Vaca Muerta suma un desarrollo industrial orientado a la eficiencia operativa

(ZLT)

La zona de Vaca Muerta es reconocida internacionalmente por su potencial como yacimiento de hidrocarburos no convencionales y su rol central en el crecimiento económico nacional. A medida que aumentan las inversiones y se intensifica la operación de las compañías, se vuelve imprescindible contar con espacios industriales preparados para absorber toda esa demanda.

En este contexto, en el corazón de la cuenca neuquina, un avance clave impulsa el desarrollo económico de la zona: el Parque Industrial Vaca Muerta. Con el impulso de ZLT y con el respaldo de La Segunda Seguros y Avalian como socios estratégicos, el proyecto -que se encuentra sobre la Ruta 17- busca transformar la logística, fortalecer la competitividad y ofrecer soluciones de infraestructura de alto nivel a toda la cadena de valor del sector Oil & Gas.

(ZLT)

La apuesta por una infraestructura de calidad y la visión de los protagonistas

Desde marzo de 2025, el predio de 34 hectáreas destinado al Parque Industrial Vaca Muerta comenzó a desplegar sus bases en el kilómetro 5 de la arteria principal de Añelo. Con una proyección de más de 100 empresas instaladas una vez finalizado, este espacio plantea una respuesta para reducir los tiempos de transporte y optimizar la gestión operativa de los principales actores del sector.

“Contar con aliados estratégicos como La Segunda Seguros y Avalian, nos permite impulsar un proyecto que eleva los estándares de infraestructura en Vaca Muerta. Su acompañamiento es clave para consolidar un parque industrial moderno, seguro y preparado para las necesidades de las empresas del sector”, declaró Gino Zavanella, director de ZLT.

Cabe destacar que las obras de este polo productivo ya alcanzaron el 60% de avance y se prevé su finalización para junio de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial de la compañía.

(ZLT)

“Nos llena de orgullo formar parte, junto a ZLT y Avalian, del desarrollo de este parque industrial estratégico. Esta iniciativa representa una inversión concreta para fortalecer el crecimiento sostenido de la región y de la cadena de valor energética. Estamos convencidos de que los proyectos como este son fundamentales para consolidar el rol de Vaca Muerta como motor del desarrollo económico argentino en las próximas décadas”, expresó Mario Castellini, gerente general de La Segunda Seguros.

Desde Avalian, su gerente general hizo hincapié en el compromiso de la compañía con el desarrollo de regiones clave de la Argentina. “Sumarnos al desarrollo del Parque Industrial Vaca Muerta reafirma nuestro compromiso con iniciativas que fortalezcan la competitividad y el crecimiento de regiones estratégicas del país, como lo es la Patagonia y en especial la provincia de Neuquén. Avalian es una compañía con espíritu federal y junto a La Segunda, nos aliamos con ZLT para acercar nuestros servicios y potenciar un desarrollo a la altura de uno de los polos productivos más importantes del país”, detalló Guillermo Bulleri.

(ZLT)

Detalles del proyecto: flexibilidad para las empresas del Oil & Gas

El diseño del Parque Industrial Vaca Muerta se pensó para acompañar tanto a grandes compañías como a pymes dentro de la cadena de valor energética. El predio cuenta con 103 lotes escriturables, combinables y flexibles, cuyas dimensiones varían entre los 1.350 m² y los 27.000 m². Este esquema permite a cada empresa ubicarse según sus necesidades logísticas y proyectar su expansión en función del crecimiento del mercado.

Este enfoque versátil cobra aún más relevancia considerando la localización estratégica del parque, en pleno corazón de Vaca Muerta. La proximidad a los principales desarrollos energéticos ofrece una ventaja competitiva significativa, al reducir distancias y adaptar los servicios a las exigencias propias de la industria.

(ZLT)

Asimismo, desde ZLT remarcan que la experiencia obtenida en el complejo habitacional Álamos, cuya operación en Añelo supera el año de funcionamiento, fue clave para consolidar criterios de diseño, gestión y atención a los requerimientos de las empresas instaladas en la zona.

Sostenida por valores cooperativos, innovación y visiones de largo plazo, esta alianza fortalece un polo industrial llamado a prestar servicios a compañías líderes y a contribuir en la consolidación de la cuenca neuquina como una plaza fundamental en el escenario energético nacional e internacional.