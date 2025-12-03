Verano en Concordia: agenda completa de eventos, paseos y experiencias

La vegetación autóctona acompaña cada recorrido y revela la riqueza ecológica de Concordia (Turismo Concordia)

En una época del año en la que crece el interés por disfrutar de experiencias al aire libre, propuestas gastronómicas con identidad y celebraciones locales, una ciudad entrerriana proyecta una temporada diversa. Quienes viajen allí en los próximos meses encontrarán paisajes, sabores y festividades que marcan el pulso del Litoral.

Se trata de la localidad de Concordia, un destino que gana protagonismo en el mapa turístico nacional y que se prepara para ofrecerles a los visitantes un verano 2026 con una gama de actividades que incluyen naturaleza, cultura y tradición.

Eventos que marcan la agenda estival

Diciembre abrirá el calendario con una de las celebraciones más emblemáticas de la región. Del 5 al 7, la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura se realizará en el Parque Central Viñedos Moulins, donde productores, instituciones y artistas confluirán en un espacio que une industria, turismo y cultura. La Expo Citrus sumará espectáculos musicales, gastronomía, sorteos y actividades para toda la familia.

A su vez, el encuentro tendrá la presencia de Ángela Leiva, Marama y Uriel Lozano, artistas que aportarán convocatoria al escenario principal. De esta manera, el evento se consolidará como una vidriera del sector citrícola y un atractivo para visitantes de distintos puntos del país.

Las termas de Concordia combinan bienestar, descanso y actividades para toda la familia (Turismo Concordia)

Más adelante, el 10 de enero marcará el regreso de la Maratón Internacional de Reyes, una competencia con 47 ediciones que se transformó en uno de los circuitos deportivos más destacados de Entre Ríos. Convoca a atletas profesionales, corredores aficionados y espectadores que acompañan la jornada.

Fiestas, deporte y cultura en una ciudad dinámica

El primer mes del año continuará con otro de los clásicos del verano entrerriano: el Carnaval de Concordia 2026. Desde el sábado 24, cuatro comparsas competirán en el corsódromo Atanasio Bonfiglio con despliegues de ritmo, vestuario y escenografía que convocan cada año a miles de espectadores.

Además, durante enero y febrero se desarrollará la Vendimia local, un encuentro que destaca la expansión del sector vitivinícola. Habrá degustaciones, recorridos y actividades especiales que muestran el crecimiento del enoturismo y el trabajo de las bodegas locales.

Comparsas del Carnaval de Concordia despliegan color y energía en el corsódromo Atanasio Bonfiglio (Turismo Concordia)

En paralelo, la ciudad complementará su agenda con propuestas deportivas, actividades recreativas y salidas guiadas pensadas para distintos perfiles de visitantes. Desde familias que buscan tranquilidad hasta viajeros interesados en la cultura o la aventura encontrarán opciones variadas.

Naturaleza, aventura y espacios emblemáticos

Por otro lado, Concordia reafirma en la temporada estival su identidad como destino asociado al agua y al contacto con el entorno. Rodeada por el río Uruguay y el Lago Salto Grande, ofrece escenarios ideales para la pesca deportiva de bogas y dorados, con guías locales comprometidos con la conservación del ecosistema.

Asimismo, deportes como kayak, canotaje, remo, SUP y paseos en lancha permiten disfrutar el paisaje desde otra perspectiva. Estas alternativas se unen a propuestas de turismo activo como el senderismo, el canopy, el arborismo y las jornadas de campo.

Un corredor termal para disfrutar todo el año

El bienestar es parte esencial de la experiencia turística en Concordia, donde la naturaleza acompaña cada momento. En la zona norte, tres complejos termales nacidos del Acuífero Guaraní ofrecen propuestas diversas: Termas Concordia, con circuito hídrico; Termas del Ayuí, con parque acuático; y Termas Punta Viracho, frente al Lago Salto Grande, en un entorno natural privilegiado.

La pesca deportiva es una de las actividades más elegidas del destino (Turismo Concordia)

En este sentido, el Parque San Carlos continúa siendo uno de los puntos más visitados. El Naranjal de Pereda resguarda tres siglos de tradición citrícola, mientras que el Castillo San Carlos mantiene vivo el legado de Antoine de Saint-Exupéry y su paso por la región.

Por su parte, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande abre sus puertas con visitas guiadas gratuitas que permiten conocer de cerca una de las obras de ingeniería binacional (Argentina–Uruguay) más emblemáticas de Latinoamérica. Durante el recorrido, los visitantes descubren cómo funciona la represa, cuál es su aporte al sistema energético y qué rol cumple en la integración regional.

Sabores regionales y patrimonio en crecimiento

Del mismo modo, la gastronomía ocupa un lugar central en la experiencia turística. Productos como el pescado de río, los citrus, la miel, la nuez pecán y los arándanos protagonizan una oferta que combina tradición y creatividad. La Costanera, los foodtrucks de Terraza de la Costa y el corredor céntrico reúnen restaurantes, parrillas y bares con identidad local.

El Castillo San Carlos mantiene vivo el legado de Antoine de Saint-Exupéry en la ciudad (Turismo Concordia)

Paralelamente, el enoturismo continúa en expansión. Las bodegas abren sus puertas para mostrar sus procesos de elaboración y permitir la degustación de variedades como Tannat, Marselan y Chardonnay, reflejando el crecimiento vitivinícola regional.

En cuanto al patrimonio, la distinción de Concordia como Ciudad Art Nouveau de América 2025 fortaleció el interés por su arquitectura. El Circuito Arquitectónico invita a recorrer edificios y espacios históricos, mientras que establecimientos como el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Artes Visuales y el Museo Provincial de la Imagen, Centro Cultural Salto Grande, Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y Costa Ciencia amplían el mapa cultural.

De esta manera, la ciudad se proyecta hacia el verano con una propuesta integral que combina fiestas emblemáticas, escenarios naturales, sabores con identidad y un acervo cultural en expansión.

Concordia se prepara para recibir visitantes que buscan experiencias auténticas, ofreciendo una temporada que une historia, aventura y celebraciones en un mismo destino. Para conocer más información, hacer clic acá.