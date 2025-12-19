A días de la Navidad, un sorteo extraordinario pone en juego un pozo récord y 6 mil millones asegurados

Premios distribuidos en todo el país refuerzan el perfil federal del juego (Lotería de Santa Fe)

La expectativa que genera el sorteo especial del Quini 6 crece a medida que se acerca la Navidad. Este año, el tradicional juego de azar suma un atractivo inédito: un pozo total de 12 mil millones de pesos, cifra que lo posiciona como el mayor de su historia.

La edición extraordinaria prevista para este domingo 21 de diciembre se destaca, además, por una característica central: la modalidad Sale o Sale asegura la entrega de 6 mil millones de pesos. En esta oportunidad, la suerte tendrá un destino definido, sin posibilidad de vacantes, en una noche que promete marcar un antes y un después para quien acierte la combinación ganadora.

El fenómeno Quini 6 y la dinámica federal de sus premios

El crecimiento sostenido de este juego no es casual. La distribución de los premios genera un relato propio: las historias de habitantes de grandes ciudades, pequeños pueblos y localidades del interior que transformaron su realidad gracias a un boleto ganador.

Soledad Pastorutti acompaña la campaña navideña del Quini 6 con un mensaje de cercanía y alcance federal (Lotería de Santa Fe)

Durante noviembre y diciembre, el Quini 6repartió cerca de 9 millones de dólares en premios, destacándose particularmente los 8.800 millones entregados en Reconquista, Santa Fe, y los 4.150 millones adjudicados en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

“Estamos superando nuestras mejores proyecciones de ventas, beneficiados tanto por la magnitud de los pozos como por la constancia en la entrega de premios”, afirmó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe. Según su punto de vista, el componente humano también resulta esencial: “Las historias de quienes ganan son las que realmente le dan sentido a este fenómeno”, explicó.

La Sole: tradición, confianza y la Argentina en primera persona

En esta temporada especial, Soledad Pastorutti, se sumó como embajadora de la marca. Su presencia devuelve a la propuesta un matiz aún más federal, subrayando la idea de que la ilusión y la posibilidad de ganar atraviesan a la sociedad de punta a punta.

Para la Lotería de Santa Fe, la colaboración con la cantante en el marco de sus tres décadas de trayectoria musical suma un componente simbólico, que une a la suerte con las emociones colectivas de la Navidad. “El impulso de La Sole nos da una enorme alegría y potencia el mensaje de cercanía que caracteriza a nuestro producto”, expresó Di Lena.

La edición especial del domingo 21 pone en juego un pozo estimado de 12.000 millones de pesos (Lotería de Santa Fe)

Juego y celebración: un mensaje para quienes apuestan

Desde la Lotería de Santa Fe insisten en la importancia de apostar solo en agencias oficiales o a través de canales autorizados, lo que resguarda tanto la seguridad como la transparencia de los sorteos. Este mensaje acompaña el compromiso institucional de mantener la confianza ganada a lo largo de los años.

Este domingo 21 de diciembre, a las 21.15 horas, el sorteo extraordinario de Navidad sumará un capítulo más a esa tradición, con la certeza de que al menos un jugador celebrará la festividad con un premio millonario en manos.

El espíritu de las fiestas, la promesa de la suerte y el deseo colectivo de prosperidad confluyen en una misma cita: el Quini 6 de Navidad, donde cada argentino puede ser protagonista.