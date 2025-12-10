La colección que une a la relojería y la Fórmula 1 llegó a la Argentina

La colección Heritage Roadshow reunió relojes históricos vinculados al automovilismo y la precisión suiza (TAG Heuer)

Por primera vez, una selección de piezas emblemáticas que marcaron el vínculo entre el automovilismo y la relojería suiza llegó a la boutique de Alcorta Shopping. La colección se exhibió y reunió a referentes del sector, coleccionistas y entusiastas de la precisión alrededor de un legado de innovación en el cronometraje deportivo.

La marca TAG Heuer, con una trayectoria vinculada a la competencia automovilística, presentó en Buenos Aires la colección Heritage Roadshow. El evento tuvo como anfitriones a representantes regionales y directivos de la firma, que destacaron la presencia de modelos históricos.

Entre los asistentes estuvieron Joan Veliz, director regional de Retail para TAG Heuer América; y Marcela Poczik, directora regional de Ventas. También participaron ejecutivos de DARSSA: Ignacio Abella, presidente; Valeria Yavicoli, directora comercial; y Santiago Herrero, gerente de Ventas.

Valeria Yavicoli, Ignacio Abella, Marcela Poczik, Santiago Herrero y Joan Veliz (TAG Heuer)

Durante el encuentro, invitados especiales recorrieron la muestra y disfrutaron de una experiencia en sintonía con la emoción de la F1, que incluyó un circuito a escala y un cóctel. Este recorrido permitió observar los logros más destacados de la empresa relojera en su relación con la Fórmula 1, donde se incluyen aportes clave a la innovación en cronometraje y una extensa nómina de pilotos que acompañaron estos desarrollos.

Hitos fundamentales de la alianza entre la relojería y la Fórmula 1

Protagonismo en la innovación técnica con la introducción del centígrafo de Le Mans en 1971 y sistemas de cronometraje desde la década del 90.

Primer logotipo de una marca de relojes en un coche de Fórmula 1, en el auto de Jo Siffert, en 1969.

Socio fundador de equipos como la Scuderia Ferrari desde 1971.

Única marca con 15 campeonatos de pilotos y 11 de constructores.

Presente en equipos icónicos: Ferrari, McLaren y Red Bull Racing.

Presencia junto a campeones del mundo en diferentes épocas.

Relojes usados por pilotos como Ayrton Senna, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Niki Lauda, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Jack Brabham, Jenson Button, Damon Hill, Jochen Rindt, Kimi Räikkönen, Jody Scheckter y Alain Prost, entre otros.

Los icónicos relojes de TAG Heuer resaltaron la relación entre la alta competencia y la precisión suiza (TAG Heuer)

Cuáles son las piezas emblemáticas de la colección Heritage Roadshow

La selección de la exhibición incluye modelos que reflejan distintas etapas en la historia conjunta entre la empresa y el automovilismo.

Precisión a bordo: Rally Master

El Heuer Rally Master de 1958 surgió como una referencia en equipos de cronometraje automovilístico, conformado por un cronógrafo Montecarlo y el reloj Master-Time. Esta combinación se utilizó como herramienta en tableros de vehículos deportivos de Porsche y Ferrari. Su función permitía calcular tiempo, velocidad y distancia, requisitos vitales para el automovilismo de la época.

Primeros pasos en la Fórmula 1: Autavia

En 1969, la compañía fue la primera en colocar su logotipo en un coche de F1 a través del Heuer Autavia. Jack Heuer concretó un acuerdo con Jo Siffert, quien impulsó la promoción del movimiento automático Calibre 11. Pilotos y mecánicos integraron estos diseños tanto en la pista como en los boxes.

Un reloj asociado al éxito: Carrera

El Heuer Carrera de oro, referencia 1158, se entregó a los pilotos más destacados de la Scuderia Ferrari a partir de 1971. El modelo funcionó como un talismán entre los competidores, al tiempo que el logotipo se volvía habitual en los monoplazas y trajes de carreras.

Celebración de campeonatos: Monza

El Heuer Monza, lanzado en 1976, se diseñó para marcar el regreso triunfal de Ferrari y Niki Lauda a lo más alto del podio mundial. Con una caja revestida en negro y detalles minimalistas, se transformó en un modelo distintivo de ese período.

Homenaje en el escritorio: Cavallino

Los relojes de escritorio Cavallino rindieron homenaje a grandes figuras del automovilismo. Íconos como Jacky Ickx, James Hunt, Clay Regazzoni, Niki Lauda y Alain Prost recibieron estos objetos representativos de su lazo con la empresa suiza.

La muestra ofreció un recorrido único por décadas de aportes de TAG Heuer en cronometraje deportivo (TAG Heuer)

Una era renovada

La llegada del TAG Heuer Fórmula 1 en 1986 representó el inicio de una nueva etapa. Con la introducción del material Arnita y una gama de colores para atraer a un público joven, la colección se inspiró directamente en la principal disciplina automovilística mundial.

Vínculo legendario con pilotos: S/EL “Senna”

El TAG Heuer S/EL fue adoptado por Ayrton Senna y se volvió inseparable de su imagen. Esta colección, presentada en 1987, acompañó la participación de la empresa como auspiciante del equipo McLaren y se consolidó como un emblema para los seguidores del piloto brasileño.

Una exhibición para conocer la historia relojera y el deporte motor

La muestra en la boutique de Alcorta Shopping propone un recorrido por décadas de innovación, compromiso e íconos del deporte motor. Desde modelos históricos hasta lanzamientos revolucionarios, la colección Heritage Roadshow pone en primer plano la contribución de TAG Heuer en la precisión y en la imagen de la Fórmula 1.