la identidad. En ese proceso, el vínculo con el propio cuerpo cambia y surgen preguntas que muchas veces no encuentran respuestas inmediatas en el entorno cotidiano.

En ese marco, distintas marcas comenzaron a abordar el tema desde una perspectiva más amplia. Un ejemplo de esto es GilletteVenus, que propone correrse del enfoque meramente estético para poner el acento en la conversación, el acompañamiento y el respeto por los tiempos individuales.

El valor del diálogo y la elección personal

En primer lugar, un elemento central para tener en cuenta es que no existe una edad universal para empezar a afeitarse. La pubertad no se manifiesta de la misma manera en todas las personas, por lo que establecer reglas fijas resulta poco representativo de la realidad.

Para Gillette Venus, cuando la inquietud surge por parte de un adolescente, el mensaje principal es validar la pregunta. Reconocer que el vello corporal es natural y que la decisión es personal permite generar un clima de confianza y apertura.

Por el contrario, si la joven no menciona el tema y el adulto percibe cambios físicos, la sugerencia es habilitar el diálogo sin imponer expectativas. Ofrecer información y apoyo, sin presiones, refuerza la idea de que no afeitarse también es una opción legítima.

Además, Gillette Venus remarca que estas conversaciones no se agotan en una sola charla. El intercambio continuo facilita que las decisiones puedan revisarse con el tiempo, a medida que cambian las necesidades y percepciones.

Asimismo, la marca plantea que hablar de afeitado también implica abordar temas más amplios. El cuidado del cuerpo, la autoestima y la autonomía aparecen como ejes centrales en este proceso de aprendizaje.

Las recomendaciones apuntan a reforzar rutinas responsables y adaptadas a pieles sensibles (Gillette Venus)

Recomendaciones para un inicio seguro y cuidado

Para quienes eligen comenzar a afeitarse, la seguridad aparece como un aspecto central. Utilizar una máquina personal es fundamental, ya que compartirla puede generar problemas de higiene y afectar la salud de la piel.

En ese sentido, la marca recomienda afeitadoras diseñadas para pieles sensibles, como Venus Essential Care Original o Venus Skin Protect Sensitive. Ambos modelos permiten intercambiar cabezales, lo que extiende la vida útil del producto y facilita su adaptación.

Por su parte, el estado de la cuchilla resulta determinante. Una hoja en buen estado reduce la irritación, mientras que una desgastada puede provocar molestias, tirantez o pequeños cortes durante el uso.

Cuáles son los métodos aconsejables para afeitarse<b> </b>

En cuanto a la técnica, la preparación previa marca la diferencia. Mojar la piel con agua tibia durante algunos minutos ayuda a suavizar el vello y facilita el proceso posterior. Además de una exfoliación previa para ayudar al afeitado.

Aplicar crema protectora Venus para acompañar el afeitado que mejora el deslizamiento, ayuda a minimizar la fricción y evita irritación.

En las piernas, se aconseja afeitar con movimientos suaves y ascendentes. En las axilas, en cambio, el crecimiento irregular del vello requiere pasadas en distintas direcciones para un mejor resultado.

Para el área del bikini, el primer paso es seguir el sentido de crecimiento. Luego, tras reaplicar crema, se puede afeitar a contrapelo si se busca un acabado más apurado. En el caso del vello facial, mantener la piel tensa y avanzar con suavidad reduce el riesgo de irritaciones. La paciencia y el cuidado son claves en cada etapa.

Por último, para finalizar la rutina, la hidratación es necesaria. Las lociones o aceites sin alcohol contribuyen a conservar la humedad natural y favorecen la recuperación de la piel, especialmente en zonas sensibles.

A modo de conclusión, desde GilletteVenus destacan que enseñar a afeitarse va más allá de una rutina de cuidado personal. Se trata de una oportunidad para hablar sobre el cuerpo, la autonomía y la confianza, transforma una decisión cotidiana en un aprendizaje que fortalece el vínculo y promueve el empoderamiento individual.