In House

A días de la Navidad, un sorteo extraordinario pone en juego un pozo récord y 6 mil millones asegurados

Este domingo 21 de diciembre, desde las 21.15, se realizará una nueva edición del Quini 6, una propuesta de alcance federal que combina cifras históricas, una modalidad garantizada y la expectativa propia de las celebraciones de fin de año

Guardar
Premios distribuidos en todo el
Premios distribuidos en todo el país refuerzan el perfil federal del juego (Lotería de Santa Fe)

La expectativa que genera el sorteo especial del Quini 6 crece a medida que se acerca la Navidad. Este año, el tradicional juego de azar suma un atractivo inédito: un pozo total de 12 mil millones de pesos, cifra que lo posiciona como el mayor de su historia.

La edición extraordinaria prevista para este domingo 21 de diciembre se destaca, además, por una característica central: la modalidad Sale o Sale asegura la entrega de 6 mil millones de pesos. En esta oportunidad, la suerte tendrá un destino definido, sin posibilidad de vacantes, en una noche que promete marcar un antes y un después para quien acierte la combinación ganadora.

El fenómeno Quini 6 y la dinámica federal de sus premios

El crecimiento sostenido de este juego no es casual. La distribución de los premios genera un relato propio: las historias de habitantes de grandes ciudades, pequeños pueblos y localidades del interior que transformaron su realidad gracias a un boleto ganador.

Soledad Pastorutti acompaña la campaña
Soledad Pastorutti acompaña la campaña navideña del Quini 6 con un mensaje de cercanía y alcance federal (Lotería de Santa Fe)

Durante noviembre y diciembre, el Quini 6repartió cerca de 9 millones de dólares en premios, destacándose particularmente los 8.800 millones entregados en Reconquista, Santa Fe, y los 4.150 millones adjudicados en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

“Estamos superando nuestras mejores proyecciones de ventas, beneficiados tanto por la magnitud de los pozos como por la constancia en la entrega de premios”, afirmó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe. Según su punto de vista, el componente humano también resulta esencial: “Las historias de quienes ganan son las que realmente le dan sentido a este fenómeno”, explicó.

La Sole: tradición, confianza y la Argentina en primera persona

En esta temporada especial, Soledad Pastorutti, se sumó como embajadora de la marca. Su presencia devuelve a la propuesta un matiz aún más federal, subrayando la idea de que la ilusión y la posibilidad de ganar atraviesan a la sociedad de punta a punta.

Para la Lotería de Santa Fe, la colaboración con la cantante en el marco de sus tres décadas de trayectoria musical suma un componente simbólico, que une a la suerte con las emociones colectivas de la Navidad. “El impulso de La Sole nos da una enorme alegría y potencia el mensaje de cercanía que caracteriza a nuestro producto”, expresó Di Lena.

La edición especial del domingo
La edición especial del domingo 21 pone en juego un pozo estimado de 12.000 millones de pesos (Lotería de Santa Fe)

Juego y celebración: un mensaje para quienes apuestan

Desde la Lotería de Santa Fe insisten en la importancia de apostar solo en agencias oficiales o a través de canales autorizados, lo que resguarda tanto la seguridad como la transparencia de los sorteos. Este mensaje acompaña el compromiso institucional de mantener la confianza ganada a lo largo de los años.

Este domingo 21 de diciembre, a las 21.15 horas, el sorteo extraordinario de Navidad sumará un capítulo más a esa tradición, con la certeza de que al menos un jugador celebrará la festividad con un premio millonario en manos.

El espíritu de las fiestas, la promesa de la suerte y el deseo colectivo de prosperidad confluyen en una misma cita: el Quini 6 de Navidad, donde cada argentino puede ser protagonista.

Temas Relacionados

Quini 6Lotería de Santa FeSoledad PastoruttiSorteo extraordinarioNavidadReconquistaCuruzú Cuatiá

Últimas Noticias

Una fintech celebra 25 años de presencia en el mercado con alternativas para invertir

Con una comunidad de más de 2 millones de usuarios, la plataforma se posicionó como una alternativa sencilla y digital para comprar y vender acciones, bonos, CEDEARs, dólar MEP, obligaciones negociables y múltiples instrumentos más

Una fintech celebra 25 años

Wanda Nara, Sofi Gonet y Stephanie Demner participaron de un evento exclusivo de skincare coreano

Fue la apertura del primer local de Skinko en el país. Ubicado en el Alto Palermo, ofrece acceso a más de 20 marcas de cuidado facial y maquillaje

Wanda Nara, Sofi Gonet y

Verano 2026: la importancia de la revisión vehicular para salir a la ruta

Antes del descanso en las vacaciones, un diagnóstico profesional del auto disminuye riesgos y permite garantizar recorridos sin contratiempos

Verano 2026: la importancia de

“Encender una llama”: el vídeo que muestra la estructura industrial detrás de Vaca Muerta

Proyectos industriales y miles de pymes transforman el potencial energético argentino en trabajo, innovación y oportunidades concretas para comunidades en todo el país

“Encender una llama”: el vídeo

La reflexión de Mariana Genesio Peña sobre la diversidad: “Mejor que visibilizar es naturalizar”

La actriz participó del cuarto capítulo de “La belleza que nos mueve” y brindó un punto de vista que invita a repensar tanto mandatos históricos como comportamientos actuales

La reflexión de Mariana Genesio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el salario pretendido

Cuál es el salario pretendido promedio de los empleados argentinos

Tragedia en Ruta 36: volcó tras perder el control del auto, murió su esposa y sus hijos resultaron heridos

El Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 300 millones para optimizar la transición energética en Argentina

Más estudiantes argentinos eligen programas universitarios de negocios con formación global

Crece la demanda de profesionales bilingües en Argentina: el alemán ofrece los salarios más altos

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: el

Crisis política en Francia: el Gobierno de Macron no logró aprobar el Presupuesto 2026

La inteligencia de Dinamarca apuntó contra Rusia por una serie de ciberataques “destructivos y disruptivos”

Martín Caparrós recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

TELESHOW
Laurita Fernández festejó su cumpleaños:

Laurita Fernández festejó su cumpleaños: invitados de lujo, atardecer y ¿romance?

El Polaco habló de su vínculo actual con Barby Silenzi y contó cómo está la relación con sus exparejas

Coty Romero cuenta cómo se prepara para su pelea en Párense de Manos III: “Tuve que bajar 10 kilos”

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama