Santa Fe: las oportunidades para hacer compras navideñas con descuentos y cuotas sin interés

La temporada de fiestas viene con promociones bancarias, ahorros exclusivos y alternativas digitales en comercios y shoppings de la provincia, pensadas para optimizar el presupuesto de fin de año

Banco Santa Fe propone descuentos
Banco Santa Fe propone descuentos irresistibles para las compras navideñas en la provincia (Grupo Petersen)

Las fiestas de fin de año suelen generar expectativas y oportunidades de ahorro entre consumidores de todas las edades. En este contexto, las promociones bancarias se convierten en un recurso clave para vivir una experiencia de compra más placentera y adelantarse a los regalos navideños.

Entre las propuestas de este año, Banco Santa Fe anunció una nueva campaña destinada exclusivamente a sus clientes, enfocada en beneficios que buscan potenciar la alegría de regalar y facilidades a la hora de realizar compras en la provincia.

Desde el 15 al 21 de diciembre, los usuarios de tarjetas de crédito de esta entidad podrán acceder a una oferta especial en diferentes rubros y centros comerciales. El objetivo es acompañar las compras anticipadas de Navidad con descuentos destacados y financiación en cómodas cuotas para hacer más liviana la organización de los gastos de fin de año.

La propuesta de Banco Santa Fe para Navidad contempla las siguientes novedades:

  • Hasta 30% de ahorro en una amplia selección de rubros y comercios especialmente elegidos para estas fiestas.
  • Posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés y transformar cada compra en una oportunidad accesible.
  • Ahorros adicionales que le ponen un plus a la experiencia de quienes tienen tarjetas de categoría superior.
El uso de MODO en
El uso de MODO en la app de Banco Santa Fe potencia las ventajas en compras de temporada (Grupo Petersen)

Rubros y comercios incluidos

La campaña de Banco Santa Fe abarca productos y servicios asociados a las fiestas. Los beneficios se aplican en jugueterías, indumentaria, calzado, ropa deportiva, regalería, marroquinería, perfumerías, joyerías y librerías en comercios adheridos, para que cada detalle de la celebración cuente.

Los beneficios son los siguientes:

  • 25% de ahorro y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito internacional y Gold, una combinación ideal para cuidar el bolsillo y sumar calidad (tope de reintegro: $20.000).
  • 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Platinum, Signature o Black, pensadas para los que buscan un salto de valor en su compra festiva (tope de reintegro: $30.000).
  • Quienes realicen compras en shoppings adheridos a través de la app MODO disfrutarán de un 10% de ahorro adicional, extendiendo el espíritu de esta celebración con cada pago digital (tope de $15.000 por cliente al mes).
  • En perfumerías, librerías y joyerías: 10% de ahorro y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, sin tope máximo, ideal para consentir o sorprender durante las fiestas.

Promociones en comercios adheridos

Los shoppings de la provincia también forman parte de la propuesta. Participan Paso del Bosque, Alto Rosario, Portal Rosario, Palace Garden, La Favorita, Fisherton Plaza, Ribera Shopping y Shopping Del Siglo, donde el clima festivo se multiplica y los beneficios se activan según la modalidad de pago.

Resumen de los beneficios disponibles:

  • Con tarjetas internacional y Gold: 25% de ahorro más 6 cuotas sin interés, para que cada compra se vuelva más amigable y festejar con tranquilidad (tope: $20.000).
  • Con tarjetas Platinum, Signature o Black: 30% de ahorro más 6 cuotas sin interés, una alternativa atractiva para aprovechar lo mejor de los shoppings locales (tope: $30.000).
  • Quienes utilicen la aplicación MODO en shoppings adheridos pueden sumar un 10% extra de ahorro, agregando un bonus festivo a cada operación, hasta el tope mensual por cliente.

Cómo acceder a los beneficios y solicitar tu tarjeta

Quienes ya cuentan con una tarjeta de crédito de Banco Santa Fe pueden disfrutar de estos beneficios en forma directa y anticipar compras con total comodidad. Para los que quieran sumarse, el trámite es sencillo y ágil: la solicitud se realiza desde el celular y la entrega, lista para estrenar, llega a domicilio.

La entidad bancaria también ofrece promociones diarias en múltiples comercios de la provincia y cadenas reconocidas como Mercado Libre, Aerolíneas Argentinas, McDonald’s, On City, Coto, Carrefour, Naldo, Sport 78, Havanna, Flybondi, Almundo, PedidosYa, Shell y Axion.

Cabe destacar también que Banco Santa Fe bonifica los costos de la tarjeta durante dos años, sumando hasta 150.000 pesos de regalo para usar en compras iniciales y sumar más celebración a cada elección.

Los clientes de Banco Santa
Los clientes de Banco Santa Fe acceden a beneficios exclusivos en shoppings y comercios adheridos (Grupo Petersen)

Usar MODO para maximizar el ahorro

La app de Banco Santa Fe integra la funcionalidad de MODO, que hace más simple y moderno cada pago navideño y permite sumar beneficios extra, como acceso al 10% adicional de descuento en los shoppings participantes.

El proceso incluye tres pasos sencillos, pensados para agilizar y añadir practicidad:

  1. Descargar la app de Banco Santa Fe y loguearse en pocos minutos.
  2. Ingresar a la sección MODO y asociar las cuentas y tarjetas de manera intuitiva.
  3. Pagar usando QR, elegir la tarjeta y confirmar la operación con solo un toque.

El banco publica las bases, condiciones y listado de comercios en su sitio web, donde toda la información está disponible para aprovechar al máximo la magia de las promociones navideñas.

